10 najlepších filmov roka 2023

Aké filmy boli v roku 2023 najlepšie a musíš si ich spätne napozerať?

Po 10 najlepších seriáloch od Netflixu, 10 najlepších indie/artových filmoch, najhorších filmových a seriálových sklamaniach a 10 najlepších lacných hrách roka 2023 prichádza na rad rebríček 10 najlepších filmov. Vyberali sme z celovečerákov, ktoré v roku vyšli v kinách alebo na streamingových službách.

Nasledujúce týždne budeme v Refresheri prinášať rebríčky najlepších hier, filmov, seriálov či hudby za rok 2023, ako aj zoznamy tých najočakávanejších v roku 2024. Ak chceš ostať v obraze a vedieť, čo bolo najlepšie tento rok a na čo sa oplatí tešiť v budúcom roku, staň sa členom exkluzívneho klubu Refresher+ a čítaj všetky zamknuté články bez ďalších poplatkov.

Po kliknutí na modré názvy filmov sa zobrazí naša recenzia.

10. Anatomy of a Fall – 8/10 (réžia: Justine Triet)

Sonda nielen do ľudskej duše, ale aj do vyzretého, no problematického manželstva, zarezonovala v divákoch po celom svete. Manželstvo sa nečakane skončí v momente, keď 11-ročný syn Daniel objaví nehybné telo svojho otca v kaluži krvi pod oknom ich domu. Zo začiatku sa zdá, že šlo o nehodu či samovraždu, no na súde sa postupne ukazuje, že svojho manžela mohla zabiť jeho žena.

Dôležitejšia než odpoveď na to, čo sa skutočne stalo, je pre film a jeho tvorcov zobrazenie toho, čo tomu predchádzalo. Vo filme je dôležitá analýza vzťahu, manželstva a dvoch ľudí, ktorí sa snažia žiť svoj žiť nielen ako druhovia toho druhého, ale aj pre seba. Anatomy of a Fall je mrazivou drámou s famóznymi hereckými výkonmi, ktorú si užijú najmä fanúšikovia precíznych scenárov v konverzačných drámach.

Zdroj: Aerofilms

9. Maestro – 8,5/10 (réžia: Bradley Cooper)

Päť rokov po režijnom debute A Star is Born vydal Bradley Cooper ďalší skvelý film. Stále zostal v hudobnom svete a zahral si legendárneho skladateľa a dirigenta Leonarda Bernsteina. Jeho biografia sa však nevenuje hudbe až tak veľmi.

Viac sa zameriava na samotného Leonarda, jeho rodinu, manželku Feliciu (rovnako strhujúci herecký výkon v podaní Carey Mulligan) a životné problémy. Hudobné čísla sú nádherné, rovnako ako práca s kamerou a sebadôvera, ktorá srší z obrazovky a ukazuje, že Cooper je pán režisér.

Zdroj: Netflix

8. Babylon – 8,5/10 (réžia: Damien Chazelle)

Tento rok bol na nové filmy od najlepších režisérov súčasnosti veľmi plodný. Oscarový Chazelle (La La Land, First Man, Whiplash) vzdal poctu dávnemu Hollywoodu. Diváci sledovali prechod od nemého filmu ku zvukom so zatajeným dychom, keď sa herci musia komplikovane prispôsobovať novej ére filmu. Chazelle nadchol prvou polhodinou, ktorá je absolútne dokonalá a režisér v nej vystrieľal všetky nápady.

Zvyšok filmu už mierne drhne a v závere sa trochu rozpadá. Napriek tomu to bol v kinách opulentný zážitok, kedy sa nám pri Chazelleho verzii šialeného, „zlatého“ Hollywoodu striedal na tvári úsmev, údiv a vzrušenie. Filmu kraľujú nielen Brad Pitt a Margot Robbie v hlavných rolách, ale aj vynikajúci, stále neznámy Diego Calva.

Zdroj: Paramount Pictures

7. Past Lives – 8,5/10 (réžia: Celine Song)

Aj takto výrazne môže vyzerať režijný debut. Celine Song pri jeho tvorbe využila svoje skúsenosti z režírovania divadelných hier. Natočila veľmi osobitú, emotívnu drámu o dvoch detských láskach, ktoré rozdelí sťahovanie. Keď v dospelosti znovu nadviažu kontakt, zistia, že medzi nimi stále niečo je, no opäť im to nevyjde.

Druhá polovica filmu zobrazuje ich stretnutie po takmer 20 rokoch, keď zisťujú, čo k sebe vlastne cítia a či sú vôbec stále tými istými ľuďmi, akých si pamätajú.

Režisérka a herci dokázali takmer nemožné – bez slov znázornili hlboké emócie a myšlienky v tichých scénach, z ktorých sa na plátne drali výkriky o pomoc, vyznania lásky a všetkého nevypovedaného, čo už zrejme ani nikdy neodznie. Past Lives je duchovný, juhokórejský nástupca, respektíve remake Lost in Translation.

S režisérkou a producentkou snímky sme urobili aj rozhovor, kde prezradili, ako vznikajú takéto hollywoodske pecky.