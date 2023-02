VIDEO: Po móle na fashion weeku v Miláne kráčal horiaci muž, inde modelky zo seba strhávali oblečenie

Týždeň módy sa presunul do Milána. Módne domy sa rozhodli prezentovať najnovšie kolekcie netradičným, priam šialeným spôsobom. O jeden z takýchto momentov sa postarala dánska značka Heliot Emil, ktorá poslala na mólo horiaceho modela a video sa stalo ihneď virálnym. Značka AVAVAV zase poukazovala na konzum doslovným strhávaním oblečenia z tiel modeliek.

Zdroj: AVAVAV

AVAVAV na fashion weeku v Miláne predstavila kolekciu pod vedením kreatívnej riaditeľky Beate Karlsson s názvom Fake it till you break it. Modelky kráčali po móle a strhávali zo seba oblečenie. „Opýtala som sa samej seba, prečo sa na luxus pozeráme tak vážne. Snažíme sa byť dokonalí? Je pre nás aj zlá kvalita stále luxusná?“ hovorí pre Hype Bae. Dizajnérka narážala aj na to, že dnes sa módne domy veľmi líšia od vízie, ktorá kedysi predstavovala eleganciu a vysokú kvalitu.

„Dnes je luxus už niečo úplne iné, mení sa celý postoj. Dnes sa pozeráme na tenisky Balenciaga, drahé teplákové súpravy a upcyklované roztrhané kabáty ako na luxus,“ dodáva.

Myšlienku povrchnosti luxusného módneho priemyslu podporili aj fanúšikovia na Instagrame. „Milujem tento kreatívny príbeh a víziu, ktorú vyjadrila na prehliadke. Peniaze a oblečenie sa dajú tak ľahko roztrhať, už to nie je o kvalite, ale o spotrebe v dnešnom kapitalizme,“ vyjadruje jej podporu fanúšička.

Značka často poukazuje na problémy módneho priemyslu. Rieši otázky týkajúce sa minimalizácie odpadu či používanie neetických materiálov, s ktorými pracujú tie najznámejšie módne značky.

Príspevok, ktorý zdieľa Hypebae (@hypebae)

Značka Heliot Emil poslala na mólo modela v „horiacom“ outfite. Doslova. Fanúšikovia na sociálnych sieťach dokonca pridali pár vtipných komentárov. „Haha, to som ja, keď kráčam do práce,“ píše Hayleywi11iams. „Tento outfit ihneď potrebujem na zimu. V Paríži je neskutočná zima,“ vtipkuje ďalej fanúšik.

Príspevok, ktorý zdieľa HIGHSNOBIETY (@highsnobiety)

Značku založili bratia Julius Juul a Victor Juul, ktorí pochádzajú z Kodane. Je známa rebelským štýlom plným čiernej farby a kreatívnych vizualizácií. Nie každého však ich kreativita presvedčila, niektorí značku v komentároch na Instagrame obviňujú, že pri najnovšej kolekcii, ktorú predstavila v Miláne, kopírovala Kanyeho Westa. „Inšpiráciou bol Kanye West? Originalita je mŕtva,“ píšu.

