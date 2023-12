10 najlepších seriálov roka 2023

Toto je 10 najlepších seriálov, ktoré vyšli v roku 2023. Kde sa dajú pozrieť?

Pri pohľade na rebríček 10 najlepších seriálov tohto roka je jasné, že HBO Max, Netflix a Disney+ mali skutočne vydarený rok. Akosi chýbajú zástupcovia Apple TV+. Táto streamingová služba mala tiež viacero podarených seriálov, ale nič také, čo by divákov odrovnalo. Ktoré tohtoročné seriály sú teda najlepšie a kde sa dajú pozrieť?

10. Small Light – 8/10 (Disney+)

Príbeh Anny Frankovej pozná azda každý. Židovské dievča, ktoré prežívalo druhú svetovú vojnu v Holandsku ukryté v tajnej skrýši so svojou rodinou a známymi, však nie je hlavnou postavou tohto seriálu. Sú nimi Miep Giesová a jej manžel Jan Gies, ktorí pomáhali Židom ukrývať sa pred nacistami a udržiavali ich pri živote celé roky.

Seriál zobrazuje, ako sa Miep a Jan spoznali, čo predchádzalo vpádu nacistov do Holandska a ako sa im podarilo udržať nažive a zachrániť množstvo židovských životov. Small Light je strhujúca emotívna jazda, ktorá naplno využíva všetky prostriedky, aby divákom pripomenula zverstvá nacistov.

9. The Last of Us – 8/10 (HBO Max)

Seriály ani filmy podľa videohier nemajú dobrú reputáciu. Prinajlepšom skončia ako priemerné počiny. The Last of Us bolo výnimkou, keďže tvorcovia adaptovali príbeh, ktorý mal už značné filmové prvky. Pašerák Joel sa v ňom pokúšal 20 rokov po začiatku pandémie prepašovať tínedžerku Ellie mimo mesta a bezpečnej zóny. Ellie je totiž imúnna voči nákaze, ktorá zničila civilizáciu.

Spočiatku sa nevedia zniesť, ale počas putovania, keď čelia smrteľnému nebezpečenstvu takmer každý deň, si k sebe postupne nachádzajú cestu a začínajú jeden druhého chápať. Postapokalyptický seriál mal aj vynikajúci vizuál zobrazujúci USA 20 rokov po konci civilizácie.

Filmári nakrútili aj akčné scény na úrovni a podarilo sa im dobre zachytiť emotívne a dôležité príbehové momenty z hry, ktoré ju robili špeciálnou. Tvorcom sa nepodaril doplnkový príbeh s postavou vodkyne Kathleen a jej skupinou, na druhej strane urobili dokonalú epizódu o vzťahu Billa s Frankom, čo bolo v hre len načrtnuté.



8. Boilling Point – 8,5/10 (BBC)

Na HBO Max vyšiel pred rokom skvelý film z kuchynského prostredia s názvom Boiling Point (Bod varu). Televízna stanica BBC nakrútila pokračovanie v podobe 4-dielneho seriálu, ktorý sa sústredil na nové postavy a kuchárov z filmu, ktorí si po dramatických udalostiach snímky otvorili novú reštauráciu.