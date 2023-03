Ako HBO nakrútilo The Last of Us: Pedro a Bella kŕmili skutočnú žirafu a štáb postavil tri veľké mestá so stovkami infikovaných

Nakrúcanie The Last of Us prebiehalo takmer rok a je to jeden z najdrahších seriálov na svete.

„Bol to ako duchovný zážitok,“ usmieva sa herečka Bella Ramsey, keď v dokumente o výrobe seriálu The Last of Us na HBO Max spomína na deň, keď nakrúcali so skutočnou žirafou scénu do poslednej epizódy. „Sú to obrovské a nádherné stvorenia.“

Zdroj: HBO Making of The Last of Us

HBO nakrúcalo seriál The Last of Us viac ako 11 mesiacov od júla 2021 do júna 2022. Na jeho výrobu minuli viac ako 100 miliónov dolárov, čím sa stal jedným z najdrahších v histórii. Tvorcovia upravili a vytvorili celkovo 180 lokácií a každú epizódu nakrúcali zhruba 19 dní čistého času počas 200 dní.

„Televízne spoločnosti žiadajú, aby showrunneri nakrútili 7 až 8 strán scenára každý deň. My sme nakrútili tak 2, maximálne 3 strany scenára denne,“ povedal showrunner seriálu Craig Mazin v rozhovore pre The Washington Post. HBO dovoľuje tvorcom, aby sa zamerali na kvalitu, a to aj za cenu zvýšených nákladov.

Tvorcovia si pre potreby nakrúcania postavili vlastné mestečká, domy a aj detailné interiéry. Štáb napríklad nedokázal nájsť nič podobné uliciam Bostonu, kde sa odohrávali prvé dve časti.

Zdroj: HBO Making of The Last of Us

Vybudovalitak vlastný Boston s karanténnou zónou, čo im trvalo takmer pol roka. Postavili ulice, budovy, 6 metrov vysoké betónové steny a strechy, po ktorých sa museli pohybovať hliadky vládnej organizácie FEDRA.

Tvorcovia nezabudli na to, že Joel a Ellie v rámci prvej série cestujú po celej Amerike. Urobili všetko pre to, aby tomu zodpovedal vizuál jednotlivých epizód, čomu napomáhala architektúra odkazujúca na skutočný dizajn miest, v ktorých sa dej odohrával. Štáb to dokázal pomocou kulís, budov, stavieb, dekorácií a vizuálnych efektov, ktoré urobili z kanadských miest tie americké.

Zdroj: HBO Making of The Last of Us

Väčšinu epizód totiž nakrútili v kanadských mestách a horách. Architekt John Paino mal v štábe 5 asistentov a stovky technikov, ktorí sa starali o dekoráciu pľacov, budovanie kulís a celkovú úpravu a výstavbu interiérov a exteriérov. Bol to najväčší filmový projekt v histórii Kanady.

Na predprodukcii a dizajne seriálu sa podieľali aj tvorcovia originálnej hry, ktorí viedli filmový štáb a dávali im tipy. Kostyméri museli pre Joela vytvoriť 30 duplikátov rôzneho oblečenia, a to pre rôzne scény, keď si oblečenie zašpinil, zakrvavil, pokrčil či keď ho potrebovali kaskadéri.

Jeden z hercov clickerov s tvorcom Neilom Druckmannom Zdroj: HBO Making of The Last of Us

Architekt John Paino a showrunner Craig Mazin chceli, aby sa Pascal a Ellie pohybovali po skutočných miestach. Je jedno, či mala scéna trvať 2,5 minúty či 10 minút. Museli to byť skutočné ulice a budovy, ktoré upravovali tak, aby vyzerali ako 20 rokov po apokalypse.

Vyhýbali sa zeleným a modrým plátnam vždy, keď sa to dalo. Stále však potrebovali dotvoriť prostredia, ktoré nedokázali vytvoriť alebo by to bolo pre tých pár sekúnd záberov príliš zbytočné a drahé. V súčasnosti je to však bežná prax, keď filmové a seriálové štáby dotvárajú prostredia a pridávajú doň detaily.

Zdroj: HBO Making of The Last of Us

Nakrútenie tretej epizódy predstavovalo prvú veľkú výzvu. Štáb postavil celé Billovo mesto na pozostatkoch po jednom z hurikánov, ktorý sa tadiaľ prehnal. Okolo opustenej cesty tak vytvorili viac ako desať domov, ploty a záhrady. Zabralo im to vraj približne 3 mesiace. Trik bol v tom, že domy mali len fasády.

Pohľad zhora odhaľuje, že boli prázdne a slúžili ako autenticky vykreslené pozadie. Tvorcovia nepotrebovali, aby bol každý dom plne zariadený a postavený, keďže nakrúcali výhradne v jednom dome a exteriéroch. Ani samotný Billov dom sa však nenachádzal na tomto pľaci. Postavili ho v jednom z filmových štúdií, kde sa mohli viac vyhrať s detailmi interiéru.

Zdroj: HBO Making of The Last of Us

Epizóda 5 bola pre štáb najnáročnejšia. Odohrávala sa v noci, takže štáb nakrúcal každý deň v nočných hodinách počas 4 týždňov. Z toho týždeň a pol nakrúcali iba scény s hordou infikovaných. Dvanásťminútová sekvencia si vyžiadala mesiace príprav, stavbu 1,8 × 1,2 metra veľkej miniatúry (išlo o zmenšenú podobu výsledného pľacu), množstvo storyboardov a previzualizácie pre potreby plánovania kamerových pohybov.

Zdroj: HBO Making of The Last of Us