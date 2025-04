Tvorca seriálu The Last of Us nám prezradil, prečo sa rozhodli zmeniť herný príbeh. Aké veľké zmeny priniesla už prvá časť druhej série?

2. séria The Last of Us začala skvelou prvou epizódou, po ktorej je však jasné, že fanúšikovia hier budú zo seriálu opäť prekvapení. Tvorca seriálu Craig Mazin sa pre Refresher vyjadril k zmenám a aj k tomu, či pri jeho dokončení nevyhorí, keďže jeho tvorbou možno strávi aj osem rokov. Čo bolo teda v prvej epizóde odlišné než v hrách, prečo to zmenili a je Bella Ramsey dostatočne dobrá herečka?

Článok obsahuje spoilery pre prvú časť seriálu a celej druhej hry.

Obrovská zmena oproti hrám, ktorá ublížila kvalite seriálu

Dôležitá zmena v štruktúre príbehu nastala hneď v prvej epizóde. Diváci na jej začiatku spoznávajú Abby a jej kamarátov. Tí práve pochovali desiatky svojich kamarátov „bratov v zbrani“ a členov rodiny. Tých zmasakroval Joel počas toho, ako zachraňoval Ellie pred vojakmi a doktormi. Tí jej na konci prvej série chceli rozobrať mozog, aby mali šancu vyvinúť vakcínu proti infekcii cordyceps, keďže Ellie je imúnna a môže byť kľúčom k lieku.

Abby sa rozhodne nájsť Joela za každú cenu a ako výrazne vysvetlí svojim kamarátom, chce ho zabiť veľmi pomaly a bolestivo. Diváci tak hneď od začiatku vedia, že Abby sa chce pomstiť, čo sa hráči dozvedeli až v polovici hry. Na začiatku len videli, ako celkom nová postava mučí a zabíja Joela pred očami Ellie, za ktorú hrali.

Zdroj: HBO/The Last of Us

Drvivú väčšinu hráčov v tom momente zasiahli silné emócie, medzi ktorými bola aj nenávisť voči Abby a celej jej skupine. Hráči ju chceli okamžite zabiť, pretože Joela milovali, aj keď tiež spáchal veľa zla. Akonáhle však hráči začali hrať za Abby, spoznali ju a dostali sa jej pod kožu, vďaka čomu zistili, že nie je zlý človek a že jej motivácie pre to, čo spravila, boli opodstatnené.

Ide o silný príbehový zvrat pracujúci s emóciami hráča na revolučnej úrovni. Diváci v seriáli sa to však dozvedia hneď, a tak budú príbeh spracovávať celkom odlišne. Prečo to tak tvorcovia spravili a znížili tým dopad príbehu a Abby ako postavy?

Odpovedal nám na to tvorca seriálu Craig Mazin v rozhovore s viacerými novinármi, na ktorý nás pozvalo HBO.

Craig Mazin to vysvetlil tak, že vzhľadom na zmenu z aktívneho formátu (hranie a ovládanie postáv) na pasívny (sledovanie TV) tieto veci nemôžu mať rovnaký efekt.

„V seriáli skáčeme z jednej scény a perspektívy na druhú neustále, zatiaľ čo v hre sledujeme okolie postavy, za ktorú hráme,“ povedal Mazin. Aj preto tak skvelo funguje šok z toho, že hráči v polovici hry začnú ovládať postavu, ktorú z duše nenávidia.

Craig povedal, že nechceli čakať na odhalenie motivácií Abby niekoľko rokov. V hre sa to hráči dozvedia až v druhej polovici, čo by znamenalo, že diváci by Abby nenávideli dva roky, dokým by nezačala ďalšia séria. „Pre divákov by to bolo veľmi frustrujúce.“

Tvorcovia sa možno báli toho, že s ňou nebudú vedieť súcitiť, ak o nej nebudú vedieť základné informácie. Stále však platí, že jej motivácie a pôvod mohli odhaliť až po tom, čo vykoná svoj veľký čin, aby v divákovi vytvorili podobné pocity ako hra.

Zdroj: Naughty Dog/volně k užití

Prečo nie je seriálová Abby taká svalnatá

„Abby je v hre fyzicky impozantná. Jej postava je nevšedná. S Neilom (Neil Druckmann, spolutvorca seriálu a tvorca hier) sme sa rozprávali o Abby a povedal mi, že Abby je taká svalnatá najmä preto, že za ňu hráme polovicu hry. Jej herný štýl preto musel byť odlišný, aby pri hraní za ňu mali hráči iný zážitok než pri hraní za Ellie,“ hovorí.