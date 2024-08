Peter Konečný: Chápem, že filmári majú obavy. Vládne tu neistota, ale naša kinematografia je vo fantastickom stave (Rozhovor)

Kto vládne slovenskému filmu, koľko sa ich ročne u nás točí a ktorý bol zatiaľ najlepší?

O filmoch by dokázal hovoriť nadšene aj hodiny vkuse a vedel by ti odporučiť tie najlepšie snímky z každej krajiny. Známejšieho a rozhľadenejšieho filmového kritika na Slovensku nenájdeš.

Šéfredaktor portálu Kinema Peter Konečný pre Refresher povedal, ako vníma súčasný stav slovenskej kinematografie aj snahu o reštrikcie v umeleckých fondoch vládnymi predstaviteľmi.



Prezradil tiež, aký najhorší film tento rok videl a čo bol preňho, naopak, najintenzívnejší kinozážitok. Okrem toho navnadil na septembrový filmový festival Cinematik, ktorý spoluorganizuje.

V tomto článku si prečítaš: Akú rolu hrá v produkcií slovenských filmov STVR.

Prečo sú pre náš trh dôležité koprodukcie s inými krajinami.

Či nemá obavy, že sa súčasná vláda bude snažiť cenzurovať alebo zrušiť Cinematik.

Ktorí tvorcovia najlepšie reprezentujú Slovensko v zahraničí.

Koľko divákov ročne navštevuje domáce kiná.

Zdroj: Tomáš Rybár

Andrej Danko z vládnej SNS prednedávnom vyhlásil, že chce reformu Audiovizuálneho fondu, pretože je vraj viacero slovenských filmárov či producentov napojených na ľudí zo schvaľovacích komisií. Tiež vravel, že jeho strana nedovolí točiť „slniečkarom“ filmy, ktoré nebudú v súlade s pravidlami morálky, etiky a budú propagovať LGBTI témy. Ako vnímate takéto ostré vyjadrenia a čo vlastne pre slovenskú kinematografiu znamenajú?

Umenie je veľmi pestré a dotýka sa všetkých tém. Pre divákov by určite bola škoda, keby sa filmárom takýmto spôsobom komplikovala tvorba. Umenie to však nikdy nemalo ľahké a vždy sa mu podarilo nájsť si cestu. Bude to náročné pre artový aj komerčný film. Pevne však verím, že Audiovizuálny fond bude fungovať v takej podobe, v akej fungoval doteraz.

Štátna ochrana prírody pred pár mesiacmi blokovala vysielanie dokumentu Miznúci svet hlucháňa, ktorý nakrútil ochranár Erik Baláž. Do akej miery má SNS skutočne moc ovplyvniť to, čo sa bude točiť a zároveň to, čo sa bude vysielať v televízií alebo dokonca premietať v kinách? Môže dôjsť časom k cenzúre, akú sme tu mali počas socializmu?