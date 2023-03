Oscarový film Na západe nič nové nakrútili Česi: Na pľaci sme zapaľovali ľudí, stavali tanky a učili Nemcov strieľať (Rozhovor)

Producent, koordinátor kaskadérov celého filmu a art director nám prezradili, ako vznikal film Na západe nič nové.

Na západe nič nové je prvou nemeckou adaptáciou slávnej protivojnovej knihy od Ericha Mariu Remarqua. Snímke sme v recenzii udelili hodnotenie 9/10 a jeho kvalitu ocenili aj na Oscaroch. Film získal 9 nominácií (spoločne s drámou Banshees of Inisherin je to najviac nominácií tohto ročníka), pričom hneď 3 z nich sa pokúšali premeniť aj českí filmári.

Sú nimi maskérka Linda Eisenhamerová, zvukár Viktor Prášil a špecialisti na vizuálne a špeciálne efekty Viktor Müller a Kamil Jafar. My sme vyspovedali ich kolegov a zistili sme, ako vznikal tento film, čo na ňom bolo najnáročnejšie, ako získali stovky vojnových uniforiem a podobne. Spoločne vytvorili komplexný obraz o výrobe takéhoto epického veľkofilmu, po ktorom sa na nakrúcanie filmov budeš pozerať inak.

Film nakoniec získal 4 Oscarov v kategóriách Najlepší cudzojazyčný film, najlepšia kamera, najlepšia výprava a najlepšia hudba/soundtrack.

Produkcia strávila dva mesiace mapovaním priestorov, plánovaním kopania zákopov a vymeriavaním celého pľacu. Zákopy boli prepojené 250 metrov dlhými uličkami. Museli pritom myslieť na vizuálnu identitu filmu a podmienky viacerých oddelení, ako napríklad kameramanov, ktorí potrebovali širšie zákopy, aby sa v nich mohli pohybovať.

Takto vyzeralo letisko prerobené na zákopy prvej svetovej vojny neďaleko Prahy

Zdroj: Sirena Film/Filmka/Pavel Muller/Marek Svitek

Zdroj: Sirena Film/Filmka/Pavel Muller/Marek Svitek

Hlavný kaskadér/Stunt coordinator Marek Svitek z kaskadérskej spoločnosti Filmka



Ako dlho pred začiatkom nakrúcania ste na tomto projekte začali pracovať?

Oslovili ma v novembri 2020 s tým, že nakrúcanie sa začalo už v marci 2021. Vo februári sa nám začala 4-týždňová príprava a plánovanie nakrúcania.

Boli ste na pľaci každý deň?

Nie, väčšinou len pri nakrúcaní akčných scén. To však boli asi dve tretiny všetkých záberov.

Zdroj: Sirena Film/ Jindřich Kočí

Na filme pracovali stovky Čechov. Poznali ste sa navzájom a prospelo to výslednej kvalite filmu?Jasné, viacerí z nás sme už spolupracovali v minulosti v rámci rôznorodých oddelení. Rozhodne nám to pomohlo nakrútiť lepší film.

V akom jazyku ste na pľaci komunikovali?

Interne sme sa rozprávali po česky, ale na všetkých pracovných mítingoch všetci komunikovali po anglicky.

Na filme ste pracovali ako koordinátor kaskadérov. Koľko kaskadérov na filme pracovalo „pod vami“?

Základný tím tvorilo asi 14 ľudí, s ktorými sme plánovali celé nakrúcanie a vizuál akčných scén. Najviac za deň sme na pľace mali asi 40 kaskadérov a ďalších 40 action extras, čo je taká podložka kaskadérov, ktorí robia jednoduchšie prvky a nemôžu byť v nebezpečných situáciách.

Môže byť člen komparzu označený ako kaskadér, respektíve sa môže zúčastniť nakrúcania akčných scén?

Určite nie. Produkcia sa aj pre poistenie drží prísnych bezpečnostných pravidiel.

Zdroj: Sirena Film/ Jindřich Kočí

Vo filme sú prepracované scény s plameňometmi a upaľovaním vojakov. Ako ste sa pripravovali na tieto scény?

Plánovanie nám veľmi skomplikoval fakt, že sa vojaci nachádzali v stiesnených priestoroch zákopov. Prístup k horiacom ľuďom musí byť vždy veľmi jednoduchý. Najkomplikovanejšie na tých scénach bolo, že sme vojakov v zákopoch zapaľovali zhora, takže dostávali priamy zásah zhora na hlavy. Našťastie, mali sme skvelých make-up artistov a kostymérov. Kaskadéri nosili špeciálne celotelové obleky a ochrany tváre a hlavy, takže sa nič nestalo.

Najväčší záber, kde sa na zákop pozeráme zboku a horí v ňom 17 vojakov, sme nakrúcali na dvakrát. Najprv sme zapálili 10 kaskadérov, na ktorých dohliadalo viac ako 25 bezpečnostných technikov a kaskadérov a následne sme v ďalšej scéne zapálili zvyšných 7.

Obe scény sa následne spojili v postprodukcii, vďaka čomu vo finálnom zábere horí 17 vojakov. Ak by sme to chceli nakrútiť naraz, na 17 horiacich vojakov by sme potrebovali cez 50 ďalších ľudí zabezpečujúcich ochranu.

Aké plameňomety ste na to využívali?

Vyrobili ich naši kolegovia z tímu špeciálnych efektov na čele s Kamilom Jafarom, ktorí sú nominovaní na Oscara.

Zdroj: Sirena Film/Filmka/Pavel Muller/Marek Svitek

Ako dlho ste sa pripravovali na nakrúcanie?

3 až 5 týždňov. Následne sme trénovali a pripravovali všetko potrebné na nakrúcanie aj v jeho priebehu. Jedna časť kaskadérskeho tímu priamo nakrúcala a druhá sa starala o prípravy.

Zdroj: Sirena Film/ Jindřich Kočí

Prekvapilo hercov, keď zistili, aké fyzicky namáhavé bude nakrúcanie v blate s množstvom kilogramov výbavy, alebo na to boli pripravení?

Na každom bolo jeho fyzickú prípravu a pripravenosť vidieť inak. Všetci sa však zúčastnili tréningového bootcampu a s nadšením ho zvládli, takže sa nám s nimi spolupracovalo dobre.