Už po prvej epizóde vieme povedať, kam sa uberá 2. séria a či bude lepšia, ako tá prvá. Aké prekvapenia ťa v nej čakajú, aké nové postavy uvidíme o čom bude kontroverzná 2. séria?

Novodobé seriály s vysokou produkčnou kvalitou už nedostávajú nové série každý rok ako kedysi. Diváci zvyčajne musia čakať na pokračovanie minimálne dva roky. Tak tomu je aj v prípade The Last of Us. Ide o post-apokalyptický príbeh, ktorý zobrazuje život priekupníka Joela a jeho adoptívnej dcéry 20 rokov po tom, ako skolabovala spoločnosť a ľudstvo sa ocitlo na pokraji vyhynutia.

Po dvoch rokoch od finále prvej série nám HBO umožnilo pozrieť si celú druhú sériu. My sme videli prvú epizódu s cieľom zistiť, či si seriál udržal kvalitu. Ako fanúšikovia hier môžeme s pokojom prehlásiť, že druhá séria má našliapnuté, aby prekonala tú prvú.

Jednak za to môžu talentovaní tvorcovia, ktorí druhú sériu adaptujú, jednak príbeh, ktorý adaptujú. Hra The Last of Us Part II, podľa ktorej vznikne druhá, tretia (a možno aj štvrtá) séria, má totiž kvalitnejší, komplexnejší a prepracovanejší dej aj postavy.

Zdroj: HBO

Už po prvej časti druhej série je však jasné, že príbeh sa poriadne zmenil. Najväčšou zmenou je štruktúra príbehu. Diváci sa o osude a motiváciách novej hlavnej postavy Abby (Kaitlyn Dever zo seriálu Unbelievable) dozvedia rovno na začiatku.

Nič viac ti však v tomto článku nejdeme prezrádzať, a tak len vedz, že ťa seriál prekvapí, aj keď poznáš hru naspamäť. Zatiaľ sú to skvelé zmeny, ktoré rozširujú príbeh a vytvárajú aj napínavé scény. AK chceš detailnejší opis postáv a deja so všetkými prekvapeniami, prečítaj si tento článok. V tomto sa okrem Joela a Ellie budeme venovať iba novým postavám.

Ellie/Bella Ramsey

Ellie v druhej sérii prevezme Joelovu rolu a stane sa hlavnou postavou, ktorá bude mať zrejme najviac času na obrazovke. Od konca prvej časti ubehlo päť rokov, takže Ellie má 19, učí sa naplno narábať so zbraňami, nožom a aj päsťami.

Spoločne s Joelom žijú v Jacksone s Joelovým bratom Tommym, ktorého manželka Maria šéfuje celému mestu. Ellie chodí hliadkovať okolo mesta a stretáva sa aj s infikovanými, ktorí sú stále veľkou hrozbou pre celý svet vrátane Jacksonu.

Zdroj: HBO

Joel/Pedro Pascal

Z Joela je päťdesiatnik, ale golfový hráč na dôchodku z neho ešte nie je. Stále je obratný a dokáže si poradiť nielen s infikovanými, ale aj s ľudskými nepriateľmi. Zároveň je hlavným staviteľom v Jacksone, kde po 20 rokoch využíva to, čo robil pred apokalypsou. Jeho vzťah s Ellie sa úplne pokazil a v prvých častiach sa divák dozvie, čo sa stalo, aj keď to zrejme tuší. Novinkou pre seriálového Joela je, že chodí na terapie. Tvorca hier Neil Druckmann to chcel zakomponovať už do hry, ale nevošlo sa to, a tak to pridali do seriálu.

Zdroj: HBO

Gail/Catherine O’Hara

Catherine hrá novú postavu, terapeutku v Jacksone, ktorá prijíma od Joela platby vo forme marihuany. Obľúbila si ju, pretože ju pestoval jej manžel Eugene.