Ako nakrúcali šialené akčné scény a prestrelky s ohnivými nábojmi v John Wick 4? Keanu Reeves driftoval a trénoval s nunčakmi

Ako tvorcovia nakrútili akčné scény na kruhovom objazde v Paríži, výstup po schodoch či prestrelku z pohľadu zhora a koľko kaskadérov sa pri tom zranilo?

John Wick 4 je takmer dokonalý akčný film. Jeho tvorcovia do filmu natlačili neuveriteľných 14 akčných sekvencií. Niektoré z nich boli originálne nakrútené, a tak sa zahraniční novinári v posledných dňoch pýtajú tvorcov na čele s režisérom Chadom Stahelskim, ako sa im ich podarilo vytvoriť.

V tomto článku sa dozvieš:



– Ako nakrútili naháňačku a prestrelku na kruhovom objazde v Paríži

– Ako nakrútili sekvenciu z budovy z pohľadu zhora s ohnivými nábojmi

– Ako nakrútili výstup na schody z konca filmu

Keanu Reeves točil väčšinu scén osobne, ale niektoré prenechal svojmu dablérovi Vincentovi Bouillonovi. Napríklad pád zo schodov ku koncu filmu nakrútili s kaskadérom, no ani jemu to najprv nechceli dovoliť. Bolo to totiž príliš nebezpečné.

„Pri týchto filmoch idete naplno a nesmiete rozmýšľať nad tým, či sa zraníte. Bez takýchto ľudí a najmä Keanu Reevesa takýto film nikto nespraví. Keanu je pilier. Vďaka jeho zručnostiam a ochote nakrúcať všelijaké šialené akčné scény môžeme tieto filmy nakrúcať tak efektívne a rýchlo.“, povedal režisér Chad Stahelski.

Chad Stahelski si v Hollywoode vybudoval kariéru ako kaskadér a koordinátorov kaskadérov. S Keanu Reevesom sa prvýkrát stretol na nakrúcaní legendárneho Matrixu. Sériu John Wick nakrúca po svojom a na rozdiel od väčšiny hollywoodskych tvorcov minie na prípravy oveľa väčšiu časť rozpočtu.

Veľké množstvo kameramanov a dokonca aj režisérov vidí podľa Stahelskiho akčnú scénu prvýkrát až na nakrúcaní. Trénujú ju kaskadéri, no kameraman a režisér netušia, ako bude reálne vyzerať. Oni to vraj robia naopak. Veľkú časť rozpočtu minú práve na prípravy, vizualizácie, tréningy a skúšky s kameramanmi a režisérom.

It’s time to add a stunts category to the Oscars. #JohnWick4pic.twitter.com/22oA5SKudY — John Wick: Chapter 4 (@JohnWickMovie) March 24, 2023

Zdroj: Lionsgate

Ako nakrútili adrenalínovú naháňačku a prestrelku na Arc de Triomphe v Paríži

Kameramani sú častokrát súčasťou akčných scén, aby ich mohli nakrútiť čo najlepšie. V sekvenciách, keď sa Keanu Reeves a ostatní herci a kaskadéri uhýbajú autám na kruhovom objazde pri Víťaznom oblúku v Paríži, sú kameramani medzi nimi, nakrúcajú a vyhýbajú sa autám spoločne s ostatnými. Túto sekvenciu nakrútili za 14 dní, ale predchádzali tomu 4 mesiace tvrdých príprav a skúšok.

Štáb si nemohol dovoliť odstaviť dopravu na tejto ulici na 2 týždne, a tak väčšinu scén nakrútili na podobnom kruhovom objazde na odstavenom letisku Tegel v Berlíne.

Koordinátor kaskadérov Scott Rogers plánoval aj akčné scény s autami. Vo veľkom finále na kruhovom objazde odstránil dvere z Johnovho auta, aby bolo lepšie vidieť na herca Keanu Reevesa, prezradil v rozhovore pre filmový web IndieWire.

Zdroj: Lionsgate

Všetko toto, vrátane scény, keď Keanu driftuje a počas toho si zo zeme vezme zbraň, naplánovali a natrénovali rok pred začiatkom samotného nakrúcania. Reevesovi s driftovaním a zvládnutím náročnej jazdy pomáhal profesionálny pretekár Tanner Foust.

Akčnú jazdu najprv nakrútili s ním, ktorý pracoval s kameramanmi ovládajúcimi drony, aby sa pripravili na skutočné nakrúcanie.

Keď kameramani na dronoch zvládli Fousta, na rad prišiel Reeves, ktorý do jazdy pridal aj herecký prejav a všetky pohyby zabijaka. Štáb využil aj niekoľko trikov so špeciálnymi šošovkami na kamerách, vďaka ktorým sa zdá, že autá idúce okolo hercov sú pri nich oveľa bližšie. Koordinátor kaskadérov Rogers chcel to isté, čo režisér Stahelski – vytvoriť smrteľne nebezpečné scény, ktoré v skutočnosti nakrútili bezpečne.

Pomáhali si aj špeciálnymi, farebnými značkami na ceste. Kaskadéri presne vedeli, kde majú zastať a na ktorých značkách sa bude pohybovať Keanu Reeves.

Stahelski v rozhovore pre Screencrush povedal, že chcelakčnú scénu, v ktorej by zabijaci mali okrem oponenta za nepriateľa aj neustále sa meniace prostredie a preto bol pre nich kruhový objazd s 200 autami ideálny.