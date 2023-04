Režisér Jakub Kroner o filme Miki: Nemám pocit, že by sa u nás niekto snažil vyrozprávať film o mafii z pohľadu mafie (Rozhovor)

Patrí medzi najtalentovanejších formalistov na Slovensku a stále skúša čoraz väčšie výzvy.

V roku 2009 debutoval drsným aj humorným obrazom hlavného mesta s názvom Bratislavafilm, o dva roky neskôr pobúril kontroverzným uštipačným animovaným seriálom Lokal TV. Neskôr nakrútil divácky úspešné filmy ako Lóve alebo Šťastný nový rok. Postaral sa tiež o seriály Kuchyňa či Milenky.



Režisér Jakub Kroner (36), syn herca Jána Kronera a producentky Adriany Kronerovej, momentálne pracuje na pokračovaní filmu Lóve 2 s pôvodnými hercami Kristínou Svarinskou a Michalom Nemtudom, pričom v pokračovaní si zahrá aj „Night King“ z Game of Thrones Vladimír Furdík.



Okrem toho točí portrét bývalého bosa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka s názvom Miki. Do kín by mal prísť budúci rok. Jakub Kroner pre Refresher porozprával o tvorbe novej slovenskej gangsterky, o stretnutí s Černákom, podmienkach pre filmárov na Slovensku, ale aj o sne, ktorý by si raz chcel splniť.

Momentálne máte rozpracované dva filmy, Lóve 2 a Miki. Ako náročné je skĺbiť takéto dva projekty?Je to veľmi náročné. Okrem týchto dvoch filmov ešte dokončujem v postprodukcii minisériu Vědma pre Voyo. Sú to tri projekty, ktoré sa navzájom prelínajú. Nemalo to tak byť, ale pre pandémiu sa to všetko posunulo, a preto teraz riešime všetko naraz.

Začnime Mikim. Kde a kedy vznikla myšlienka nakrútiť film o najobávanejšom bosovi slovenskej mafie?

Tento projekt ku mne prišiel na dvakrát. Myslím, že s prvotnou myšlienkou prišli producenti z Regia Civitas Production. Získali práva na knihu, ktorú Mikuláš Černák napísal, a oslovili ma na réžiu v roku 2017. Keďže som mal roztočené iné projekty, nevyšlo to. V druhej fáze, keď získali ako koproducenta spoločnosť PubRes, tak ma znovu oslovili. Nebolo to teda z mojej hlavy.

Nebáli ste sa chopiť takéhoto projektu? Predpokladám, že väčšina režisérov by dala od toho ruky preč.

Mňa táto téma vždy veľmi zaujímala, takže som nepociťoval strach, skôr záujem zistiť o tom konkrétnom období ešte niečo viac.

Scenár napísal Miro Šifra, ktorý má sa za sebou desiatky hodín rozhovorov s Mikulášom Černákom, vraj sa s ním stretol aj jeho filmový predstaviteľ Milan Ondrík. Hovorili ste s Černákom aj vy alebo ste to nepovažovali za potrebné?

Bavili sme sa. Na prvých stretnutiach, keď sme sa rozhodovali, či vôbec pôjdeme do tohto projektu, sme s Mirom za Černákom šli. Neskôr sme za ním boli obaja spolu s Milanom Ondríkom. Miro scenár písal tri roky, takže príprava bola naozaj dosť intenzívna.





Ako na vás Mikuláš Černák pôsobil?

Myslím si, že som sa rozprával s iným človekom než s tým, o ktorom točíme film. Predsa len, je tam rozdiel 25 rokov. Pôsobil na mňa vyrovnane.

Nemali ste obavy z toho, že vás bude nejakým spôsobom ovplyvňovať?

Scenárista si prechádzal rôzne spisy v rámci rešerše, veci zo súdov a s tým ho konfrontoval, keď sa potom spolu bavili. Nemám pocit, že by nám chcel klamať a zavádzať nás. Samozrejme, vo filme vždy prichádzajú nejaké zjednodušovania a skratky. Nerobíme dokument, ale hraný film a veľa vecí musíme meniť podľa toho, akú štruktúru príbehu chceme vyrozprávať divákovi.