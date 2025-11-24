Speváčka fanúšikom pripravila veľké finále. Počas posledného večera vypredaného turné v San Franciscu oznámila dátum premiéry svojho nového koncertného filmu.
Projekt je výnimočný už len tým, že bude v 3D a režírujú ho dve oscarové mená: James Cameron a Billie Eilish samotná. Cameron, známy predovšetkým vďaka Titanicu či filmovej ságe Avatar, má za sebou najnovší hit Avatar: Fire and Ash, zatiaľ čo Billie s ním vstupuje do svojej doteraz najodvážnejšej filmovej éry.
Snímka zachytáva vystúpenia z jej rozsiahleho svetového turné 2024–25, ktoré sprevádzalo album Hit Me Hard and Soft. Ten štartoval na 2. mieste v Billboard 200 a priniesol globálne hity ako Birds of a Feather či Lunch. Turné malo vypredané arény aj štadióny naprieč piatimi kontinentmi.
Eilish má už teraz bohatú vizuálnu filmografiu - od dokumentu The World’s a Little Blurry až po štylizovaný Disney+ špeciál Happier Than Ever. Spolurežírovaný 3D film však predstavuje jej najväčší krok za hranice hudby.
Oznámenie Billie urobila prostredníctvom Instagramu, kde zverejnila nové promo foto s Cameronom. Do kín po celom svete film dorazí 20. marca 2026, pod hlavičkou Paramount Pictures.
Paramount potvrdzuje, že detailné informácie o distribúcii, IMAX či ďalších prémiových formátoch prídu začiatkom 2026. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na projekt, ktorý má ambíciu stať sa jedným z highlightov budúceho roka.