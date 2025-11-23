Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti ČSOB.
dnes 23. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:27
Sponzorovaný obsah

Tak takúto fotku v telefóne nečakal. Je TikToker Denis a Miška match made in heaven? (MENUČKO)

Čo si myslíš o tejto dvojici? 👀💕

Po minulej (a kontroverznej) epizóde Menučka sme ti „naservírovali“ nový diel. Tentokrát sme za stôl posadili 20-ročnú Mišku z Bratislavy a 24-ročného Denisa z Piešťan, ktorého môžeš poznať z virálnych TikTokov. Miška je tichá a úprimná, Denis sa považuje za vtipného – obe single duše spája láska k športu. Avšak bol to instantný match?

Pri prvom chode si dvojica ukázala svoje celebritné crushe. Pre Mišku bol red flag, že Denis nespoznal jej idola, a Denis zase prekvapil Mišku svojím výberom – jeho typ je známa slovenská influencerka. „Čo sa ti akože páči na nej? Lebo mne sa napríklad nepáči,“ poznamenala Miška.

Neskôr Denis o sebe prezradil informáciu z minulosti, ktorá dostala Mišku do pomykova. Pri niektorých otázkach o rodine a životných hodnotách sa zhodli, no spicy témy našu dvojicu mierne znervóznili.

„Čerešničkou“ na záver bolo naše špeciálne herné koleso s úlohami, ktoré je poslednou skúškou. Naša dvojica si musela navzájom ukázať svoju galériu a z jednej Miškinej fotky ostal Denis naozaj v šoku: „Okej, mám sa k tomu pýtať viac?“

Ako sa nakoniec rozhodli? Povedali si svoje „áno“ alebo sa zhodli, že to nikam nevedie? To sa dozvieš v najnovšom dieli Menučko.

Baví ťa dating show Menučko a chceš si ju pozrieť medzi prvými? 💕 Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 30 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.

Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.

Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.

Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.
Aktivuj ČSOB SMART PREDPLATNÉ
MENUČKO REFRESHER VIDEO
