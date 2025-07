Miley predstavila nový videoklip k deviatej skladbe zo svojho albumu Something Beautiful.

Miley Cyrus zobrazuje nevyhnutný vplyv slávy v synth-popovej skladbe Walk Of Fame. Hudobný koncept preniesla do vizuálnej podoby pomerne jednoznačne – vo videoklipe nielenže chodí a tancuje po hollywoodskom Chodníku slávy, ale sa po ňom aj váľa.

(Desperation) Every time I walk, it's a walk of fame

(Fascination) Every time I walk, it's a walk of fame

(Captivation) Every day, every night, it's all the same

(Delusion) I walk the concrete like it's a stage

Počas rozhovoru v relácii Jimmy Kimmel Live Miley prezradila, že počas nakrúcania videoklipu k piesni chytila vážnu infekciu, musela byť hospitalizovaná.

„Toto video som natáčala v októbri a už v novembri, na Deň vďakyvzdania, som skončila na jednotke intenzívnej starostlivosti. Len na chvíľu, ale bolo to najmä preto, že bol Deň vďakyvzdania […] a moja noha sa začala akoby rozpadávať v oblasti kolena,“ povedala Miley.

Spomínaný album, ktorý vyšiel 30. mája pod vydavateľstvom Columbia Records, je už deviatym albumom známej speváčky. Album obsahuje 13 skladieb a jeho výkonnými producentmi sú Miley sama a Shawn Everett.

Walk of Fame je taktiež jednou z dvoch skladieb na albume, ktoré majú hosťujúceho interpreta, tentoraz je to speváčka Brittany Howard, členka skupiny Alabama Shakes.