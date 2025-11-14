OUTFIT CHECK z udalosti GQ Men of the Year 2025: Móda 90. rokov v plnej paráde

Na červenom koberci zažiarili sexi Hailey Bieber, Sydney Sweeney, ale aj Pusha T či skúsení herci Oscar Isaac a Walton Goggins.
Na prestížnej udalosti GQ Men of the Year 2025 sa objavili mnohé známe tváre, ktoré si to namierili na červený koberec s neprehliadnuteľnými módnymi voľbami. Medzi najväčšie hviezdy večera patrili 28-ročná herečka Sydney Sweeney, Hailey Bieber v odvážnom kúsku z dielní Gucci, ale tiež raper Pusha T, oblečený v modeloch Louis Vuitton, a skúsení herci Oscar Isaac a Walton Goggins. Pozri si všetky TOP outfity.
Sydney Sweeney vo vintage Versace
28-ročná herečka Sydney Sweeney patrí v posledných rokoch medzi najviac sledované celebrity a nechýbala ani medzi pozvanými hosťami na udalosti GQ Men of the Year 2025.
Sweeney prišla na slávnostný červený koberec v úzkom vintage modeli šiat Versace v čiernej farbe. Dlhú líniu po zem dopĺňali ramienka a široký výstrih. Ako doplnok zvolila decentný náhrdelník. Tému galavečera „Party Like It’s 1995“ trafila priam ukážkovo.
Boho princezná Paris Jackson
Dcéra zosnulého kráľa popu Michaela Jacksona nás na červenom koberci už viackrát presvedčila o tom, že má veľmi dobrý módny vkus.
Do vyzdobených priestorov Chateau Marmont v Los Angeles prišla v boho modeli šiat v zlato-hnedej farbe s trblietkami, ktorý mal vysoký predný rozparok aj hlboký výstrih. Fancy siluetu doplnila o sandále na vysokých podpätkoch, zlaté šperky a malú metalickú kabelku.
Patrick Schwarzenegger ako drsný motorkár
Drsnú motorkársku siluetu zvolil na červený koberec Patrick Schwarzenegger, ktorý je synom bývalej kulturistickej a neskôr hereckej hviezdy Arnolda Schwarzeneggera.
Patrick ide v otcových hereckých šľapajách a poznať ho môžeš napríklad zo seriálu The White Lotus. Čierny 90's kožený vzhľad z dielní módneho domu Tom Ford doplnil o luxusné hodinky Cartier na ľavom zápästí a nepochybujeme o tom, že mnohým prítomným ženám sa pri pohľade na 32-ročného fešáka podlamovali kolená.