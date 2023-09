Ady Hajdu: Po Víťazovi mi ľudia nadávali do svíň a pýtali sa ma, koľko som zobral Sorosových peňazí (Rozhovor)

Slovenský herec si v rozhovore zaspomínal aj na študentské časy či stáž v Madride.

Vladimír Hajdu (60), známy najmä ako Ady Hajdu, patrí medzi najznámejších slovenských hercov. Pamätať si ho môžeš z filmov Chodník cez Dunaj, Na krásnom modrom Dunaji alebo Rivers of Babylon či zo seriálu Ordinácia v ružovej záhrade.



Momentálne ho nájdeš aj v komediálnej minisérii Jana Hřebejka s názvom Víťaz, stvárnil v nej expremiéra, ktorý po odchode z úradu nevie, čo so životom. V októbri ho uvidíme v dráme A máme, čo sme chceli o rozpade Československa, budúci rok zažiari na plátne v úlohe skorumpovaného SIS-kára v trileri Vojna policajtov.



Okrem toho slovenského herca môžeš vidieť aj na javisku bratislavského Divadla Astorka Korzo '90. Hajdu pre Refresher prezradil, ktorá rola mu dala počas kariéry najviac zabrať, na aké predstavenia najradšej spomína a koho zo súčasnej generácie hercov považuje za najväčší talent.



Ak si chceš prečítať viac článkov o kinematografii a televíznej tvorbe, pridaj sa do klubu Refresher+. Budeš si môcť prečítať napríklad rozhovor s režisérom Petrom Bebjakom či Jakubom Kronerom alebo herečkou Danou Droppovou. Na našom webe nájdeš aj profily známych hollywoodskych celebrít či filmové rebríčky.

Zdroj: SkyShowtime

Povedali ste, že rola expremiéra v seriáli Víťaz vám sadla ako „riť na šerbeľ“, na televíznych obrazovkách sa to skutočne potvrdzuje. Vyzerá to tak, že túto rolu ste si užili, ako už dávno žiadnu inú. Je to len môj pocit alebo to tak skutočne je?

Máte veľmi správny pocit. Keď režisér Jan Hřebejk hľadal Víťaza, povedal som si, že to je moja rola. Presne na niečo také som čakal. Vedel som, že toto môžem hrať, ale vlastne hrať nesmiete. To mi pán režisér zakázal. Po prvých dvoch dňoch na pľaci som sa ho pýtal, či sú tam náznaky hrania, a povedal: „Neboj sa, tie odstránime.“ (smiech) Ja som naozaj žil život Víťaza a to je to najdôležitejšie.

Ďalšia vec je obsadenie. Keď idete do práce s Ivanou Chýlkovou, ktorú celý život obdivujete a ona vás na pľaci podporuje a pomáha vám, je to skvelé. Je fantastický človek a až tak sme si sadli, že ma zavolala do Prahy, aby som s ňou ďalej spolupracoval. V divadle Studio DVA preto budem budúci rok hosťovať v jednom predstavení.

Ady Hajdu s Ivanou Chýlkovou v seriáli Víťaz. Zdroj: SkyShowtime

Scenár k Víťazovi písala Zuzana Dzurindová, dcéra skutočného expremiéra Mikuláša Dzurindu. Zaujímali ste sa, koľko z toho, čo vidíme v seriáli, odzrkadľuje jej reálne spomienky na život s otcom?

Je to skôr otázka pre ňu, ja som sa jej na to nikdy nepýtal, nezaujímal som sa o to ani som to nerozoberal. Myslím si, že by sa to nehodilo. Ja beriem svoju prácu profesionálne a mojou úlohou je hrať postavu, ktorú ona napíše.

Kto bol podľa vás najlepším slovenským premiérom alebo premiérkou a prečo?

Myslím si, že najdôležitejší moment za posledných 30 rokov bol, keď nás Mikuláš Dzurinda vzal spod pazúrov Ruska, „mečiarizmu“ a pridali sme sa k Európe. Teraz sme na podobnom rozhraní, pretože spoločnosť je nesmierne roztrieštená a manipulovaná ruskou propagandou. Po voľbách pôjde o novú etapu Slovenska a ukáže sa, kam chceme vlastne patriť. A preferencie sú také rôzne, že to neviem vôbec odhadnúť.