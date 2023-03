Brendan Fraser na nakrúcaní Múmie takmer umrel. Hollywood ho vyhnal, keď ho sexuálne obťažovali, no vrátil sa späť

Herec Brendan Fraser zažil turbulentnú kariéru plnú vrcholov, ale aj pádov. Prečo sa vytratil z kín a čo robil pred hollywoodskym comebackom?

Brendan Fraser bol v 90. rokoch minulého storočia milovanou hollywoodskou hviezdou a mužským sexsymbolom. Po roku 2010 však hral len v podpriemerných filmoch a vôbec sa mu nedarilo. Nakoniec upadol do zabudnutia a medzi rokmi 2014 až 2019 nehral v nijakom filme, iba v seriáloch Doom Patrol, Condor, Trust či The Affair.

Po roku 2019 nasledovali zlé a nevýrazné počiny, ako český film Dimenze či The Poison Rose, až ho obsadil Steven Soderbergh do svojho krimi thrilleru No Sudden Moves, kde predviedol dobrý výkon.

Herec prekvapil celý svet, keď sa dostal do obsadenia komiksového filmu Batgirl, dostal vedľajšiu rolu v projekte Martina Scorseseho a Leonarda DiCapria s názvom Killers of the Flowers Moon a získal aj hlavnú rolu v dráme The Whale od oscarového režiséra Darrena Aronofskeho. Herec, s ktorým už absolútne nikto nepočítal, nakoniec dostal nomináciu na Oscara za najlepší mužský herecký výkon.

Jeho život mohol byť úplne iný, keby ho v roku 2003 sexuálne nenapadol prezident spoločnosti HFPA (Hollywood Foreign Press Association) Philip Berk. Chytil ho vtedy za zadok a tlačil mu aj na intímne partie. Fraser sa vtedy údajne cítil ako dieťa a myslel si, že sa rozplače.

Herec sa ozval, no v tom čase sa sexuálne napadnutia v Hollywoode zametali pod koberec. Frasera pridali na takzvaný blacklist, takže s ním žiadne štúdio a producenti nechceli spolupracovať len preto, že sa nechcel nechať sexuálne obťažovať. Frasera síce odpísali riaditelia v Hollywoode, no jeho kariéra smerovala ku dnu už roky predtým a za jeho úpadkom sa skrýva viacero vecí, o ktorých sa dnes dozvieš viac.

Jeho prvou filmovou rolou bola snímka Dogfight z roku 1993, kde si zahral po boku zosnulého Rivera Phoenixa. Mal len 23 rokov, no producentov hneď upútal. Následná úloha pravekého muža prebúdzajúceho sa v súčasnosti v Encino Man mu pomohla stať sa hviezdou.

Ďalšie roky strávil nakrúcaním množstva podpriemerných či priemerných filmov a komédií. Široké publikum znovu zaujal v komédii Rockeri (1994), kde si zahral po boku Steva Buscemiho či Adama Sandlera.

O rok neskôr hral v komédii Glory Days. Na nej je zaujímavé to, že sa v nej stretlo veľké množstvo budúcich hviezd, ako napríklad Ben Affleck, Matt Damon, samotný Brendan Fraser, Alyssa Milano (seriál čarodejnice), Sam Rockwell (3 billboardy kúsok za Ebbingom) či Matthew McConaughey (True Detective).

V roku 1997 parodoval Tarzana. V komédii George of the Jungle hral Georgea, ktorý vyrastal v džungli medzi gorilami. Je to obľúbená a neškodná komédia, kde získal ďalších fanúšikov a vďaka svojej vypracovanej sexy postave aj veľa fanúšičiek.

Skvelý herecký výkon predviedol v životopisnej dráme Gods and Monsters s Ianom McKellenom, kde dokázal, že zvládne aj náročnejšie roly a nie je len miláčikom fanúšikov rodinných a romantických komédií, ktoré nakrúcal ako na bežiacom páse.

Herec po celý ten čas prijímal aj fyzicky náročnejšie roly, pri ktorých robil aj kaskadérske kúsky, čo sa značne podpísalo na jeho zdraví. Vyvrcholilo to v roku 1999, keď prišiel zrejme najväčší zlom a najdôležitejší film jeho kariéry. Stvárnil Ricka O’Connella v akčnom, dobrodružnom filme Múmia. Spoločne s herečkou Rachel Weisz sa stali absolútnymi sexsymbolmi a miláčikmi publika.

Vo filme mali neskutočnú charizmu. Bol to veľmi vydarený zábavný akčný film s charizmatickými postavami. V tom období si začal vyberať projekty trochu opatrnejšie, vďaka čomu vznikli snímky ako Dožeň, čo sa dá, Tichý Američan či skvelá oscarová dráma Crash.