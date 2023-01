Hubovitá infekcia Cordyceps z The Last of Us je skutočná. Ľudia by sa mohli nakaziť aj v súčasnosti

Vo videohre The Last of Us, podľa ktorej v HBO nakrútili rovnomenný seriál (včera vyšla prvá, skvelá epizóda), môžeme sledovať apokalypsu na Zemi. Huba Cordyceps sa prispôsobila na prežitie v ľudskom tele a kompletne ho ovládla. Z ľudí sa stali bezmyšlienkovité bytosti túžiace len po tom, aby zjedli, zabili alebo infikovali ďalšieho hostiteľa – človeka. Neexistuje na to žiaden liek a vakcína. Ak sa raz niekto nakazí, je s ním koniec. Nemusí to však byť iba sci-fi.

Huba Cordyceps je skutočná a nachádza sa aj voľne v prírode. Vedci už zdokumentovali množstvo prípadov, keď huba nakazila mravce či iný hmyz a dokázala ovládnuť ich správanie. Tvorcovia The Last of Us založili príbeh na realite a ľudstvo by teoreticky mohlo niečomu podobnému skutočne čeliť.

Venuje sa tomu aj doktorka a odborníčka na huby a infekcie Charissa de Bekker. Tá pre magazín Wired vysvetlila, že parazitická huba z rodu žezloviek (lat. Cordyceps) Ophiocordyceps unilateralis dokáže obísť nervové zakončenia mravcov a vysielať do ich mozgu vlastné signály. Ovládne tak správanie hostiteľa, ktorý sa jej úplne podvolí. Dokonca nahrádza jeho tkanivo svojím vlastným, čím získava väčšiu kontrolu nad telom.

Aj preto sú infikovaní v seriáli a hrách agresívnejší či silnejší. Dobrým príkladom bola prvá epizóda, v ktorej sme videli, ako huba Cordyceps ovládla telo dôchodkyne pripútanej na vozík a bez problémov ju rozhýbala, akoby mala o 40 rokov menej a zdravé nohy.

Jedným z prvých znakov fiktívnej infekcie je triaška a mykanie. Videli sme to v hrách, no a videli sme to aj v prvej časti seriálu, keď Sarah sledovala, ako jedného z jej spolužiakov myká. Mravce v prírode po nakazení hubou strácajú schopnosť dobre komunikovať a namiesto toho sa ovoniavajú. Podobne je to aj v hre a seriáli, keď infikovaní po čase strácajú schopnosť reči. V tom čase sú už plne pod kontrolou huby.

Mravce infikované touto hubou sa správajú samotársky. Namiesto hľadania potravy s ostatnými mravcami bezcieľne blúdia. Huba sa tak snaží rozmnožiť a infikovať čo najviac ďalších hostiteľov. Tí často lezú za svetlom do výšok, pretože huba pre svoj život potrebuje viac svetla.

Mravec sa vyšplhá na stonku, zahryzne sa do nej a pomaly tam umiera, zatiaľ čo mu z hlavy vyrastá huba. Tá po 3 týždňoch dorastie na maximum a vypustí zo seba spóry, ktoré môže infikovať ďalších jedincov (mrave lezú vyššie aj preto, lebo spóry sa lepšie šíria v silnejšom vetre). V seriáli sa infekcia šíri aj úponkami húb.

Keď infekcia naplno využije svojho hostiteľa, začne ho požierať zvnútra vrátane jeho mozgu. Vytvoria sa v ňom zhluky a zväzky vlákien, ktoré prerážajú aj cez telo, až ho nakoniec celé pokryjú. Niečo podobné čaká aj infikovaných ľudí v The Last of Us, ktorí sa v priebehu rokov menia na nepoznanie. Infikovaní, ktorých nikto nezabije, sa nakoniec stanú takzvanými bloatermi. Ide o masu húb, ktoré pokryjú človeka a spravia z neho chodiaci tank.

Tvorcovia hry a následne seriálu si to podľa vedkyne preštudovali dobre. Fungovanie huby Cordyceps zachytili realisticky a správanie infikovaných sa opiera o realitu a reálne vedecké poznatky.

Prečo teda Cordyceps neovládla ľudí v reálnom svete tak ako v seriáli? Najväčším problémom je to, že huby potrebujú na svoj vývoj a rozmnožovanie nižšie teploty. Teplota ľudského tela je pre ne neprijateľná a nevyhovujúca. Mohlo by sa to zmeniť, ak by sa prispôsobili iným podmienkam napríklad v súvislosti s globálnym otepľovaním.

Vtedy by sa mohli dostať aj do mozgov ľudí a prežiť tam. Existujú viaceré typy jedov a prírodných látok, ktoré dokážu zmeniť správanie živočíchov. Napríklad smaragdové osy dokážu do švába vstreknúť spoločne s vajíčkami jed, ktorý ho prinúti úplne sa poddať. Prestane bojovať a dobrovoľne nasleduje osu do hniezda, kde ho zožerú zaživa a slúži ako „maternica“ pre larvy.

Rovnako tak existuje viacero typov húb a infekcií, ktoré ľudí môžu zabiť. Podľa entomológia a biológa Davida Hughesa (pracoval ako vedecký poradca pre štúdio Naughty Dog, ktoré vyvinulo pôvodnú hru) umiera ročne na hubovité infekcie 1,3 milióna ľudí. Pokiaľ dokážu nakaziť ľudí, môžu sa v nich aj rozmnožovať. Môžu však úplne ovládnuť naše správanie?

„V roku 1954 niekto úmyselne predal do malej francúzskej dediny obilie, ktoré obsahovalo huby. Všetci z toho zošaleli a isté 12-ročné dievčatko sa nožom snažilo zabiť svoju matku. Konzumácia takýchto húb nám teda môže zatemniť myseľ. Ale aby sa dostala z mravcov na ľudí a následne zase na ďalších ľudí... na to by sa muselo stať príliš veľa nepravdepodobných náhod,“ povedal biológ Hughes.

Čaká nás teda podobný osud ako ľudí v The Last of Us? Podľa všetkého je to nepravdepodobné, avšak nie nereálne. Existuje asi 600 druhov huby Cordyceps.

