V 2. sérii The Last of Us bude oveľa viac infikovaných a akcie, sľubujú tvorcovia. V prvej sérii zásadne zmenili žáner

Tvorcovia seriálu prezradili prvé informácie o 2. sérii.

Tvorcovia seriálu The Last of Us poskytili rozhovor pre hollywoodsky magazín Variety, v ktorom prezradili viaceré zaujímavosti. Uvedomujú si, že viacerí diváci očakávali, že seriál bude akčnejší a bude v ňom viac infikovaných. Od začiatku sa však rozhodli, že pokiaľ tieto scény neplnia aj nejaký príbehový účel, vyškrtnú ich.

Nepriamo tak prezradili, že z hry, ktorá bola značne akčná a napínavá dráma, urobili dramatický seriál s občasnou akciou. Tvorcovia takisto nechceli, aby Joel a Ellie v seriáli v každej epizóde zabíjali desiatky nepriateľov.

Ako sme však spomenuli aj našom komentári, to, že by vo svete okolo Joela a Ellie boli ďalší infikovaní a nepriatelia, neznamená, že by ich museli všetkých zlikvidovať. Tvorcovia mohli ukázať nebezpečnejší svet, v ktorom sa infikovaní a zlí ľudia nachádzajú, a Joel s Ellie si s nimi musia poradiť, či už vyjednávaním, vyhýbaním sa im, či tak, že by ich ticho zneškodnili. Nie všetky konflikty musia vyústiť v akčné prestrelky.

Zdroj: HBO Max

V hre nemá hráč na výber a nepriateľa musí buď obísť, alebo zlikvidovať, no v seriáli sa môžu navzájom dohodnúť či diskutovať o tom, že sa jednoducho nezabijú a budú sa ignorovať. Tých možností je veľa, no všetky by znamenali, že svet The Last of Us by nepôsobil tak prázdno.

Zatiaľ nás tvorcovia naučili len to, že práve v okolitom svete je to bezpečnejšie ako v karanténnych zónach či okolo bydlísk a základní ľudí (to je holý fakt, keďže najviac umierania sa udialo v blízkosti takýchto osídlení či priamo v nich).

Tvorca seriálu Craig Mazin v rozhovore pre server Collider prisľúbil, že infikovaných bude v druhej sérii oveľa viac a že možno pridajú aj nové druhy infikovaných. Je možné, že diváci uvidia celkom nové typy príšer, aké neboli ani v hrách.

Mazin v podcaste seriálu prezradil aj to, že v druhej sérii oveľa viac využijú koncept prepojených infikovaných, ktorí spolu komunikujú cez úponky cordycepsu. Keď na ne postavy v druhej sérii stúpia, spôsobí to peklo.

Zdroj: HBO

Tvorcovia tak možno reagujú na ďalšiu kritiku seriálu. Koncept „hive mind“, a teda prepojeného myslenia infikovaných vymysleli originálne pre seriál a v hre nič také nie je (tvorca hier Neil Druckmann priznal, že je to úžasný nápad a že ho štve, že to v hre nespravili, takže to možno bude v prípadnej tretej časti).

Odkedy však tvorcovia tento koncept divákom v druhej časti predstavili, do konca série ho ani len nespomenuli, takže to pôsobí neucelene a tak trochu zbytočne. Jedno je isté: 2. séria bude oveľa masívnejšia.