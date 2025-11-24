Loudz1 priniesol do zasneženej Bratislavy večer plný emócií, prekvapení a energie, ktorá nielen pomyselne prepojila rapovú scénu.
Aj keď bola sobota prvým dňom, keď v Bratislave snežilo a všetkým nám bola pri príchode do WAXu zima, trúfam si tvrdiť, že väčšina z nás si cestou nezabudla pribaliť vášeň. Teda ja určite nie – a DJ, ktorý zahájil večer, taktiež nie.
Stedadyho set bol plný grimeu a českého rapu s crazy tranzíciami. Neučaroval mi však len výberom hudby, ale aj tým, ako si to za pultom neuveriteľne užíval. Ak ma niekto videl, ako sa naňho priblblo usmievam, bolo to preto, že som sa zamilovala do toho, aký má zápal pre to, čo robí.
