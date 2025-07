Steal the Style: Napodobni nenútený, elegantný štýl Dakoty Johnson za zlomok ceny

V závere leta a počas jesene budeš tieto outfity milovať.

Dakota Johnson sa v posledných týždňoch čoraz častejšie objavovala aj v našich médiách, a to vďaka jej účasti na 59. ročníku MFF Karlove Vary, kde si prevzala Cenu prezidenta. Na filmovom festivale predstavila aj svoje dva najnovšie filmy Splitsville a Materialists s Pedrom Pascalom a Chrisom Evansom.

Na červenom koberci v Karlových Varoch vyrazila dych v čiernych minimalistických šatách z dielne Mugler, ktoré doplnila lodičkami Gianvito Rossi. Pozornosť upútal najmä žiarivý diamantový náhrdelník značky Roberto Coin. Stylistovi a samotnej herečke v duchu tlieskame.

Okrem outfitov, ktoré predvádza na červenom koberci, milujeme aj jej osobný štýl (rovnako ako outfity v Materialists). Dakota vždy pôsobí nenútenou eleganciou, neskutočne chic a nadčasovo. Často ju vidieť v džínsoch alebo nohaviciach voľného strihu, oversized sakách a košeliach.

Pravidelne nám dokazuje, že kapsulový šatník a neutrálna farebná paleta nie sú nuda. Vybrali sme niekoľko outfitov, ktoré dokážeš napodobniť aj ty, a to za zlomok pôvodnej ceny.

Dakota v Hot Ones

V tomto outfite si Dakota namierila na natáčanie epizódy relácie Hot Ones z dielne známeho YouTube kanála First We Feast. Herečka zvolila sako z brúsenej kože značky Khaite, denim rovného strihu a čierne body na ramienka. Eleganciu tomuto outfitu dodávajú zlaté šperky a perlový náhrdelník.

Dakota počas natáčania Materialists

Fotografia vznikla počas natáčania filmu Materialists, ktorý príde do našich kín v polovici augusta. Dakota má na sebe košeľu cenovo dostupnej kanadskej značky Aritzia, nohavice P.A.R.O.S.H. a slnečné okuliare Gucci. Samozrejme, nechýbajú ani klasické Gucci loafers. Tento outfit je ideálny na záver leta a napodobníš ho extrémne jednoducho.

Dakota v Today Show

V rámci proma filmu Materialists Dakota bola v Today Show, kde sa predviedla v maxi šatách už spomínanej značky Khaite v kombinácii s lodičkami Manolo Blahnik. Čierna kožená kabelka je značky The Row.

Streetstyle

Ako už asi tušíš, Dakota fandí oversized siluetám. Tento outfit môžeš napodobniť aj s čiernym tielkom a sakom, ktoré sme uviedli vyššie. Pre istotu ale prikladáme ďalšiu alternatívu.

