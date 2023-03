Najlepšie momenty z týždňov módy: Zendaya, A$AP Rocky, horiaci muž na móle a modelky, ktorým ako podprsenky slúžili vlastné ruky

Posledný mesiac patril odevnému priemyslu. Svetoznámi návrhári a módne domy odprezentovali najnovšie kolekcie, tentoraz na sezónu jeseň/zima 2023. Počas týždňov módy v New Yorku, Londýne, Miláne a Paríži sme videli desiatky originálnych návrhov a víziu trendov pre mužov aj ženy.

Mužské modely sú v posledných sezónach čoraz experimentálnejšie a odvážnejšie, čo odzrkadľuje kľúčové trendy v popkultúre, zatiaľ čo ready-to-wear línie pre ženy majú sklon k návratu k elegancii z dôb dávno minulých. Z čoho máme radosť.



Vybrali sme 11 najlepších momentov z týždňov módy. Vychutnaj si horúce novinky z dielní značiek Moncler, Saint Laurent, Schiaparelli, Dolce & Gabbana alebo Off-White™.

Mercedes-Benz triedy G so zipsom cez strechu

Londýnsky týždeň módy priniesol okrem nudného debutu Daniela Leeho pre Burberry aj prehliadku „The Art of Genius“ od značky Moncler, ktorá bola ódou na umenie. Najviac pozornosti si nezískali návrhy oblečenia či doplnkov s rukopisom Ricka Owensa, Adidas Originals či Palm Angels, ale luxusné G-čko s lesklým reflexným povrchom, obrovskými pneumatikami aj so zipsom cez strechu.

Automobilka Mercedes-Benz AG predstavila v priestoroch výstavného centra Olympia umeleckú interpretáciu „stroja na objavovanie“ v podobe vozidla PROJECT MONDO G – klasický terénny automobil triedy G zahalený do páperovej bundy Moncler.

Všetky informácie o veľkolepej šou Moncler Genius nájdeš v článku.

Hlavnými poznávacími znameniami vozidla sú obrovské pneumatiky, lesklý reflexný povrch a zips cez strechu. Zdroj: Mercedes-Benz AG

A$AP Rocky s účesom s logom Gucci

Jeden z najvplyvnejších raperov tohto tisícročia, globálna módna ikona a trendsetter, ktorý vyzerá dobre vo všetkom, čo si oblečie. Reč je o Rakimovi Mayersovi, známym pod pseudonymom A$AP Rocky.

Rodák z Harlemu nezostal svojej povesti nič dlžný ani v Miláne, keď prišiel ako nový ambasádor beauty línie od módneho domu Gucci na prehliadku ready-to-wear kolekcie jeseň/zima 2023 v nadrozmernom tmavosivom obleku s jemnými prúžkami. Čerešničkou na skvelom looku bol raperov účes, keď mal v copíkoch zapletené ikonické logo značky. Detaily rozhodujú a člen A$AP Mob to veľmi dobre vie.

Zdroj: Jacopo M. Raule/Getty Images for Gucci

Zmyselné modely Dolce & Gabbana

Zaznamená módny dom Dolce & Gabbana po sérií škandálov triumfálny návrat na vrchol odevného priemyslu? Nevieme, ale kolekcia na sezónu jeseň/zima 2023 nám vyrazila dych.

Hlavnou témou novej ženskej kolekcie je hľadanie najhlbšieho významu zmyselnosti, pričom dizajnérsky tím rozpráva príbeh bez akéhokoľvek prikrášľovania, vďaka čomu sú návrhy spontánne a prirodzené, čo im pridáva na sexappeale.

Zdroj: Dolce & Gabbana

Medzi desiatkami nadčasových elegantných siluet zahalených v čiernom vyhotovení vyčnievali kusy spodnej bielizne, ktorú si obľúbila aj nová generácia návrhárov, ale Dolce a Gabbana predbehli tento súčasný trend o viac ako tridsať rokov. Dokazuje to odhalený korzet z kolekcie jar/leto 1991, ktorý skombinovali s oblekom s cigaretovými nohavicami a výsledný vzhľad bol perfektný.

Na móle bolo takýchto vecí oveľa viac – čipkované vrchné diely, vyšívané tylové nohavičky a podprsenky s kovovými košíkmi, atraktívne korzety s háčikmi a očkami či šnurovacími detailmi.

„Viete, keď sa prejedáte a potrebujete neperlivú vodu? Chceme jednoducho pracovať s najkvalitnejším hodvábom, najkvalitnejšou vlnou. Žiadne čudné látky,“ povedal návrhár Domenico Dolce o použitých materiáloch v rozhovore pre Vogue.

Zdroj: Dolce & Gabbana

Rozprávkové tenisky Asics spod rúk návrhárky Cecilie Bahnsen

Druhá spolupráca medzi dánskou návrhárkou Cecilie Bahnsen a značkou Asics priniesla rozprávkovú úpravu modelového radu GT-2160. Zatiaľ čo v sezóne jar/leto 2023 vsadila Bahnsen na plastové motívy kvetov vo výrazných farbách a ručne vyšívané prvky, tentoraz vidíme typický škandinávsky minimalizmus.

Zdroj: Cecilie Bahnsen

Bahnsen predstavila bielo-strieborný a čierny variant bežeckých tenisiek, ktoré upravila originálnym spôsobom, keď klasické šnurovanie doplnila o popruh na suchý zips s abstraktným motívom a telo z textílie nahradila za transparentné panely s bielymi obrysmi.

Nie príliš známa silueta GT-2160 disponuje revolučným systémom DuoMax, v rámci ktorého je do podrážky vstrekovaná tvrdšia pena, než akú bežne nájdeš v teniskách Asics, a ktorá predstavuje pevnú podporu v tom, aby sa klenba nohy pri dlhšom behu neprepadla. Maximálne pohodlie počas chôdze v mestských uliciach je tak samozrejmosťou.

Predpokladáme, že v dôsledku náročnej ručnej úpravy každého páru bude v predaji minimum kusov, podobne ako to bolo pri minuloročnej kolekcii.

Zdroj: Cecilie Bahnsen

Obrovské ramená od Saint Laurent

Anthony Vaccarello je módny génius, o čom nás opätovne presvedčil v Paríži, keď všetkým ukázal, ako sexi môže byť elegancia. Kreatívny riaditeľ módneho domu Saint Laurent predstavil novú kolekciu plnú ženských línií, avšak s výrazným mužským prvkom v podobe obrovských ramien a výsledok je božský.

Zdroj: Saint Laurent

41-ročný rodák z Bruselu predstavil dokonale kontrolovanú víziu krajčírstva, ktoré vychádza z dedičstva YSL vrátane sukňového obleku z pánskych látok a nadrozmerných strihov. Výsledkom sú návrhy vrchných vrstiev s obrovskými ramenami s rôznymi štruktúrami a vzormi, ktoré doplnil o úzke sukne s dĺžkou tesne nad kolenami, základné bavlnené tielka alebo kašmírové nohavice.

„Možno je elegancia niečo, čo dnes nevnímame. Možno sa o ňu nezaujímame. Možno má iný význam alebo možno nemá žiadny význam. Ja som naozaj chcel priniesť tú myšlienku,“ povedal kreatívny riaditeľ Saint Laurent Vaccarello o kolekcii jeseň/zima 2023.

Zdroj: Saint Laurent

Horiaci model na prehliadke značky Heliot Emil

Dánska značka Heliot Emil posunula počas druhého dňa parížskeho týždňa módy pojem „v ohni“ na novú úroveň, keď na mólo vystúpil model, ktorý bol pohltený skutočnými plameňmi. Zakladatelia značky, bratia Julius Juul a Victor Juul, radi experimentujú vo forme strihov, tvarov či materiálov a v tomto prípade zašli o niečo ďalej a urobili dobre, keďže získali pozornosť všetkých médií.

Viac informácií o netradičnej prehliadke značky Heliot Emil nájdeš v článku.

Zdroj: Heliot Emil

Dokonalý glamour od Schiaparelli

Zatiaľ čo v januári módny dom Schiaparelli šokoval svet návrhmi šiat so zvieracími hlavami, debutová ready-to-wear kolekcia spod rúk Daniela Roseberryho priniesla elegantné línie v dokonalom glamour štýle. Nový kreatívny riaditeľ našiel inšpiráciu v archívoch značky a výsledná kolekcia jeseň/zima 2023 je pastvou pre oči.

Roseberry pri tvorbe návrhov upriamil svoju pozornosť na šatník talianskej aristokratky Elsy Schiaparelli, ktorý obsahoval nielen elegantné kostýmy s množstvom ručne vyrobených detailov, dlhé kabáty, ale aj masívne šperky, ozdoby v podobe kvetov či mušlí alebo výrazné pokrývky hlavy. Značka Schiaparelli ukázala aj vôbec prvú páperovú bundu vo svojej histórii, ktorá bola elegantná, štýlová a hravá.

Kolekcia vznikla v parížskom ateliéri Schiaparelli a vyrobená bola v talianskych továrňach, ktoré dokážu pokryť výrobu väčšieho množstva návrhov pre „nenásytný“ ready-to-wear módny trh.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Schiaparelli (@schiaparelli)

Zabudni na Bellu Hadid, na prehliadke Coperni boli hviezdami roboty

Módny dom Coperni minulú sezónu ovládol sociálne siete, keď vo finále svojej prehliadky kolekcie jar/leto 2023 technici nastriekali šaty na telo modelky Belly Hadid. Pred vedením spoločnosti stála výzva, ako posunúť latku vyššie. Výsledok sme videli na parížskom týždni módy.

Na prehliadke Coperni boli hviezdami roboty „Spot“ od Boston Dynamics. Na scéne sa pohybovalo niekoľko žltých robotov pripomínajúcich psov, medzi ktorými prechádzali modelky, a vzduchom sa niesla ambientná zvuková kulisa. Roboty nakoniec komunikovali s modelkami – jeden z nich mal ruku, ktorá modelke stiahla bundu z ramien, a neskôr dokonca robot predviedol aj nový dizajn kabelky Coperni spod rúk dvojice návrhárov Sébastien Meyer a Arnaud Vaillant.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa coperni (@coperni)

Off-White™ na Mesiaci

Značka, ktorú v začiatkoch všetci odsudzovali a nedávali jej dlhú životnosť, patrí aj po smrti svojho zakladateľa Virgila Abloha k najsledovanejším domom na týždňoch módy. Osobné dielo amerického návrhára prevzal z pozície umeleckého riaditeľa Ib Kamara, ktorý pokračuje v Ablohovom odkaze, avšak s vlastným rukopisom. Presvedčil nás o tom aj v Paríži, keď pozvaných hostí zobral na Mesiac v rámci prehliadky svojej druhej kolekcie pre Off-White™ na sezónu jeseň/zima 2023.

Zdroj: Off-White™

Kamara pri tvorbe jednotlivých siluet čerpal inšpiráciu z blízkosti domova, ktorú premietol do inej sféry. Každodenné motívy zo svojho pôvodu pretvoril do novej, inkluzívnej podoby a zároveň preniesol vplyvy a rituály z minulosti do súčasnosti.

Kľúčovými prvkami kolekcie sú hybridné detaily. Rodák zo Sierra Leone s ľahkosťou skombinoval priehľadné tkaniny s inými textíliami či kovmi, zatiaľ čo potlače a grafické motívy vychádzajú naprieč časom a rôznymi časťami sveta. Séria doplnkov zasa vychádza z industriálneho priemyslu, avšak s ľudským prístupom.

Stručne napísané, ide o víziu Virgila Abloha, ktorú Ib Kamara vidí novou optikou a výsledok je elegantný, precízny a prispôsobený dobe.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Off-White™ (@off____white)

Ruky cez prsia namiesto podprseniek na prehliadke značky Ann Demeulemeester

Úspešnú premiéru v pozícii kreatívneho riaditeľa módneho domu Ann Demeuleemester má za sebou Ludovic de Saint Sernin, keď v Paríži predviedol avantgardnú kolekciu. Rodák z Bruselu využíva oblečenie na skúmanie aspektov sexuality z rôznych uhlov pohľadu a tentoraz poslal na prehliadkové mólo modelky, ktoré mali ruky cez prsia namiesto podprseniek.

Zdroj: Ann Demeulemeester

Sernin vstúpil do štruktúr módneho domu správnou nohou a vzdal hold dlhoročnej práci Demeulemeester, keď vytiahol desiatky archívnych vzhľadov, aby zrežíroval prehliadku na najsledovanejšom týždni módy.

Návrhy oplývali elegantným nadhľadom Ann Demeulemeester a prechádzali do rukavičkových rukávov či šiat s asymetrickými prestrihmi. Serninove charakteristické „topless“ motívy vidíme v kombinácii s maxi dlhými sukňami a z nášho pohľadu ide o originálnu prácu.

P. S. Spomeň si, ako Sernin pod hlavičkou vlastnej značky predviedol víziu o mužských sukniach v januári tohto roka.

Zdroj: Ann Demeulemeester

Atraktívna Zendaya na prehliadke Louis Vuitton

Celebrity sú počas týždňov módy vždy stredobodom pozornosti a objektom záujmu všetkých prítomných fotografov a pri pohľade na outfit, v ktorom prišla Zendaya na prehliadku Louis Vuitton, chápeme prečo.

Populárna herečka a modelka prišla do honosných priestorov Musée d'Orsay v neprehliadnuteľnom outfite so zvieracím motívom, v ktorom vyzerala božsky. Samozrejme, všetky diely vrátane doplnkov sú z dielní francúzskej ikony.

Celý videozáznam z prehliadky kolekcie jeseň/zima 2023 od módneho domu Louis Vuitton nájdeš na Youtube.

Zdroj: TASR

