Pedro Pascal je sexi daddy Hollywoodu. Pozri sa, ako kombinuje hodvábne košele aj priesvitné svetríky

Hviezda seriálov ako Narcos, The Mandalorian alebo The Last of Us má skvelý módny vkus a s ľahkosťou kombinuje eleganciu s retro prvkami a modelmi z dielní módnych domov.

Meno Pedro Pascal momentálne skloňuje každý fanúšik seriálovej tvorby, môže za to hlavná úloha v seriáli The Last of Us z produkcie HBO. Len málokto však vie, že rodák z Čile má dokonalý zmysel pre módu. V poslednom období nás o tom presvedčil niekoľkokrát v uliciach aj na červenom koberci a získal si náš obdiv.

Jeden z najštýlovejších mužov v Hollywoode je na internete označovaný ako „cool, slutty daddy“, čo dokonale vystihuje spôsob jeho obliekania. Tento muž vyzerá dobre v dlhom kardigáne s čiernymi nohavicami, v skrátenom pletenom svetri, ktorý mu obopína muskulatúru, vo flanelovej košeli aj v čiernom obleku.

Vo svojich 47 rokoch je Pascal stelesnením slovného spojenia „zreje ako víno“, platí to o jeho hereckých výkonoch aj štýle obliekania. Presvedč sa o tom prostredníctvom vybraných outfitov, v ktorých nájdeš inšpiráciu na každý deň.

P. S. Prečítaj si recenziu prvej série The Last of Us.

Pedro Pascal na premiére tretej série seriálu The Mandalorian v Los Angeles. Zdroj: TASR

Na úvod sme vybrali tento elegantný, ale veľmi uvoľnený outfit, v ktorom Pascal prišiel na premiéru tretej série seriálu The Mandalorian v Los Angeles. Herec bol zahalený v modeloch z dielní módneho domu Gucci, pričom výnimkou boli len topánky Adieu. Žltá košeľa, sveter prehodený cez plecia, zvonové nohavice a hranaté okuliare. Teraz už určite rozumieš, prečo je Pascal na internete označovaný ako „cool, slutty daddy“.

Mimochodom, hodvábna košeľa s mierne balónovými rukávmi je z kolekcie HA HA HA, ktorú vytvoril pre módny dom Harry Styles.

Pedro Pascal pri príležitosti uvedenia tretej série seriálu The Mandalorian v Londýne. Zdroj: Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images for Disney

Londýnske predstavenie tretej série seriálu The Mandalorian bolo najväčšou reklamnou zastávkou spoločnosti Disney+ a priamoúmerný tomu bol outfit aj predstaviteľa postavy Din Djarin.

Pascal v spolupráci so svojou osobnou stylistkou Julie Ragolia ukázal ďalší skvelý outfit, ktorý je dôkazom toho, že hercov štýl na červenom koberci nie je len náhodou. Pred fotografov predstúpil v pomerne odvážnom outfite, keď stavil na skrátený pletený sveter, ktorý mu obopínal postavu, základné sivé tielko a široké nohavice v tmavočervenom farebnom vyhotovení. Všetky modely sú od značky Acne Studios.

Sladkou bodkou boli elegantné čižmy s označením Type 156 v čiernej farbe od parížskej spoločnosti Adieu. Inšpiruješ sa touto originálnou kombináciou?

Pascal na červenom koberci počas 95. ročníka Oscarov. Zdroj: TASR

V nedeľu akadémia vyhlásila víťazov Oscarov za rok 2023. Deväťdesiaty piaty ročník odovzdávania najprestížnejších filmových cien prebehol v nočných hodinách nášho času a medzi pozvanými hosťami nechýbal ani Pedro Pascal, ktorý neskôr v spoločnosti Elizabeth Olsen oznámil najlepší krátky dokumentárny film.

Herec prišiel oblečený v čiernom na mieru vyrobenom obleku od špecialistu v tomto smere – značky Zegna – a musíš uznať, že vyzeral skvelo. Cena takýchto luxusných modelov sa pohybuje okolo 4 500 eur. Chválime aj výber košele so stojačikom od rovnakého výrobcu a sériu šperkov od klenotníckeho domu Bulgari.

Pascal na premiére seriálového hitu The Last of Us v divadle Regency Village v Los Angeles. Zdroj: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Obdivom a slovami chvály nešetríme ani v prípade outfitu z premiéry seriálového hitu The Last of Us z produkcie HBO, v ktorom hrá hlavnú postavu Joela Millera. Pascal sa ukázal v elegantnom outfite ako vystrihnutom z titulnej strany GQ.

Rodák zo Santiaga v Čile mal oblečený dlhý čierny tvídový kabát s jednoradovým zapínaním a s flitrami z ateliéru Saint Laurent, ktorý sa predáva za približne 5 000 eur. Z poslednej kolekcie parížskeho módneho domu je aj hodvábna košeľa s matným efektom, klasické elegantné nohavice aj kožené topánky na nízkych podpätkoch s lesklou povrchovou úpravou. Samozrejmosťou sú opäť okuliare s hranatým rámom, ktoré Pascalovi náramne pristanú, ide o jeden z charakteristických prvkov jeho štýlu.

Zdroj: Jamie McCarthy/WireImage

Normálne nepatríme medzi fanúšikov bielych, respektíve svetlých oblekov, avšak v tomto prípade išlo o zaujímavú voľbu, ktorá ulahodila nášmu vkusu. Na newyorské premietanie filmu The Unbearable Weight Of Massive Talent Pascal dorazil v bielom saku s dvojradovým zapínaním a nohaviciach, ktoré boli súčasťou kolekcie na sezónu jeseň/zima 2022 od módneho domu Fendi.

Zvyšok outfitu doplnil o dvojfarebné (čierno-biele) kožené mokasíny s výraznou sponou, taktiež z dielne Fendi. Čo hovoríš na túto kombináciu?

V uliciach môžeš stretnúť Pascala aj v takýchto štýlových outfitoch. Zdroj: MEGA/GC Images

Ak pozorne sleduješ dianie okolo Pedra Pascala, určite si postrehol/postrehla, že v poslednom období má vášeň pre pletené kardigány. Presvedčil nás o tom na červenom koberci, ale aj v uliciach Londýna, keď z kancelárie stanice Radio 2 odchádzal v metalickom svetri z materiálu, ktorý na prvý pohľad pripomína pozlátku.

Ide o model z kolekcie jar/leto 2023 od značky 4SDESIGNS, pod ktorým mal oblečený priehľadný vrchný diel v hnedej farbe z newyorského ateliéru Commission, zatiaľ čo ako obuv zvolil elegantný pár čiernych topánok Type 175 od svojej obľúbenej značky Adieu. Charakteristické hranaté okuliare s čiernym rámom Andy Wolf sú v predaji za približne 400 eur.

Pedro Pascal na premiére filmu Star Wars: The Rise of Skywalker v Hollywoode. Zdroj: Ethan Miller/FilmMagic

Pascal aktuálne patrí medzi najštýlovejších mužov v Hollywoode, pričom jeden z jeho prvých skvelých outfitov je z premiéry filmu Star Wars: The Rise of Skywalker, ktorý vyšiel v roku 2019.

Pred fotografov sa postavil v tomto outfite, ktorému dominoval dlhý županový kabát v čiernej farbe s kontrastnými bielymi detailmi. Herec má perfektný cit pre výber košieľ, čo potvrdil aj v tomto prípade, keď zvolil bordový model z lesklej látky. Chválime aj elegantné čierne čižmy. Výsledkom je originálna a štýlová kombinácia ako stvorená na červený koberec.

Pascal na Met Gala 2019 v outfite z dielní módneho domu Burberry. Zdroj: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Záver výberu najlepších outfitov Pedra Pascala uzatvárame outfitom z dielní módneho domu Burberry, v ktorom sa predstavil na Met Gala 2019.

Na červenom koberci v Metropolitnom múzeu v New Yorku vidíme každý rok desiatky okázalých outfitov, ktoré priťahujú pozornosť médií, ale jemnejšie interpretácie povinného dress codu sú zásahom. Karamelový oblek Burberry je toho dôkazom. To, že Pascal zladil lesk saténových akcentov so striebornými okuliarmi s drôtenou obrubou, svedčí o pozornosti k detailu, ktorý je v jeho prípade absolútne ukážkový.

Pascal na titulnej strane magazínu L’Officiel Hommes z roku 2017. Zdroj: L’Officiel Hommes

Bonusom je titulná strana magazínu L’Officiel Hommes z roku 2017, na ktorej Pascal pózuje v pletenom svetri s množstvom vzorov a farieb. Tento kúsok by sme privítali aj v našich šatníkoch, bez ohľadu na rok.