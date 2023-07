Lukáš pracoval s Tomom Cruiseom na Mission Impossible 7. „Každý v jeho tíme musí makať na 110 %,“ hovorí kaskadér (Rozhovor)

„Stane sa, že občas na niekoho zvýši hlas. Veď je jeden z výkonných producentov, tak mu na tom záleží. Ale inak je skvelý človek a s každým sa na sete rozpráva rovnocenne,“ povedal Lukáš Tomsik o Tomovi Cruiseovi.

Tom Cruise od ľudí na natáčaní vyžaduje výkon na 110 %, ani sám seba však rozhodne nešetrí. O spolupráci so slávnym hercom na novom Mission: Impossible – Dead Reckoning nám rozprával dlhoročný kaskadér Lukáš Tomsik, ktorý mal byť dablérom Cruisea.

V rozhovore sme preberali jeho skúsenosti s režisérom Ridleym Scottom aj náročné nakrúcanie s hyperaktívnym Michaelom Bayom. Opísal nám aj to, ako sa mu pracovalo s Mattom Damonom, Christianom Baleom či s Joaquinom Phoenixom, ktorý bol s jeho rodinou na večeri.

Lukas Tomsik a Willem Dafoe. Zdroj: se svolením Lukáše Tomsíka

Predpokladám, že natáčanie na Mission Impossible musí byť pre každého kaskadéra sen. Ako ste sa k tomuto projektu dostali?

Aj keď som už robil na iných veľkých projektoch, určite je to splnený sen. Filmy ako Mission Impossible či John Wick sú akousi mekkou pre kaskadérsky svet. A ako som sa k filmu dostal? Aby som to zjednodušil – bolo to cez koordinátorov, ktorých som stretal za posledných 20 rokov. Vo filmovom biznise sa meno buduje cez kontakty a dôveru.

Aká bola vaša úloha na natáčaní?