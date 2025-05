2. séria The Last of Us sa ešte len začína. Divákov čakajú bolestivé a emotívne zvraty, akčné scény, nové druhy infikovaných a celkom nové príbehy, ktoré neboli ani v hrách.

Tento článok obsahuje spoilery k celému príbehu The Last of Us. Ak sa chceš nechať prekvapiť seriálom či hrami, ďalej nečítaj.

Čo bude robiť Ellie teraz, keď Abby zabila svojho „otca“? Mnohí diváci si mysleli, že seriál sa nemá kam posunúť, no opak je pravdou. Už tretia epizóda ukázala, že Ellie odmieta nechať veci plávať a vydá sa na cestu pomsty. Nazýva to spravodlivosťou, ale v skutočnosti chce ublížiť každému človeku, ktorý nejako pomáhal Abby v nájdení a zabití Joela.

Podarí sa jej to? Kto pritom zomrie? Uvidíme ešte niekedy Jackson a budú Jessie, Tommy a Maria v poriadku? Bude Ellie chodiť s Dinou a prečo sú Seraphites vo vojne s WLF? Ako to ovplyvní dej a aké obrovské prekvapenia a zvraty čakajú divákov?

Seriál sa už od začiatku výrazne odkláňa od príbehu v hrách, takže je možné, že zmien ešte pribudne. Tvorcovia zmenili úvod, predstavenie Abby a pri Joelovej smrti dokonca vymenili Dinu za Tommyho. Bol to práve Tommy, kto bol s Joelom v posledný deň jeho života. Veľké zmeny urobili aj vo vzťahu Diny a Ellie a v zobrazení Seraphites, náboženského kultu, ktorý v ďalších sériách zohrá veľkú rolu.

Čo sa bude diať v zvyšných epizódach druhej série?

Ellie a Dina v hre zabijú v Seattli desiatky ľudí, jednak z radov WLF, jednak „Seraphites“. V seriáli však bude akcie menej, pričom seriálová Ellie zrejme nebude ani taká akčná a smrteľná ako tá herná.

Herný formát si vyžaduje viac akcie pre potreby zábavnej hrateľnosti, no v dramatickom televíznom formáte to tvorcovia nebudú až tak využívať. Dá sa však očakávať, že niekto zomrie v každej ďalšej epizóde. Tvorcovia na to majú dosť materiálu, pretože Ellie a Dina strávia v Seattli v hre celé tri dni, počas ktorých sa v meste hromadia mŕtve telá. Druhá séria sa do konca zameria takmer výlučne na ich zážitky počas týchto troch dní.

Zdroj: HBO

1. deň

Veľkým rozdielom seriálu oproti hrám je fakt, že v hre išiel do Seattlu ako prvý Tommy. V hre oklamal Ellie, nech mu dá ešte trochu času, aby získal ľudí a zásoby na lov Abby, no namiesto toho šiel sám, aby nevystavil Ellie nebezpečenstvu.

Keď Ellie a Dina prídu do Seattlu, nachádzajú mŕtvoly, ktoré má na svedomí Tommy. Idú v jeho stopách, zabíjajú členov WLF, infikovaných ľudí a objavujú krásy Seattlu vrátane synagógy, v ktorej sa Dina rozhovorí o svojom židovskom pôvode.

Spoločne zájdu aj do obchodu s hudobnými nástrojmi, kde Allie zaspieva pre Dinu skladbu Take on Me od skupiny A-ha. Táto scéna bude aj v seriáli. V tomto bode príbehu už tvoria pár, pričom spolu už mali aj sex, zatiaľ čo v seriáli spolu ešte ani nechodia.

Neskôr počas dňa padnú do pasce a objaví ich jeden z členov Abbyinej skupiny menom Jordan. Ellie ho nakoniec zlikviduje a získa informácie o ďalších členoch skupiny, ktorá zabila Joela. V seriáli však Jordan neexistuje, takže túto časť tvorcovia zrejme upravia a celý prvý deň bude oproti hre kratší a chudobnejší na dôležité udalosti.

V hre sa následne Ellie a Dina vydajú do televíznej stanice, kde sídli ďalšia hliadka WLF. Nič sa však nedozvedia, pretože hliadku napadli Seraphites, ktorí ich brutálne zavraždili. V seriáli však tvorcovia divákov s touto skupinou zoznámili tak, že ukázali, ako ich zabili členovia WLF, čím razantne menia prvý dojem, ktorý o nich divák získava.

Zdroj: HBO

Ellie a Dinu na tomto mieste napadnú posily WLF, a tak utečú do metra, kde musia čeliť desiatkam nakazených vrátane nového typu s názvom Shambler. Ten vznikol v prostredí prímorských oblastí a je ešte nebezpečnejší ako clicker. Tvorcovia zatiaľ nepotvrdili, či ukážu aj Shamblera, alebo pre seriál vytvoria celkom nového nepriateľa.