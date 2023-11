Milan Ondrík o Černákovi: Až po ceste autom z väznice som si uvedomil, s kým som sa tam skamarátil a „bratríčkoval“ (Rozhovor)

Vyspovedali sme jedného z najobsadzovanejších slovenských hercov.

Na Slovensku patrí medzi absolútnu hereckú špičku a hádam ani niet roly, ktorú by nedokázal stvárniť. Či už ho vidíš na televíznych obrazovkách, divadelných doskách, alebo na striebornom plátne, všade exceluje.

Milan Ondrík (43) momentálne nakrúca film Miki, kde hrá bývalého mafiána Mikuláša Černáka. Práve o tejto úlohe nám v našom rozhovore veľa porozprával, no vyjadril sa aj k ďalším aktuálnym filmom, v ktorých ho môžeš vidieť, ako Bod obnovy alebo Úsvit.



Zaspomínal si tiež na minisériu Víťaz či temnú drámu Petra Bebjaka Tieňohra. Okrem iného prezradil, akú novinku mimo herectva má naplánovanú na budúci rok. Dokonca sme od neho získali jednu exkluzívnu informáciu, ktorú nikdy nikomu nepovedal.

Ak ťa zaujímajú články o filmoch a seriáloch, pridaj sa do nášho klubu Refresher+. Budeš si môcť prečítať napríklad rozhovor s hercom Adym Hajdu, s herečkou Danou Droppovou alebo režisérmi Petrom Bebjakom a Jakubom Kronerom.

Zdroj: REFRESHER/Martin Mendel

Hovorí sa, že každý má svojich vnútorných démonov. Musel si aj ty tých svojich vypustiť počas nakrúcania filmu Miki?

Ani nie, myslím si, že mám odohraných tak veľa postáv (či už temných, alebo pozitívnych) v divadle alebo na filmovom pľaci, že takýto charakter ma nemôže zlomiť. No teraz je hlavná fáza nakrúcania a priznávam, že pociťujem, ako začínam byť tvrdší. Moja Zuzka mi hovorí, že ma to veľmi ovplyvňuje, ale ja to tak nevnímam. Neuvedomujem si to a ani si to nepripúšťam. Moje okolie to však trocha vníma.

V každom prípade je to súčasť mojej práce, sústredím sa a myslím na to, čo idem hrať a akú scénu idem hrať. To znamená, že som menej komunikatívnejší a viac sa uzatváram do seba. Momentálne mám radšej železo v posilňovni ako knihy a mám radšej kamarátov, s ktorými sa nebavím o intelektuálnych témach, ale skôr o tom, kedy pôjdeme cvičiť a akú kombináciu úderov dám počas tréningu boxu. To je pre mňa súčasná zmena.

Zdroj: Joseph Marčinský/PubRes

Stáva sa ti teda bežne, že vo svojich úlohách zostávaš aj hodiny či dni po tom, ako sa vypnú kamery?

Niekedy som s tým mal problém, hlavne v začiatkoch a v divadle. Nevedel som z tej postavy odísť. Bol som emočne zasiahnutý aj dlho po predstavení. Neskôr som sa s tým naučil pracovať. V súčasnosti pôsobím v Národnom divadle a super psychohygienou pre mňa je cesta do Nitry, keď som sám v aute, počúvam tam hudbu, ktorú milujem, a dokážem pri tom „vypnúť“.