dnes 24. novembra 2025 o 14:29
Čas čítania 0:48
Zdenka Hvolková

Billie Eilish ukončila turné, no nelúči sa. Oznámila premiéru svojho 3D filmu, na ktorom pracuje s oscarovým režisérom

Billie Eilish ukončila turné, no nelúči sa. Oznámila premiéru svojho 3D filmu, na ktorom pracuje s oscarovým režisérom
Zdroj: Instagram / @billieeilish
Speváčka fanúšikom pripravila veľké finále. Počas posledného večera vypredaného turné v San Franciscu oznámila dátum premiéry svojho nového koncertného filmu.

Projekt je výnimočný už len tým, že bude v 3D a režírujú ho dve oscarové mená: James Cameron a Billie Eilish samotná. Cameron, známy predovšetkým vďaka Titanicu či filmovej ságe Avatar, má za sebou najnovší hit Avatar: Fire and Ash, zatiaľ čo Billie s ním vstupuje do svojej doteraz najodvážnejšej filmovej éry.

Snímka zachytáva vystúpenia z jej rozsiahleho svetového turné 2024–25, ktoré sprevádzalo album Hit Me Hard and Soft. Ten štartoval na 2. mieste v Billboard 200 a priniesol globálne hity ako Birds of a Feather či Lunch. Turné malo vypredané arény aj štadióny naprieč piatimi kontinentmi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa BILLIE EILISH (@billieeilish)

Eilish má už teraz bohatú vizuálnu filmografiu - od dokumentu The World’s a Little Blurry až po štylizovaný Disney+ špeciál Happier Than Ever. Spolurežírovaný 3D film však predstavuje jej najväčší krok za hranice hudby.

Oznámenie Billie urobila prostredníctvom Instagramu, kde zverejnila nové promo foto s Cameronom. Do kín po celom svete film dorazí 20. marca 2026, pod hlavičkou Paramount Pictures.

Billie Eilish
Zdroj: Henry Hwu / @henryhwu
Paramount potvrdzuje, že detailné informácie o distribúcii, IMAX či ďalších prémiových formátoch prídu začiatkom 2026. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na projekt, ktorý má ambíciu stať sa jedným z highlightov budúceho roka.

BILLIE EILISH FILMY A SERIÁLY HUDBA JAMES CAMERON KONCERTY
