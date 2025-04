Táto práca nie je pre každého, ale ak to vydržíš, pekne si zarobíš. Lenka obsluhovala Robbieho Williamsa, zachraňovala stroskotaného Poliaka a musela letecky dovážať minerálku za tisíce eur, lebo ju chcel klient.

33-ročná Lenka je chief stewardess na luxusných superjachtách, kde kúpeľne čistia s vatovými tyčinkami do uší. Za týždenný pobyt si u nej hostia zaplatia 300 až 400-tisíc eur a väčšinou sú takí spokojní, že posádke celej lode ešte dávajú desiatky tisíc eur ako prepitné.

Akých má hostí, aké mali najnáročnejšie požiadavky, ako sa učí prať kraťasy za 3,5-tisíc eur, čo všetko má na starosti a koľko si zarobí?

To a oveľa viac nám prezradila v rozhovore o živote na superjachtách plaviacich sa po celom svete, na palubu ktorých väčšina smrteľníkov nikdy nevkročí. Ak ťa zaujímajú podobné príbehy, ktoré vznikajú len vďaka predplatiteľom Refresher+, prečítaj si rozhovor s Lukášom, ktorý tancoval na karnevale v Riu či reportáž z továrne na čokoládu, kde musia ochutnávať každý deň.

Si Chief Stewardess na luxusných superjachtách. Čo to presne znamená?

Mám na starosti stewardky pod sebou a organizujem plavbu. Je to veľmi kreatívna práca, ktorá zahŕňa všetko od umývania záchodov a kúpeľní vatovými tyčinkami, cez organizovanie, administratívu, manažment a nakupovanie tovaru až po servírovanie najdrahších vín na svete, ktoré sa otvárajú roztavením hrdla fľaše. Občas takéto fľaše aj zháňame.

Zdroj: Archív respondenta Lenka

Objednávaš to všetko z internetu?

Ako kedy. Raz sa hosť týždeň pred plavbou rozhodol, že chce iné víno, no nestíhali sme ho už zohnať. Tak môj kamarát sadol na Slovensku do auta, šiel po víno do Holandska a doniesol mi ho do Chorvátska na loď. Veľa vecí viem zohnať aj zo Slovenska, takže sa niekedy stane, že keď kamoš ide niekam na dovolenku do Chorvátska, tak má zrazu plné auto krabíc, ktoré mi nesie.

Aké veľké sú tie superjachty a koľko na nich býva ľudí?

Najviac obľubujem cca 50-metrové, kde je väčšinou okolo 10 členov posádky. Ich dĺžka je však rozličná a v tomto strednom sektore superjácht sa pohybuje medzi 25-100 metrami.

Práve teraz sa chystám na loď, kde budeme dvanásti členovia posádky a budeme sa starať o dvanásť hostí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lenka on Board (@lenka_on_board)

Ako dlho trvajú bežné plavby?

My robíme komerčné plavby na charterových superjachtách a väčšinou trvajú týždeň, alebo 10 dní, po ktorých prídu noví hostia. Avšak, na súkromných jachtách môžeš byť na víkend, ale aj na mesiac-dva a starať sa stále o rovnakého majiteľa. Ak máme za letnú sezónu 10 plavieb, je to veľký úspech. Niektoré lode v zime vôbec nerobia plavby.

Koľko stojí týždňový výlet na charterovej superjachte?

Týždňové plavby na 50 metrových superjachtách stoja 300 až 400-tisíc eur so všetkými nákladmi. Existujú však aj superjachty, kde týždňový pobyt stojí 2-3 milióny eur.

Zdroj: Archív respondenta Lenka

Vieš tie sumy popísať detailnejšie?

Na začiatku zaplatíš za loď a posádku 300-tisíc eur a následne platíš cca 30 % z tej sumy takzvané APA, čiže Advance Payment Allowance, čo slúži na zaplatenie alkoholu, jedla, prístavných poplatkov, nafty a ich požiadaviek. Na konci plavby dúfame, že to, čo z toho ostane, nám hostia rozdajú ako prepitné. Raz sme minuli takmer celý takýto rozpočet a ostali sme smutní, že nám veľa neostane, ale dozvedel sa to hosť a doplatil nám ešte bonus.

Máte nejaké obmedzenia v rozpočte?

Všetko musíš dokladovať a nemal by si prekročiť tých 30 % APA, čo je dajme tomu okolo tých 100-tisíc, ale vo všeobecnosti je to neobmedzený rozpočet.

Aké vysoké prepitné dostávaš?

Najmenej za jednu plavbu som dostala 2 500 eur. Taký priemer za týždňovú plavbu je 3 000 eur na hlavu. Prepitné za jednu plavbu niekedy býva pre členov posádky viac ako samotná výplata.

Aký najväčší tringelt si už dostala od hosťa?

To pre veľmi striktné dohody o mlčanlivosti nemôžem povedať, ale niekedy si nás tí hostia proste veľmi obľúbia. Keď mám čas, chodím takto jednej rodine z New Yorku pomáhať s rôznymi vecami ako osobná asistentka, respektíve som sa im starala o dcérku, varila im a robila šoférku.

Čo všetko robíš, že si ťa cenia natoľko, že ti dajú niekoľko tisíc eur prepitné?

Robím pre nich všetko, čo si zmyslia. Je to špeciálna služba, keď som im nonstop k dispozícii. Mám šťastie, že mi stačí málo spánku. Keď mi minule na Whatsappe napísali o druhej ráno, že sa im zadrela trieska, do 3-4 minút som bola v ich kajute oblečená v pyžame, ktoré zakrývala uniforma a vyberala im triesku z prsta. Je to o detailoch a všímavosti, o predvídaní ich potrieb a o tom, aby sme neprekročili ich osobné hranice a dodali im potrebný priestor.

Na Whatsappe ti správy necinkajú, ale asi ti zvoní alarm, že?

Nie, nie (smiech). Mám krehký spánok a zobudí ma vibrovanie, takže som hneď na nohách.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lenka on Board (@lenka_on_board)