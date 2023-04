Kaskadér Keanu Reevesa: Na bolesť z pádu zo schodov sa nedá pripraviť. Keanu je ešte milší človek, ako si myslíte (Rozhovor)

Prečítaj si exkluzívny rozhovor s kaskadérom Keanu Reevesa k filmu John Wick 4. Prezradil, ako nakrúcali niektoré scény, aký ostal dobitý po pádoch zo schodov a v ktorých scénach nahradil Reevesa, pretože boli veľmi nebezpečné.

Vincent Bouillon je francúzsky herec a kaskadér, ktorý pracoval na projektoch, ako sú Murder Mystery 2, 355, Kuriér 4, Hry o život, 6 Underground a mnohé ďalšie. Má za sebou bohatú kaskadérsku činnosť a vyskúšal si aj koordináciu kaskadérov a herectvo.

Ako sám hovorí, za možnosť byť dablérom a kaskadérom Keanu Reevesa vo filme John Wick 4 vďačí svojej bohatej filmografii a najmä koordinátorovi kaskadérov Laurentovi Demianoffovi, ktorý ho odporučil priamo režisérovi snímky Chadovi Stahelskimu na základe predošlých spoluprác. Demianoff aj dizajnoval majestátnu scénu z pohľadu zhora, ktorú Keanu Reeves nakrútil bez kaskadéra celkom sám.

V tomto rozhovore sa dozvieš:



– aký je v skutočnosti Keanu Reeves ako človek a či obraz o ňom ako milom a skromnom hercovi nie je iba PR,

– v čom je práca s režisérom Chadom Stahelskim odlišná oproti iným hollywoodskym tvorcom,

– koľko akčných scén si Keanu Reeves robí skutočne sám,

– či by sa Keanu Reeves dokázal ubrániť útočníkom a či by vedel využiť bojové umenia aj v skutočnom živote, alebo je to len nacvičená filmová mágia a choreografia,

– prečo podľa neho poisťovne a štúdiá dovolia hlavným hercom takto riskovať počas nakrúcania, keď im to môže ohroziť celý film,

– ako nakrúcali scénu pádu zo schodov.

Režisér Chad Stahelski povedal, že Keanu Reeves si robí asi tak 90 % akčných a kaskadérskych scén sám. Je to pravda?

Och, áno. Keanu je veľmi impozantný. To, čo robí na Johnoch Wickoch, je neuveriteľne pôsobivé.

Ako veľa akčných scén si robia sami ostatní hollywoodski herci, s ktorými ste pracovali na filmoch či seriáloch?

Vo väčšine prípadov robím kaskadérske kúsky za iných hercov pre väčšinu scén. Kaskadéri sa používajú najmä preto, že ovládajú bojové umenia a vedia lepšie pracovať so svojou pozíciou na pľaci. Lepšie ovládajú a pracujú so svojím telom. Potom je tu Keanu, ktorý je v tomto všetkom veľmi dobrý.

Myslíte si, že si pamätá veci, ktoré sa učil pre jednotku či dvojku? Myslíme tým rôzne chmaty a bojové umenia.

Učil sa nesmierne veľa vecí. Som si istý, že si veľa z toho stále pamätá. Bojové umenia sú o pohyboch tela a celkovej pohyblivosti. Je to ako melódia, ktorú si zapisujete do mozgu a už tam ostane. Aj po tom, čo si do mozgu zapíšete 100 ďalších melódií, dokážete sa vrátiť k úplne prvej. Bude ťažšie spomenúť si na detaily, ale rýchlo sa to všetko vráti do pamäti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vɪɴᴄᴇɴᴛ ʙᴏᴜɪʟʟᴏɴ (@vincent_bouillon)

Myslíte si, že by vedel bojovať s ozajstnými bitkármi alebo to dokáže len pri precíznej choreografii? Inými slovami, je to len filmové čaro, alebo sa Reeves dokáže dobre biť v rámci viacerých bojových umení?Keď sa učíme bojové umenia, je to skôr o tom, ako sa ochrániť a pohybovať. Bojové umenia praktizujem roky a áno, viem ich použiť pri skutočnej bitke. Pri choreografii sa učíte veľmi konkrétne pohyby a chmaty. Takže ak by niekto skúsil niečo podobné aj v reálnom živote, ten reflex tam stále bude a človek na to dokáže zareagovať rovnako dobre ako na pľaci.

Zaskakovali ste za neho v takmer všetkých kaskadérskych scénach, kde potreboval dabléra/kaskadéra. Koľko tých scén vlastne bolo? Ktoré to boli konkrétne?

Upresniť môžem len to, čo už Keanu a ostatní povedali pre médiá. Robil som teda pád zo schodov či údery a nárazy do áut. Všetko sme poctivo nacvičovali a zameriavali sa na to, aby boli všetci na nakrúcaní v bezpečí. Uistili sme sa, že všetky scény Reevesovi vyhovujú a cíti sa v nich dostatočne pohodlne na to, aby si ich robil sám. Niekedy riešime aj také maličkosti, aby kaskadér preskočil cez Keanu o niečo vyššie, aby ho nezavalil.

Nakrúcali ste nejaké scény, kde mu producenti vyložene zakázali nakrúcať a rozhodli sa využiť kaskadérov?

Nie, režisér Chad Stahelski má bohaté skúsenosti s kaskadérstvom a s nakrúcaním akčných scén, takže všetko pripravili tak, aby to bolo bezpečné. Všetky akčné scény sú nebezpečné. Niektoré natoľko, že musíme použiť kaskadéra/dabléra.

Sú vo filme scény, ktoré ste vy alebo Keanu odmietli robiť z dôvodu bezpečnosti?

Na filme pracovali najlepší ľudia z kaskadérskeho priemyslu, takže nie, nestalo sa to ani raz. Niektoré scény sú, samozrejme, veľmi náročné a nebezpečné, no vtedy je kľúčové mať dôveru v kolegov a v ľudí, s ktorými dané scény nakrúcate. Je bežné, že človeku pri týchto scénach stúpne adrenalín, ale keď si pomyslí na to, s akými profesionálmi ich robí, upokojí sa.