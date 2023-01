Pedro Pascal v rozhovore pre Refresher: The Last of Us bude skvelý seriál. Dúfam, že na vašu otázku nikdy nebudem musieť odpovedať

Na HBO Max budeš môcť už 16. januára vidieť debutovú časť z prvej série postapokalyptického seriálu The Last of Us. Ide o jeden z najočakávanejších seriálov roka a najambicióznejší seriál nakrútený podľa videohry.

Samotná hra a jej pokračovanie sú jednými z najlepšie hodnotených a predávaných hier na svete s obrovskou fanúšikovskou základňou.

My sme vďaka HBO dostali možnosť spolu s niektorými zahraničnými novinármi vyspovedať hercov z prvej série, konkrétne Pedra Pascala (Game of Thrones, Wonder Woman 2, Narcos), Bellu Ramsey (Game of Thrones, Catherine Called Bird), Gabriela Lunu (Terminator: Dark Fate) a Merle Dandridge, ktorá si ako jediná zo všetkých hercov zahrala rovnakú rolu ako v hre – postavu Marlene.

Na prvé dve otázky odpovedá Pedro Pascal – Joel Miller

Zdroj: PlayStation/HBO

Joel je veľmi komplexná postava, a keď sa na neho pozeráme očami stoviek ľudí, ktorí mu skrížili cestu, môže vyzerať ako zlý človek, záporák v príbehu niekoho iného. Ako Joela vnímate vy?

Pedro Pascal: Hrať takúto rolu je veľmi zaujímavé práve preto, že je možné interpretovať si ju z rôznych uhlov. Je trochu strašidelné pristúpiť k tomu tak, že by sme odsudzovali ich charaktery preto, aby sme ich lepšie pochopili.

Ako by ste sa rozhodli na konci prvej hry vy?

Pedro Pascal: Som rád, že túto rolu len hrám, a hádam nebudem nikdy v živote čeliť podobnému rozhodnutiu ako Joel.

Na ďalšiu otázku odpovedal Gabriel Luna – Tommy

Zdroj: PlayStation/HBO

Zdá sa nám, že váš hlas je dosť podobný Jefrreymu Pierceovi, ktorý hral Tommyho v hrách. Pri sledovaní prvej epizódy sme však mali dojem, že sa podobá ešte viac. Hovorili ste s Jeffreym o tom, ako máte Tommyho hrať, respektíve ako máte rozprávať?

Gabriel Luna: Áno, s Jeffreym som sa rozprával niekoľkokrát. Mal som šťastie, že mám vo svojom hlase už trochu Texasu (tam sa začína príbeh hry, pozn. red.), vďaka čomu som sa vedel svojím hlasom priblížiť k tomu, na aký sú hráči zvyknutí z hry. Pred nakrúcaním som naplno sledoval, ako rolu stvárnil Jeffrey, aby som vedel, v čom ho napodobniť a v čom sa odlíšiť. Ale máte pravdu, s hlasom som sa chcel čo najviac priblížiť Jeffreymu.

Na ďalšie otázky odpovedá Merle Dandridge – Marlene

Zdroj: PlayStation/HBO

Nebolo by pre vzťah Ellie a Marlene lepšie, ak by sa viac poznali a stretli sa párkrát v minulosti pred tým, ako Ellie pohrýzli? Marlene je pre Ellie niečo ako druhá matka, a to aj napriek tomu, že ju Ellie vôbec nepozná. Niekedy však o Ellie hovorí ako o niekom špeciálnom a blízkom, ale je to len kvôli jej vzťahu s Elliinou matkou Annou. Dúfali sme, že by mohol byť vzťah Marlene s Ellie v seriáli zobrazený hlbšie, vďaka čomu by rozhodnutie Marlene na konci príbehu prvej hry bolo emotívnejšie.

To je úžasná otázka. Až sa mi zježili chlpy na rukách. Postavu Marlene milujem, no niektoré veci z jej príbehu som si vždy musela len domyslieť, keďže toho o nej v hrách veľa nebolo, obzvlášť, čo sa jej minulosti týka. Bolo úžasné venovať sa jej hlbšie práve v seriáli a bolo by zaujímavé príbeh spracovať spôsobom, aký ste navrhli.

Marlene však s Ellie nemohla tráviť viac času, keďže je líderkou odboja skupiny Fireflies. Umiestnila ju do vojenskej akadémie Fedry s nádejou, že tam bude Ellie v bezpečí, aj keď sú to jej nepriatelia. Ak Marlene chcela viesť ľudí v snahe za zmenou, v snahe za návratom ľudstva k jeho normálnosti z čias pred pandémie cordyceps, musela sa zbaviť časti svojej ľudskosti a obetovať množstvo vecí, na ktorých jej záležalo. Ellie bola jednou z nich.

Takže zámerom tvorcov bolo držať sa predlohy a ostať verní charakteru Marlene, aj keď tým stratili možnosť seriál viac zdramatizovať a vyžmýkať viac z emotívnych scén?

Presne tak, myslím, že to takto viac sedí do príbehu a „pravidiel“ tohto sveta.

Tvorca a režisér hry Neil Druckmann zrežíroval druhú epizódu seriálu. Boli ste na nakrúcaní tejto epizódy, respektíve viete poukázať na nejaké rozdiely v jeho režijnom štýle pri režírovaní hry verzus seriálu?

Neil by vám povedal, že z prechodu od hier k veľkej televíznej produkcii bol veľmi nervózny a nevedel, či to zvládne. Ja som však vedela, že to dá, pretože je jeden z najlepších režisérov, s akými som kedy robila. Myslím, že režírovanie hry The Last of Us bolo jeho režijným debutom, takže je príhodné, že ako prvý seriál zrežíroval The Last of Us. Neil zakaždým dokázal vycítiť, čo mi na scéne nesedí alebo čo a ako človek potrebujem počuť a neustále ma posúval za hranice možností. Neviem, či ste niekedy videli nepodarené zábery z nakrúcania hry, respektíve bonusy.

Teraz sa asi dostaneme k tomu muzikálovému číslu, že?Presne tak! (smiech) Keď sme nakrúcali finálnu scénu medzi Marlene a Joelom, Neil mi pošepkal, aby som svoje repliky skúsila zaspievať. Nevedel o tom nikto ďalší zo štábu a ani herec Troy Baker, ktorý hrá Joela. Skúsila som to zaspievať a on sa pridal. Pre herca je zaujímavé a podnetné robiť na pľaci aj takéto experimenty.

Spoločne s nami mali možnosť vyspovedať hercov aj ďalší novinári zo zahraničných portálov. Niektoré ich otázky a odpovede hercov Pedra Pascala a Belly Ramsey sa nám páčili, a tak si ich môžeš prečítať nižšie.

Čakali by sme, že po všetkých tých filmoch, seriáloch a príbehoch o zombíkoch, apokalypsách a pandémiách budeme my ako ľudstvo, ale aj jednotlivci lepšie pripravení na podobnú situáciu. Pandémia covid-19 však dokázala opak. Dokonca sme sa dozvedeli, že spoločnosť a ľudia v nej dokážu byť tiež veľmi nebezpeční, nielen vírus.

Pedro Pascal: Bolo zaujímavé nakrúcať príbeh o pandémii počas pandémie. Myslím, že tieto príbehy vznikajú, pretože sú založené na reálnych témach, udalostiach a hororoch, aké sme v minulosti my ako ľudstvo zažili. Myslím, že tento seriál robí dobrú prácu s tým, že nám pripomína, že sme stále len obyčajní ľudia, no sme ochotní urobiť hocičo, len aby sme prežili a zachránili našich milovaných.

Hráči sú veľmi nároční fanúšikovia a majú vlastnú predstavu o tom, ako by mali Joel a Ellie vyzerať a správať sa. Cítili ste, že máte voľnosť pri vytváraní týchto postáv pre seriál, alebo ste sa museli držať hernej predlohy čo najvernejšie?

Pedro Pascal: Neil a Craig (Craig Mazin vytvoril seriál Černobyľ a Neil Druckmann hru The Last of Us, obaja pracujú na jej seriálovej verzii, pozn. red.) nás vždy podporovali v tom, aby sme do rol priniesli niečo nové. Naše postavy nie sú úplne identické tým herným, no majú pevný základ v príbehu a dialógoch hry.

The Last of Us má veľa fanúšikov, no ako by ste presvedčili ľudí, ktorí o tomto príbehu nič nepočuli, aby si pozreli seriál?

Pedro Pascal: Primárny dôvod je, že ide o adaptáciu od ľudí, ktorí stvorili hru a ktorí tento príbeh milujú nadovšetko. Keď sa takáto obsesia a láska k látke premení na niečo konkrétne, je to veľmi povzbudivé pre celú produkciu.

Bella Ramsey: Rozhodne sme však cítili veľký tlak fanúšikov. Pravdou je, že ho cítime neustále. Sme však presvedčení, že budú spokojní. Toto je seriál pre fanúšikov hier, ale aj pre nových divákov, ktorí si ho užijú rovnako.

Bella Ramsey/Ellie

Zdroj: PlayStation/HBO

