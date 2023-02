Slovenka Miroslava robila kaskadérku Millie Bobby Brown. S Joaquinom Phoenixom sa spriatelila, lebo nebola vtieravá (Rozhovor)

Práca kaskadéra dokáže byť zábavná, ale aj náročná. A to nielen pre bolestivé pády a tvrdú fyzickú prípravu, ale aj preto, že niektorí herci majú o sebe príliš vysokú mienku a dávajú to všetkým navôkol pocítiť.

V rozhovore s kaskadérkou Miroslavou Kytkovou Tomšíkovou sa dočítaš, ako sa k ľuďom správa Tom Cruise, ako na ňu pôsobili Pedro Pascal či Matt Damon, čo zažila s Joaquinom Phoenixom a ako hodnotí spoluprácu s Millie Bobby Brown. Dozvieš sa tiež, ako štáb natáča scénu s horiacim človekom či pád z 15-metrovej výšky.

Tridsaťsedemročná Miroslava Kytková Tomšíková je profesionálnou kaskadérkou. Najnovšie pracovala na filme Uncharted s Tomom Hollandom či Markom Wahlbergom. V pripravovanom akčnom fantasy Damsel robila dablérku hviezde Stanger Things Millie Bobby Brown.

Miroslava a Pedro Pascal pri natáčaní The Great Wall. Zdroj: archív Miroslavy Kytkovej Tomšíkovej

Čo považujete za svoju najväčšiu filmovú skúsenosť?

V októbri sme dokončili film Red Sonja, na ktorom som vždy chcela robiť. Červenovlasá Sonja vo filme neustále bojuje na koni, a keďže som prácou s koňmi začínala, bol to pre mňa skvelý zážitok.

Natáčanie však bolo z fyzickej stránky veľmi náročné. Trvalo asi 4 mesiace a prešla som si bolesťami tela a naozaj silnou svalovicou. Človek si myslí, že je v kondičke, ale potom spraví pohyby, na ktoré telo nie je zvyknuté, a skutočne to pocíti. Na Sonji som pracovala ako dablérka hlavnej hrdinky, ktorú hrala Matilda Anna Ingrid Lutz (hviezda netflixovej novinky A Classic Horror Story, ktorú sme zaradili medzi najlepšie horory z lesa – pozn. red.)

Ako hodnotíte vašu spoluprácu?

Bola výborná, pretože Matilda je veľmi kamarátska. Keby boli všetci herci ako ona, to by bola radosť pracovať.

Celá práca na filme bola z každej strany skvelá. Ale niektorí nemenovaní herci robia zo seba väčšie hviezdy, než sú, a dávajú to pocítiť všetkým naokolo.

Ako ste sa od práce na relatívne menej známych projektoch dostali až k svetovo známym filmom, ako napríklad Uncharted s Tomom Hollandom?

Všetko išlo postupne a osobne to neberiem v štýle, že to je známy alebo menej známy film. Niekedy sa mi za to smeje aj manžel a hovorí mi, že nesledujem poriadne filmový priemysel. Keď som mu vravela, že idem robiť na „nejaký Uncharted“, tak som si vypočula komentár v štýle: „Ako to myslíš, nejaký Uncharted?! Veď to bude super film.“

Ja to však takto skutočne nevnímam. Raz to je väčší film, raz menší. Teraz som bola na Dirty Angels, ktorý natáča Martin Campbell (režisér bondoviek Zlaté oko a Casino Royale – pozn. red.) a takisto som to brala ako normálnu vec. Ale bude to skvelé, pretože Campbell robí vynikajúce filmy.

Keď ste pracovali na Uncharted, stretli ste sa pri natáčaní s hlavnými hviezdami, ako Tom Holland, Mark Wahlberg či Antonio Banderas?

