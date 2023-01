20 najočakávanejších seriálov roka 2023 podľa Refresheru

Pri pohľade na najočakávanejšie filmy a hry roka 2023 nám neostáva nič iné, ako zaboriť sa do televízneho sveta, konkrétne do výberu TOP 20 najočakávanejších seriálov. Mali sme problém vybrať len 20 seriálov.

1. The Last of Us – 16. január 2023 (HBO Max)

Seriál zachytí drsný, surový príbeh o tom, že skutočné monštrá sú ľudia, nie zombíci a iné infikované príšery. Hlavnú rolu pašeráka Joela stvárnil Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos) a tínedžerku Ellie, ktorú sa snaží zachrániť, si zahrala Bella Ramsey (Game of Thrones). Spoločne podniknú cestu naprieč zničenou Amerikou, kde na nich smrť číha na každom kroku. Priprav sa na depresívnu drámu s emotívnymi scénami a napínavými naháňačkami s infikovanými clickermi.

2. Zaklínač – jar/leto 2023 (Netflix)

Príchod novej série Zaklínača so sebou nesie trpkú príchuť. Ide totiž o poslednú sériu s Henrym Cavillom v role Geralta pred tým, ako ho v štvrtej sérii vystrieda Liam Hemsworth. Zaklínač nás stále baví a druhá séria niečo oproti tej prvej vylepšila, aj keď sa nám až tak nepáčili zmeny oproti knižnej predlohe.

3. Hacks – 2023 (HBO Max)

Komička Deborah a jej scenáristka a kamarátka Ava sa po dvoch sériách rozišli v dobrom. Každá bude pokračovať vo svojej vlastnej kariére, čo bude pre seriál nový impulz. Ich priateľstvo, hádky a hláškovanie je dušou tohto komediálneho seriálu, ktorý nezabúda ani na dramatické zložky. Hacks sa pozerá veľmi jednoducho. Epizódy nemajú viac ako polhodinu a sprevádzajú ťa nimi skvelí, vtipní herci.

4. What We Do in the Shadows – 2023 (Disney+)

Komediálny dokument o neprispôsobivých upíroch sa každý rok nachádza v našom rebríčku najlepších seriálov. V redakcii sa radi smejeme a pri tomto seriáli sa to deje v každej epizóde. Netušíme, čo si pre nás tvorcovia pripravia v piatej sérii, no ak bude Nandor hláškovať podobne ako v tej štvrtej, nebude na tom ani záležať.

5. Barry – 2023 (HBO Max)

Finálna séria dramédie Barry sa bude prevažne odohrávať vo väznici. Barry tam zrejme skončí po tom, čo sa udialo na konci 3. série, ktorá dejovo prekvapila azda najviac spomedzi všetkých sérií. Seriál zobrazuje Barryho v podaní skvelého Billa Hadera, ktorý je jedným z tvorcov a režisérov. Barryho omrzel život chladnokrvného zabijaka a rozhodol sa, že sa stane hercom. Ak máš rád čierny humor a bizarný, nepredvídateľný dej, Barry ťa očarí.

6. Secret Invasion – 2023 (Disney+)

Hlavné roly v novej marvelovke stvárnia Samuel L. Jackson ako Nick Fury, Ben Mendelsohn v úlohe Talosa z rasy Skrull a Emilia Clarke v dnes ešte neznámej role. Secret Invasion v komiksoch opisuje udalosť, keď na Zem prídu členovia mimozemskej rasy Skrull. Tí pred dlhými rokmi zajali významné ľudské osobnosti, prebrali ich fyzickú podobu a začali sa pripravovať na plán ovládnutia našej planéty. Uvidíme, nakoľko tvorcovia zmenia príbeh v seriáli, ktorý bude mixom politického trileru a špionážnej akcie.

