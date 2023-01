Čo pozerať v januári na Netflixe a HBO Max? Tešiť sa môžeš na jeden z najočakávanejších a najdrahších seriálov histórie

Po programe kín na január 2023 prichádza na rad aj prehľad streamingových noviniek. Nás teší, že v januári ponúknu zaujímavé novinky všetky hlavné streamingové služby (Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+ a Amazon Prime Video).

Netflix

Kaleidoscope – 1. 1.

Netflix skúša zaujímavý experiment. Seriál Kaleidoscope nakrútili tak, že bude jedno, v akom poradí si pozrieš jednotlivé epizódy. Príbeh by do seba mal zapadnúť tak či onak a zaručene sa tak dočkáš viacerých prekvapení. Na dej a jeho postavy naberieš inú perspektívu podľa toho, v akom poradí budeš jednotlivé epizódy pozerať (nebudú očíslované).

Seriál sa zameria na veľkolepý bankový prepad a tvorcovia jeho príbeh vyrozprávajú naprieč 25 rokmi. Hlavnú rolu stvárnil Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

The Pale Blue Eye – 6. 1.

Scott Cooper (Black Mass, Antlers) napísal, produkoval a zrežíroval kriminálny triler v hlavnej role s Christianom Baleom. Snímka zobrazí fiktívnu históriu a príbeh o tom, ako sa z Edgara Allana Poea stal slávny spisovateľ.

Bale stvárni špičkového detektíva, ktorý bude vyšetrovať brutálnu vraždu kadeta na vojenskej akadémii. Okrem Balea si zahrali aj Harry Melling, Gillian Anderson či Robert Duvall.

Sexify – 11. 1.

Druhá séria poľského, tínedžerského seriálu o sexe a objavovaní pôžitku zo sexu pridá na šťavnatosti. Hlavné postavy si užijú viac sexu, masturbácie a všetkého s tým spojeného a pokúsia sa divákov oboznámiť so zdravým zmýšľaním o sexe, túžbe a objavovaní samého seba. Podstatnú časť deja bude tvoriť snaha hlavných ženských postáv o vytvorenie aplikácie Sexify pre mužov.

Vikings: Valhalla – 12. 1.

Nový seriál zo sveta Vikingov nás celkom bavil, a tak sa tešíme aj na druhú sériu. Podľa traileru nás čaká klasická vikingská akcia – poriadne veľa krvi, bitky na život a na smrť, charizmatické postavy, ktorým sa nedá nefandiť, ale aj sex, láska a intrigy. V podstate je to také béčkové, až céčkové Game of Thrones.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre – 19. 1.

Horor je v anime stále až príliš málo používaný žáner, a tak sa tešíme na seriál od japonského tvorcu mangy menom Junji Ito (Tomie, Uzumaki). Ito mal dokonca spolupracovať s Guillermom del Torom a Hideom Kojimom na hre Silent Hills, no spoločnosť Konami ju zrušila.

Toto anime je antologického formátu, takže každá epizóda bude o niečom inom. Pri ich tvorbe sa však Ito a ostatní tvorcovia anime inšpirovali práve jeho tvorbou.

That ’90s Show/Tie roky deväťdesiate – 19. 1.

Pokračovanie kultového seriálu Tie roky sedemdesiate sa v čase posunie o 20 rokov. Obľúbených tínedžerov, ktorých hrali Ashton Kutcher, Topher Grace či Mila Kunis vystriedajú noví tínedžeri a rodinní príslušníci dôchodcov Kitty a Reda Formana (postavy budú stále hrať Debra Jo Rupp a Kurtwood Smith. Je vysoko pravdepodobné, že v jednej epizóde uvidíme aj pôvodných hercov.

You People – 27. 1.

Eddie Murphy a Jonah Hill v jednej komédii znie veľmi lákavo. Utvrdili nás v tom aj prvá scéna z filmu. Murphy bude v komédii hrať otca Amiry (Lauren London), ktorý nie je príliš nadšený z predstavy, že jeho dcéra bude žiť s podivným bielym chlapom (Jonah Hill). Snaží sa však udržať otvorenú myseľ. Vo filme, ktorý sa bude zaoberať generačnými rozdielmi, zrážkou rôznych kultúr a spoločnosti si zahrajú aj Julia Louis-Dreyfus a David Duchovny.

Disney+

Star Wars: Bad Batch (2. séria) – 4. 1.

Animovaný seriál o partičke nepodarených klonov slúžiacich Impériu, ktorí sa rozhodnú vzdorovať a ísť svojou cestou, prekvapil mnohých fanúšikov Star Wars. Nie je to síce temný seriál využívajúci depresívne prostredie galaxie utláčanej impériom ako v seriáli Andor, no Bad Batch ukázal svoje kvality inde.

V prvom rade si zamiluješ samotné postavy, ktoré sú diametrálne odlišné aj napriek tomu, že sú klony a majú byť identické. Potešia aj akčné scény, odkazy na obľúbené udalosti v Star Wars a parádne tempo, takže sa nebudeš vôbec nudiť. Postavy sa v 2. sérii vydajú do ešte väčšieho nebezpečenstva.

HBO Max

Velma – 12. 1.

Mindy Kaling (The Office, Inside Out) je nová Velma, inteligentná „nerdka“ a členka tímu Mystery Incorporated. Nový seriál bude dospelejší a tvorcovia v ňom budú rozoberať vyspelejšie témy súvisiace s dospievaním. V seriáli neuvidíme samotného Scooby-Doo, ale len hlavnú štvoricu tínedžerov.

The Last of Us – 15. 1.

Jeden z najočakávanejších seriálov celého roka a najočakávanejší seriál podľa videohernej predlohy vôbec. V roku 2013 vyšla na konzolu PS3 post-apokalyptický survival horor akcia The Last of Us, ktorá navždy zmenila to, ako vnímame príbehy vo videohrách. Drsný, surový príbeh o tom, že skutočné monštrá sú ľudia, nie zombíci a iné infikované príšery, je ideálnym pre televízne spracovanie.

Hlavnú rolu pašeráka Joela stvárnil Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos) a tínedžerku Ellie, ktorú musí dostať do iného štátu, si zahrala Bella Ramsey (Game of Thrones). Spoločne podniknú cestu naprieč zničenými štátmi v Amerike, kde na nich smrť čaká bez preháňania na každom kroku. Priprav sa na depresívnu drámu s emotívnymi scénami a napínavými naháňačkami s infikovanými clickermi.

Apple TV+

Shrinking – 27. 1.

Tvorcovia seriálu Ted Lasso (Brett Goldstein a Bill Lawrence) s pomocou herca Jasona Segela nakrútili seriál o terapeutovi. Ten zmení štýl svojej práce a vzťah k svojim pacientom po tom, čo mu zomrie manželka. Jedného dňa im začne hovoriť presne to, čo si o nich a ich životných situáciách myslí bez akéhokoľvek prikrášlenia. V seriáli si zahrá aj Harrison Ford.

Amazon Prime Video

Shotgun Wedding – 27. 1.

Darcy (Jennifer Lopez) a Tom (Josh Duhamel) sa chystajú na svadbu svojich snov. Problémom je, že obaja začínajú pochybovať o tom, či sa vôbec majú zobrať. Situácii nepomôže ani fakt, že sa obaja spoločne so svojimi hosťami stanú rukojemníkmi. Nasleduje bláznivá spúšť plná násilia a čoraz špinavších a dotrhanejších šiat Jennifer Lopez.

The Legend of Vox Machina – 20. 1.

2. séria podareného animovaného seriálu odohrávajúca sa vo fantasy svete sa začne presne tam, kde skončila prvá séria. Hrdinovia z tímu Vox Machina zachránila ríšu a z vyvrheľov sa stali obľúbencami všetkých, no stále sa nezmenili. Občasné lúpeže a zločiny sú im stále pri chuti, no rýchlo na to všetko budú musieť zabudnúť, keďže celú krajinu ohrozuje nová hrozba. Ak máš rád drsné animované seriály, ktoré ukazujú brutálne akčné scény so štipkou humoru, Vox Machina sa ti zapáči.



Bonus: Poker Face – 26. 1.

Seriál Poker Face sme zaradili do bonusu preto, že ho bude vysielať streamingová služba Peacock, ktorá na Slovensku nie je dostupná. Snáď sa ale nejako k seriálu dostaneme, keďže je od scenáristu Riana Johnsona (obe časti Knives Out či sci-fi Looper).

Poker Face je po vzore jeho filmov Knives Out ďalším takzvaným „whodunnit“-om, a teda detektívnou krimi, v ktorej budú hlavné postavy vyšetrovať záhadnú vraždu. Hlavnú rolu stvárni Natasha Lyonne (Russian Doll). Johnson a Lyonne napísali a zrežírovali niekoľko epizód.

