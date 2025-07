Niekto leakol trailer k filmu Avatar 3. Sľubuje temný a dramatický príbeh s novými postavami

Trailer k tretiemu dielu jednej z najväčších filmových sérií histórie, Avatar: Fire and Ash, unikol online a naznačuje temnejšiu kapitolu vo svete Pandory.

Unikol trailer na jeden z najočakávanejších filmov nadchádzajúcich rokov. Avatar patrí medzi najúspešnejšie filmové franšízy v histórii kinematografie. Prvé dva filmy – Avatar (2009) a Avatar: The Way of Water (2022) – spolu zarobili viac než 5,2 miliardy dolárov, pričom oba sa umiestnili v prvej trojke najzárobkovejších filmov všetkých čias. Druhý diel, The Way of Water, v Amerike zarobil viac než 684 miliónov dolárov, čo je ohromné číslo aj podľa hollywoodskych štandardov.

Napriek tomu, že medzi prvým a druhým dielom ubehlo viac než desaťročie, James Cameron má so svetom Pandory ešte veľké plány. Do roku 2030 by malo prísť až päť častí, pričom tvorcovia zvažujú aj ďalšie pokračovania. Ide o mimoriadne ambiciózny projekt, ktorý môže byť nesmierne úspešný.

Jedným z hlavných dôvodov úspechu série je nielen príbeh, ale najmä pokročilá 3D technológia a vizuálne efekty, ktoré ponárajú diváka do fascinujúceho sveta Pandory. Práve v tom tkvie sila Avatara – v zážitku, ktorý divákom ponúka niečo, čo v inom filme nájdu len ťažko.

Film Avatar: Fire and Ash bude mať premiéru v kinách už tento december. Prvý trailer k filmu unikol online a predstavuje príbeh, ktorý je nielen temný, ale aj dramatický.

Nový Avatar predstaví nový kmeň ohňa, ktorý sa zdá byť motivovaný nenávisťou, čím bude silne kontrastovať s vodným kmeňom Na’vi, ktorý sme spoznali v predchádzajúcich filmoch.

Trailer k filmu Avatar: Fire and Ash by mohol byť oficiálne vydaný spolu s premiérou filmu The Fantastic Four: First Steps, čo je ďalší veľký titul od štúdia Disney a jeden z ich najväčších filmov roka.

Zatiaľ však nič nebolo oficiálne potvrdené, takže túto informáciu treba brať s rezervou. Trailer k Avatar: The Way of Water bol kedysi uvedený spolu s filmom Doctor Strange in the Multiverse of Madness, takže by dávalo zmysel, keby Disney zopakoval túto stratégiu s novou Fantastickou štvorkou.