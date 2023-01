RECENZIA: Babylon

Keď sa Nellie (Margot Robbie) opýta Mannyho, prečo chce pracovať na filmoch, odpovedá, akoby to urobil už stokrát. S istotou, zápalom a jasným cieľom v očiach. Chce byť niekým iným, chce dokázať niečo viac, než pomáhať organizovať párty pre hollywoodsku smotánku... chce sa preniesť do iného sveta a chce, aby sa tak cítili aj diváci v kine. Prvú hodinu a pol sme sa tak cítili počas každej jednej scény filmu Babylon.

Režisér a scenárista Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) nakrútil najlepšiu hodinu a pol filmu vo svojom živote. Na trojhodinový Babylon neplatí ani klasické trojaktové členenie. V našich očiach má snímka tri akty už v prvej polovici.

Párty, akú si nezažil ani vo Vlkovi z Wall Street

Film začína promiskuitnou párty, pokračuje zobrazením šialeného nakrúcania filmov v 20. rokoch minulého storočia a následne sa presúva k začiatkom tvorby filmov so zvukom, ktoré so sebou prinášali viac prekážok, než koľko boli niektorí hollywoodski mágovia schopní prekonať.

Brad Pitt vo filme Babylon. Zdroj: Paramount Pictures

Chazelle pritom dokázal, že jedným dychom dokáže nakrútiť scénu so stovkou komparzistov rovnako strhujúco ako nevydarené pokusy o nakrútenie krátkej scény s niekoľkými hercami a dusnou atmosférou.

Hlavnými postavami sú mladá Nellie, ktorá ešte nikde nehrala, no zaumienila si, že ju svet pozná ako veľkú hviezdu. Vďaka svojej bláznivej a okázalej povahe zaujme správnych ľudí na párty jej života. Dostane sa k filmom a jej talent neunikne oku viacerých producentov. Manny, ktorý sa do nej bezhlavo zaľúbil okamžite, ako ju spoznal, sa zase dostal k práci pre najväčšiu hollywoodsku hviezdu – Jacka Conrada (Brad Pitt).

Ich osudy budú navždy prepletené a spoločne zistia, že ako dokáže Hollywood dávať, dokáže aj brať. Damien Chazelle nakrútil svoju vlastnú poctu Hollywoodu (alebo skôr ľuďom, ktorý Hollywood robili Hollywoodom) a jeho zlatému veku spôsobom, ktorý vyvoláva eufóriu. Po dokonalej hodine a pol však akoby pochopil, že sa tak nedá pokračovať a žiara filmu jemne pohasne.

Chazelle bez námahy prechádza zo zábavných kontúr svojej dobovej snímky k dráme, až ťa prekvapí, ako nenápadne mení žáner. Nedá sa však povedať, že by to na filme nebolo cítiť. V poslednej hodine má výrazne odlišnú štruktúru nielen deja, ale aj režijného štýlu a v porovnaní s prvou polovicou akoby šlo o dva rôzne celovečerné filmy.

Zdroj: Paramount Pictures

Geniálna prvá polovica filmu ťa zaskočí

Babylon by mohol skončiť už po prvej polhodine, keď prvýkrát nabehne názov filmu. Chazelle do nej napratal toľko príbehu, zaujímavých a plnohodnotných dialógov a dokonca ponúkol aj rozuzlenie, ako sa niektorým tvorcom nepodarí ani za celé ich filmy. Vzhľadom na tému snímky, ktorá zobrazuje prechod nemého filmu ku zvukovému, nebolo prekvapením, kam sa dej uberal, no Chazelle aj tak prekvapil jeho spracovaním.

Možno to bola chyba, keďže výrazná zmena štýlu snímke uškodila. Režisér a scenárista vo svojich predošlých filmov dával väčší dôraz na emotívne príbehy a prepracované charaktery postáv, no tu sa k tomu dopracuje až po polovici filmu. Síce sa mu to podarí, no divák namiesto toho čaká niečo úplne iné a nemusí byť zvedavý na to, o čo sa režisér pokúša. Chce viac toho, čo videl doteraz a čo tak perfektne fungovalo.

Babylon je Chazelleho najmenej dramatický film

Viac než dráma a charakterová štúdia je tak Babylon pre režiséra nezvyčajne okázalým, hlučným a divokým filmom, ktorý nestráca dych až do momentu, keď dôjde dych samotnému scenáristovi a režisérovi Chazellemu. Nemožno mu však uprieť, že nakrútil jeden z najzábavnejších výletov do historického Hollywoodu.

Zdroj: Paramount Pictures

Nesnaží sa byť technický (hoci odborníci a cinefili budú nadšení z rôznych odkazov a drobností) a vhodne kúskuje dialógy, akciu a dramaturgicky a kamerovo dokonalé zábery tak, aby vytvoril ilúziu starého Hollywoodu. O spomínaných prvých troch „sekvenciách“ filmu by sme mohli básniť v samostatnej recenzii.

Nie sú nič menej než dokonale nakrútené a skonštruované príbehové línie, ktoré sú viac o dianí na plátne než o príbehu ako takom. Získavame z nich prvé detaily o hlavných postavách, tie však neskôr ustupujú do úzadia pre všetku tu pompéznosť a epickosť, ktorú režisér vkladá do väčšiny scén.

Keď sa následne sústredí na postavy a ich útrapy v novom Hollywoode, nefunguje to bez problémovo. Postava Nellie je skôr frustrujúca, než komplexná a jej excesy vzbudzujú pohŕdanie či nechuť než poľutovanie. Jej minulosť, divoký charakter a motivácie nevykreslil dostatočne, a tak je divákovi jedno, čo sa s ňou stane.

Zdroj: Paramount Pictures

Margot Robbie si zaslúži Oscara

Nemusíš sa však báť toho, že by Nellie nebola zaujímavá. Margot Robbie z nej spravila hviezdu celého filmu, pričom z nej nedokážeš odlepiť oči ani v jednej scéne. Robbie do nej nevdýchla život, ale nezastaviteľný, živelný oheň a zaslúži si za to Oscara. Vynikajúce výkony predvádzajú všetci herci vrátane nemenej pôsobivého Brada Pitta či mexického herca Diega Calvu (Narcos), ktorý si týmto počinom snáď otvoril dvere do Hollywoodu.

Trojhodinový, adrenalínový zážitok Damiena Chazelleho treba vidieť v kine. Celosvetovo je to kasový prepadák a je to nesmierna škoda. Je to jedinečný, veľmi umelecký a zároveň zábavný film, ktorý ti vo svojej prvej, dokonalej polovici vyrazí dych. Režisér však snímku mohol skrátiť, napríklad vyhodením dejovej línie trubkára Sidneyho (Jovan Adepo).

Jeho príbeh mal dôležitý význam pre plnohodnotné vykreslenie Hollywoodu, no pre film samotný nebol veľmi prínosný a okrem niekoľkých vtipných scén a jednej veľmi depresívnej bol v porovnaní so zvyškom postáv nevýrazný.

Zdroj: Paramount Pictures

Prekvapujúci je aj soundtrack. Hudobná zložka je veľmi podarená, ale skladateľ Justin Hurwitz (La La Land) sa až príliš hral s témami, ktoré použil v muzikáli La La Land. Vytvoril množstvo nových, vrátane výrazných jazzových kúskov a zatiaľ čo sa vykrádanie samého seba počúva dobre, znalcom hudby La La Landu to môže prísť rušivé, keďže si počas sledovania tohto filmu spomenú na daný film až príliš veľakrát.

Babylon je darom z nebies, na ktorý sa oplatilo čakať tri roky. Ukazuje zhýralosť Hollywoodu spôsobom, ktorý ti vyčarí úsmev na tvári a zanechá v tebe nezmazateľnú stopu. Chazelle vedie svojich hercov a kameramana k dokonalým výkonom. Využíva všetok svoj talent, aby ukázal históriu štýlom, vďaka ktorému budeš cítiť veľkú radosť a rešpekt voči všetkému, čo predchádzalo našim kino zážitkom.

Film však v druhej polovici stráca na dychu a paradoxne trpí pre svoje najväčšie plusy. Dramatická zložka snímky až na bravúrny a odvážny záver nefunguje zďaleka tak dobre, ako by vo filme od Damiena Chazelleho mala. Babylon je fantastický film, ktorý však bojuje sám so sebou. Stále je to však hodné hodnotenia osem a pol bodu z desiatich.

Zdroj: Paramount Pictures

Réžia: Damien Chazelle

Scenár: Damien Chazelle

Žáner: Dráma

Dĺžka: 3h a 9 min.

Herci: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Tobey Maguire

Kde si film môžeš pozrieť: V kine

na Refresheri. Videl si už Babylon? Film môžeš ohodnotiť aj v databáze

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.