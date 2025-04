Andrej už päť rokov šoféruje párty bus. Vozil už deti, raperov, opité ženy aj mužov na rozlúčkach so slobodou. Bežne si objednávajú striptérky a podlaha ešte po jazde suchá neostala.

Andrej robí šoféra pártybusu už päť rokov. Keďže začal tesne pred pandémiou, musel s jazdením rýchlo aj skončiť. To bolo problematické aj preto, že je spolumajiteľom firmy. Spoločne so svojou biznispartnerkou Katkou to však prežili a posledné roky naplno rozvážajú v pártybuse skupiny ľudí, ktorí sa chcú zabávať.

Niekedy je to na rozlúčku so slobodou, niekedy si zahraniční turisti chcú vyraziť cez mesto a zabaviť sa a niekedy je to skupina detí zo školy. Baviť sa v pártybuse je iné ako v limuzíne. V buse môžeš stáť, voľne sa prechádzať či tancovať. To však má za následok aj nepríjemné pády.

Asi si každý šofér pártybusu už našiel vzadu našiel nejaké prekvapenie. Našiel si tam však niekoho, kto tam byť nemal, alebo koho tam zabudli?

To sa mi našťastie nestalo, vždy vystúpili všetci. Dôkladne to pri ukončení jazdy kontrolujeme.

Čo iné nepríjemné ťa tam čakalo?

Nič nepríjemné. Taká klasika, že zabudnuté mobily, veci a podobne. Nikoho som tam nenašiel spať (smiech).

Našiel si tam už aj rozbité fľašky či zvratky?

Nevoľnosti bývajú, ale nie je to časté. Množstvo zvratkov, ktoré som našiel, viem napríklad napočítať na prstoch jednej ruky. Občas tiež zlomia stôl alebo niečo iné, ak spadnú.

Padajú často?

Vie tam byť dosť divoko. Ľudia sa tam idú baviť, takže nepríjemností je tam veľmi málo. Keď to presiahne nejaký limit, je tam s nimi sprievodca, ktorý sa o nich stará a dáva pozor, aby dodržiavali pravidlá.

Zdroj: Archív respondenta: Andrej

Ako môže byť bezpečné tancovať a chodiť v autobuse popri tom, ako jazdíš a vyberáš zákruty?

Od začiatku sme ho prispôsobili tomu, že to bude auto v pohybe. V stoloch máme vyrezané držiaky na poháre, nemáme sklenené poháre a podobne. Na diaľnici chodíme stovkou a po meste ideme pomalšie, aby si aj užili mesto a nejakú tú prehliadku. Jazdím veľmi opatrne s ľahkou nohou na brzdách.

Čo všetko v autobuse robí sprievodca?

Nalieva im alkohol, aby to všetko neporozlievali, ale podlaha je aj tak zakaždým mokrá a lepkavá. Odpovedá im na otázky o trase či celkovom zážitku a komunikuje mi ich požiadavky. Je tam na to, aby všetko prebehlo v poriadku, keďže ja sa musím sústrediť na jazdu.

Čiže hostia sa s tebou nemôžu rozprávať?

Ak sú slušní a milí, rád sa s nimi porozprávam, ale ideálne mimo jazdy. Ja som od nich oddelený len závesom. Niekedy mi max poďakujú za jazdu a pozdravia sa, inokedy pokecajú.

Koľko ľudí máš priemerne v buse a aká je maximálna kapacita?

V mikrobuse 17, vo väčšom 23 plus sprievodca. Niekedy máme plnú kapacitu, ale zväčša je to medzi 10-15 ľudí.

Koľko stojí jazda u teba a koľko trvá?

Základná jazda trvá hodinu a pol až dve, prípadne ak si niekto zaplatí dlhšiu, tak jazdíme dlhšie. Väčšinou jazdíme z viedenského letiska do Bratislavy, alebo len tak po hlavnom