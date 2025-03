Karneval v Riu má oveľa hlbší zmysel ako len tancovanie v kostýmoch. Ovplyvňuje celú Brazíliu a sú v ňom milióny eur. Lukáš na tomto karnevale tancoval dva roky po sebe a prináša exkluzívne informácie o tom, ako v skutočnosti funguje.

Lukáš má 25 rokov a má dve práce: hľadá akciové letenky, ubytovania či zájazdy pre stránky Pelikán a Letenky za babku. Vo voľnom čase rád cestuje a táto záľuba ho zaviala do Ria, ktoré si zamiloval. Navštívil aj slávny karneval a po niekoľkých lekciách samby a portugalčiny sa mu naskytla možnosť na ňom aj tancovať. O rok neskôr tam už tancoval a so svojou školou Viradouro aj rovno vyhrali prvú cenu.

V rozhovore nám prezradil, aké je to tancovať na takzvanom Sambódromo na krásnych alegorických vozoch, ako ho prijali domáci, ako to niektoré ženy na vystúpení len flákajú, koľko tisíc eur ho to stálo, ako drogové kartely financujú karneval a ako to na uliciach počas neho vyzerá ako pri natáčaní porna.

Na Instagrame si sa takto pred rokom chválil z výhry na karnevale v Riu. Ako si skončil tento rok?

Ak sa nemýlim, minulý rok som sa stal prvým Slovákom, ktorý so svojou školou vyhral prvú cenu v elitnej kategórii. Tento rok sme skončili štvrtí, ale stále je to skvelý výsledok, keďže v celom štáte Rio je cca 200 škôl. Za posledných päť rokov sme napríklad v celkovom hodnotení stále prví.

Karneval mal ale tento rok nového riaditeľa a to vyhlasovanie výsledkov všetkým dvihlo obočie. Škola, ktorá mala byť medzi poslednými, sa dostala na piate miesto a bolo tam viacero takýchto smiešnych rozhodnutí. Nakoniec to vyhrala škola, kde mal ten riaditeľ frajerku a prezident školy je jeho otcom, takže sa hovorí aj o korupcii.

Zdroj: Archív: Lukáš Chovan

Ako si sa tam dostal? Veľa Slovákov tam nie je, takže musia čeliť veľkým prekážkam, či?

Pokiaľ nemáš známosti, máš malú šancu, že sa tam dostaneš. Moja trénerka samby spolupracuje s tromi karnevalovými školami v Riu. Povedala mi, že ak si kúpim kostým, môžem sa do jednej z nich dostať. Alegorické vozy sú jediná časť sprievodu, kde si môžeš kúpiť kostým a vystupovať tam aj ako turista, respektíve nedomáci. Zvyšok sprievodu musí byť zložený z ľudí, ktorí majú trvalý pobyt v Brazílii a v jednotlivých školách môžu byť iba ľudia, ktorí bývajú v ich blízkosti.

To je až také prísne?

Tie školy sú ako futbalové kluby, ktoré medzi sebou bojujú o prestíž. Minulý rok sledovalo vyhlásenie výsledkov 58 miliónov ľudí. Je to obrovská spoločenská akcia, pre nich je to ako Liga majstrov. Pred karnevalom bolo na štadióne Maracana 11-tisíc ľudí a na obyčajných technických skúškach pred karnevalom sme mali 100-tisíc návštevníkov. Jednotlivé školy sa tu normálne sledujú na dronoch a robia iné špionážne praktiky.

Spomínal si, že si musel kupovať kostým. Koľko ťa vyšiel a koľko si do toho vrazil celkovo? Čím lepšia škola, tým drahší kostým, no a ten môj stál skoro 1 000 eur. Celkovo som do toho s cestou, taxíkmi na lekcie, ubytkom, tréningami a podobne dal asi päťtisíc eur.

Takže bývaš v Brazílii?

Tak prechodne. Som tu 4-5 mesiacov od novembra do cca marca, keď sa pripravujem na karneval, mesiac som aj na Azoroch. Mám dve práce, ktoré môžem robiť z hocikadiaľ, čo mi umožňuje takto cestovať.

Zdroj: Archív: Lukáš Chovan

Dá sa prísť do Brazílie na mesiac, potrénovať trochu a ísť do sprievodu?

Na alegorické vozy áno. Ale mňa fascinuje sledovať, ako to celé vzniká, ako to ľudia pripravujú a ako sa postupne mení atmosféra, čím je karneval bližšie. Samotný karneval je len čerešnička na torte.

Čím ťa tá príprava tak zaujala?

Napríklad aktuálny karneval sa len nedávno skončil, ale hneď sa začali prípravy na ďalší. Celé to rieši karnevalový umelec, ktorý má na starosti všetky hlavné body sprievodu a ročne zarába od 40 000 do 200 000 eur.

Čo všetko sa tam ešte deje a o čom ten karneval vlastne je? Asi to nebude iba o sprievodoch tanečníkov v expresívnych kostýmoch.

Je to súťaž, ale zároveň je to o spájaní ľudí, komunite a skvelej atmosfére. Je to o prijímaní každého, kto je iný. Ľudia tu robia opak nejakého škatuľkovania a selektovania a nikto sa tu necíti byť menej. Je to spojenie krásnych kostýmov, hudby, milých ľudí, užívania si, ale aj dôležitých tém, ktoré sa tým sprievodom snažia účastníci vyrozprávať.