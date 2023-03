O čom bude 2. séria The Last of Us? Tvorcom sa za dej vyhrážajú zabitím a kontroverzný príbeh nahneval aj LGBTI komunitu

O čom budú ďalšie série The Last of Us?

Prvá séria úspešného seriálu The Last of Us sa skončila, a tak sú všetci zvedaví, čo bude ďalej. Tvorcovia seriálu Neil Druckmann a Craig Mazin už potvrdili, že ďalšie série spracujú príbeh druhej hry a že na to budú potrebovať minimálne dve série. Druhá časť je totiž minimálne dvakrát dlhšia s väčším množstvom postáv než tá prvá.

Mazin už prezradil, že k výrobe druhej série budú pristupovať rovnako ako k prvej. Chcú sa držať herného príbehu a zmeniť len to, čo bude potrebné pri zmene z aktívneho média (hry) na pasívne (seriál). Niečo podľa jeho slov zmenia radikálne, niečo trochu a niečo vôbec. Záležať bude aj od toho, či im nenapadne urobiť niečo lepšie (ako napríklad dejovú líniu Franka a Billa z prvej hry).

Prečo je ale okolo The Last of Us: Part II toľko kontroverzie a horlivej diskusie? Môže za to viac faktorov. Ak si nechceš skaziť prekvapenie v seriáli alebo ak plánuješ hrať hry (odporúčame to všetkými desiatimi), ďalej nečítaj, pretože sa dozvieš veľké spoilery.

Dej druhej hry sa začína 6 rokov po skončení jednotky

Joel a Ellie celý čas žijú v Jacksone, kde sa naplno aklimatizovali, spoznali nových ľudí a pomáhajú komunite ako každý iný. Joel naučil Ellie plávať, hrať na gitare a lepšie narábať so zbraňami. Ellie začína ako 19-ročná chodiť na hliadky, likviduje infikovaných a je schopná v sebaobrane a zabíjaní.

Zdroj: Naughty Dog

Veľmi sa jej páči dievča Dina, ktorá je bisexuálka a po rozchode s Jessem si rovno začne s Ellie. Dina pri súboji s infikovanými zistí, že Ellie je imúnna a následne sa rozdelia. Ellie sa dostane do chatky, kde na podlahe nájde v obkolesení neznámych ľudí Joela s rozbitou tvárou, odtrhnutou nohou a dobitého takmer na smrť.

Ellie sa mu vrhne na pomoc, ale odzbroja ju odzadu, skopú na zemi a ona sa bezmocne prizerá, ako neznáma, svalnatá žena zabije Joela golfovou palicou a rozmláti mu mozog na rešeto, zatiaľ čo sa Joel v tichosti pozerá na Ellie, ktorej sa rúca svet pred očami.

Neznáma, svalnatá žena je Abby, za ktorú hráč trochu hral už na začiatku hry, keď spoznal ju a jej partiu, s ktorou sa vybrala do mestečka Jackson hľadať práve Joela. Ten ju s bratom Tommym dokonca zachráni, keď sa Abby na vlastnú päsť vyberie do Jacksonu a prepadnú ju infikovaní. Keď sa dostanú do bezpečia chatky, Joela a Tommyho obkľúči jej partia a Joel pochopí, že niečo nie je v poriadku.

Zdroj: Naughty Dog

Drastická smrť Joela

Keď sa otočí, Abby mu brokovnicou odstrelí nohu, ktorá drží už len na niekoľkých šľachách. Ostatní omráčia Tommyho, zatiaľ čo Abby mučí Joela až do momentu, keď nereaguje ani na bolesť. Keď ich nájde Ellie, vidí akurát posledný úder, ktorý Joela zabije. Abby a spol. nechajú Tommyho a Ellie na pokoji, pretože sa chceli pomstiť iba Joelovi, a tak hráč sledoval, ako Ellie v nasledujúcich dňoch trúchlila a pripravovala sa na pomstu.

Išlo o šokujúcu smrť a aj keď množstvo hráčov predpokladalo, že Joel v druhej časti zomrie, nikto nečakal, že to bude takým brutálnym a ohavným spôsobom. Drvivá väčšina hráčov znenávidela postavu Abby, pretože zabila ich obľúbenú postavu v emotívnom príbehu.

Nenávisť voči nej umocňovali aj pocity Ellie a Joelovho brata Tommyho, ktorí sa vydali na cestu pomstiť sa Abby a ostatným členom jej partie, čo ich zaviedlo až do Seattlu (Tommy cestoval sám, neskôr sa za ním vydala Ellie s Dinou a následne ich vyhľadal aj Jesse).

Ellie na svojej ceste za pomstou urobí veľa neodpustiteľných vecí a zabije desiatky ľudí. Ak bola prvá časť o láske a o tom, čo je človek ochotný urobiť pre ochranu milovanej osoby, tak druhá časť je o tom, čo sú ľudia ochotní urobiť, aby ju pomstili. V prípade Ellie neexistuje nič, pred čím by sa zastavila a keď si uvedomí, že si zle nastavila hranice, je už veľmi neskoro. Navždy sa zmení a hrôzy zo svojich činov už nikdy nevymaže z hlavy.

V Seattli nájde Tommyho a spoločne s tehotnou Dinou a Jessem sa rozhodnú vrátiť do Jacksonu a po zabití niekoľkých jej kamarátov nechať Abby na pokoji. Ellie pochopí, že risk zo straty svojich najbližších nestojí za to, aby sa pomstila.

Zdroj: Naughty Dog

Lenže Abby sa medzitým dozvedela o tom, že Ellie a spol. vraždia jej kamarátov, a tak sa ju vybrala nájsť. Tam sa končí príbeh Ellie a začína sa príbeh Abby. V druhej polovici hry hráč nečakane ovláda jej postavu a spoznáva ju aj z iných stránok. Vývojári chceli od hráčov nepredstaviteľné – aby bojovali o život v koži človeka, ktorého z duše nenávidia.

Príbeh o pomste sa zmení na niečo oveľa zmysluplnejšie

Hráči však rýchlo zistili, že je to len ďalšie (ne)obyčajné dievča žijúce v nehostinnom, post-apokalyptickom svete, ktoré miluje zvieratá a rado sa usmieva. Je rovesníčkou Ellie, jej otec je lekár skupiny Fireflies a hráč zisťuje, že ide o toho istého lekára, ktorého Joel zabil, keď vzal Ellie z operačnej sály na konci prvej hry.