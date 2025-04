Maroš si privyrábal predávaním marihuany keď mal ešte len 16 rokov. Nakoniec skončil kvôli priateľke, ale aj preto, že mu to mama našla v izbe a nastalo peklo.

Každý tínedžer vo svojej izbe schovával niečo pred svojimi rodičmi. Maroš však mal zo svojho tajomstva poriadne nervy, keďže sa stalo, že tam mal aj 100 gramov marihuany. Jedného dňa ich však jeho matka našla. Bolo to práve počas obchodu, ktorý mal so zákazníkom.

Maroš začal fajčiť marihuanu na strednej škole a postupne ju začal aj predávať. V rozhovore sme sa ho pýtali, ako sa k tomu dostal, koľko si tým dokázal zarobiť, či sa nebál polície a ako to fungovalo v hierarchii.

Upozorňujeme, že rozhovor je informačný a v žiadnom prípade nemá nabádať k nelegálnym činnostiam, ako užívanie či predaj drog.

Čo všetko si dealoval?

Len marihuanu. Mal som to v dvoch pohároch na zaváraniny. Dokopy v nich mohlo byť maximálne 100 gramov. Viac som nikdy nemal a pri sebe som nosil len minimum množstva.

Koľko si mal rokov, keď si s tým začal?

Asi 16. Skončil som v 18-tich, ale nedealoval som nonstop. Mal som aj niekoľkomesačné pauzy. Vtedy som to ani nebral ako dealovanie, ale že pomáham kamošovi predať nejakú trávu.

Zdroj: Archív respondenta Maroš

Vedelo to o tebe tvoje blízke okolie? Rodina asi nie, ale čo kamoši?

Možno tušili, že trávu fajčím, ale určite nie, že ju predávam. Neskôr to ale zistili. Celý čas ma pritom brali ako svedomitého žiaka, keďže som mal úplne super známky. Niektorí kamoši to vedeli a boli to väčšinou tí, čo húlili a aj som im predával, no a niektorí to vedieť nemohli, lebo by ma odsúdili.

Čo bolo hlavnou motiváciou okrem peňazí?

No, ja si to pamätám tak, že som vtedy dosť počúval rap, kde dosť rapovali o marihuane a pouličnom živote a mne sa ten štýl veľmi páčil. Preniesol som to aj do vlastného života a áno, určite tam bolo trochu aj toho, že som sa chcel cítiť ako frajer.

Koľko si si dokázal zarobiť za mesiac?