Diskutéri na Reddite možno odhalili zdroj infekcie v The Last of Us. Začala sa apokalypsa skutočne týmto spôsobom?

Od samotného vydania hry The Last of Us v roku 2013 nie je jasné, ako sa vlastne táto apokalypsa začala. Ľudia sa infikovali hubou cordyceps, ktorá im ovládla mozgy a spravila z nich krvilačné beštie. Ako sa však infikovali prví ľudia a ako sa táto infekcia dostala do celého sveta? Hry na to neodpovedali ani po 10 rokoch, no seriál to napraví. Z hier vieme len toľko, že nákaza sa zrejme rozšírila pokazenými obilninami z Južnej Ameriky.

Tvorcovia seriálu sa na rozdiel od hier odpútali od príbehu Joella a Ellie a ukážu aj udalosti v iných častiach sveta. Jeden z autorov seriálu Craig Mazin prezradil v podcaste o prvej epizóde, že sa v prvej sérii viac pozrú na infekciu a všetko s ňou spojené, vrátane jej zdroja.

Použil pri tom výraz „breadcrumps“, takže omrvinky – naznačil, že diváci si mohli všimnúť omrvinky deja, ktoré na infekciu odkazovali. Je to známa metafora, no v tomto prípade to možno Mazin nenápadne myslel doslovne. Čo ak je zdrojom nákazy múka či iná celosvetovo používaná prísada do jedál?

Jeden z používateľov Redditu prišiel so zaujímavou teóriou. Na základe nej možno posúdiť, že v priebehu niekoľkých minút sa udialo až príliš veľa náhod spojených s tým, že Joel, Tommy a Sarah nejedia nič, čo obsahuje múku.

Sarah najskôr nerobí palacinky, pretože doma nenájde múku, a tak na raňajky spraví niečo s vajíčkami. Spoločne s Joelom potom odmietnu susedove sušienky. Joel argumentoval tým, že je na diéte zvanej Atkins (diéta bez sacharidov). Keď Sarah poobede navštívi susedov, nedá si múčne sladkosti, lebo sú v nej hrozienka. Joel následne večer zabudne doniesť tortu, takže nič múčne nezjedia celý deň.

Zdroj: HBO Max

Najväčší mlyn na svete sa nachádza v hlavnom meste Indonézie, v Jakarte. Práve tam identifikovali prvé prípady, čo bolo počuť v rádiu už v prvej časti. Vysvetľovalo by to aj to, ako sa nakazila Joelova susedka pripútaná na vozík, ktorej dali zjesť niečo múčne. Navyše, úponky huby jej začali vyrastať najskôr z úst. To však môže súvisieť aj s tým, že infekcia sa začína rozrastať v mozgu.

Ako sa však neinfikovaní ľudia vyhli konzumácii múky po dni, keď sa nákaza rozšírila do celého sveta? Je možné, že kontaminovanej múky nebolo veľa a išlo len o istú časť exportovanej výroby.

