Finále The Last of Us: Joel čelil najťažšiemu a najhoršiemu rozhodnutiu v živote. Pri pozeraní sa rozplačeš

Ako sa skončila prvá séria The Last of Us a prečo nás rozplakala?

V článku sú spoilery k poslednej časti prvej série

9. epizódou The Last of Us sa skončila prvá séria, ktorá búrala rekordy sledovanosti aj očakávania divákov. Na jej začiatku sme spoznali matku Ellie menom Anna, ktorú infikovaná žena pohrýzla počas pôrodu, čo spôsobilo, že Ellie získala imunitu voči infekcii cordyceps. Anna bola najlepšia kamarátka Marlene, ktorá ju musela zabiť predtým, než sa premenila.

Dej sa presunul k Joelovi a Ellie, ktorí sa dostali do mesta Salt Lake City, kde sa snažili nájsť základňu skupiny Fireflies. Joel sa snažil Ellie vysvetliť, že časom prekoná depresívne zážitky. Akurát to podľa neho nie je čas, ktorý tie jej vylieči, ale ľudia okolo nej.

Prezradil jej, že sa to stalo aj jemu. Deň po tom, čo Sarah umrela, sa Joel chcel zabiť a dokonca si priložil zbraň ku hlave a vystrelil. Na poslednú chvíľu však pohol rukou, a tak sa iba zranil.

Zdroj: HBO Max

Príbeh sa následne presunul k legendárnej hernej scéne, keď sa Ellie a Joel dostali k žirafe a začali ju kŕmiť listami. Ellie to rozosmialo a Joel mal na chvíľu možnosť vidieť jej detskú radosť, ktorá na chvíľu premohla všetky negatívne a depresívne pocity. Aj v tom momente však videl, že Ellie už asi navždy stratila svoju nevinnosť, keď zareagovala slovami „so fucking cool“, čo tvorcovia potvrdili v podcaste.

Dvojicu prepadla hliadka Fireflies a omráčili Joela. Keď sa zobudil, Marlene stála v jeho izbe a povedala mu, že doktori pripravujú Ellie na operáciu. Môžu z nej vyrobiť vakcínu, no musia jej preto odstrániť mozog a získať z neho vzorku cordyceps, keďže sa táto infekcia rozmnožuje v mozgu.

Marlene poslala svojich vojakov, aby vyviedli Joela preč, no ten ich odzbrojil a zabil každého, kto mu stál v ceste. Podarilo sa mu zlikvidovať viac než 10 vojakov vrátane lekára, ktorý mal Ellie operovať. Joel zobral Ellie preč a zabil Marlene, ktorá mu ponúkala možnosť napraviť to a nechať Ellie u nich.

Joel položil Ellie do auta a odišiel preč smerom do Wyomingu späť do mestečka Jackson za svojím bratom Tommym. Ellie ho na konci časti konfrontovala s tým, či jej Joel naozaj povedal pravdu a neklamal jej o tom, čo sa stalo s Fireflies. Joel jej totiž povedal, že vakcína sa vyrobiť nedá, že imúnnych sú celé desiatky a doktorom to nijako nepomohlo. Nemocnicu po testoch na Ellie prepadli a zabili množstvo ľudí vrátane Marlene.

Zdroj: HBO Max

Anketa: Rozhodol by si sa rovnako ako Joel? Áno, rovnako (som rodič). Nie, na jeho mieste by som nechal Ellie zomrieť (som rodič). Áno, rovnako (nie som rodič). Nie, na jeho mieste by som nechal Ellie zomrieť (nie som rodič). Áno, rovnako (som rodič). 24 % Nie, na jeho mieste by som nechal Ellie zomrieť (som rodič). 7 % Áno, rovnako (nie som rodič). 46 % Nie, na jeho mieste by som nechal Ellie zomrieť (nie som rodič). 23 %

Ellie vie, že Joel klamal. Je však pre ňu nepredstaviteľné prijať fakt, že človek, na ktorému jej na tomto svete záleží najviac a ktorého miluje ako jediného, ju pripravil o zmysel jej života a klamal jej. Tieto témy tvorcovia preskúmajú aj v druhej sérii, no tvorcovia tak vytvorili pekné prepojenie so začiatkom epizódy.

Rovnako ako na konci epizódy Joel klame Ellie, aby ju ochránil, klame na jej začiatku jej matka Anna postavu Marlene, aby ju ochránila... a rovnako ako Marlene aj Ellie v danej chvíli vedela, že je to klamstvo, ale prinútila sa veriť tomu, lebo to bola ľahšia vec, než čeliť pravde.

Joelovo rozhodnutie nechať Ellie umrieť alebo ju zachrániť, no zabiť pri tom desiatky členov Fireflies vrátane Marlene je niečo, o čom hráči diskutujú už viac ako 10 rokov. Je to niečo, čo vždy vyvolá diskusiu a rozdelí ľudí na dva tábory s protichodnými názormi. Ani jeden tábor zrejme nemá pravdu, aj keď má pádne argumenty.

Zdroj: HBO Max

Nechal by si zomrieť milovaného človeka, aby si (možno) zachránil zvyšok sveta? Je to otázka, na ktorú neexistuje správna odpoveď a tá bude iná aj v závislosti od toho, či na ňu odpovedá rodič alebo človek, ktorý deti ešte nemá. Joel sa rozhodol zo sebeckých dôvodov. Vie, že Ellie by sa zrejme rozhodla umrieť pre vakcínu, no odmieta sa zmieriť so skutočnosťou, že príde o ďalšiu „dcéru“. Na to Ellie až príliš miluje.

Aké to bude mať následky, sa dozvieš v druhej sérii, ktorú HBO začne vysielať zrejme najskôr v roku 2025 a možno aj neskôr.

P. S. Tvorca hier Neil Druckmann prezradil, že keď testovali hru pred viac ako 10 rokmi a pýtali sa hráčov na Joelovo rozhodnutie na konci, dostali zaujímavé odpovede. Hráči, ktorí neboli rodičmi, odpovedali o vine/správnom rozhodnutí Joela 50/50. Hráči, ktorí boli rodičmi, súhlasili s Joelom a rozhodli by sa rovnako.