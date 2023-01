Plyšová bageta Fendi či taška Prada v tvare ploskačky a odvážna Jenna Ortega. Toto sú najzaujímavejšie momenty z týždňov módy

Známe európske metropoly na čele s Milánom a s Parížom v januári privítali tisícky módnych nadšencov, ktorí sa prišli pozrieť na prehliadky nových kolekcií určených na obdobie jeseň/zima 2023 v podaní uznávaných návrhárov a značiek.

Ostro sledovaný módny kolotoč priniesol stovky skvelých dizajnov aj produkty, ktoré vzbudili pozornosť originálnym vzhľadom. Vybrali sme najzaujímavejšie momenty. Priprav sa na nákupnú tašku v tvare ploskačky od módneho domu Prada, plyšovú bagetu Fendi či na masívnu pracovnú obuv Givenchy.

Ide o ďalší skvelý dôkaz toho, že odevný priemysel nemá žiadne hranice a kreativita, respektíve fantázia niektorých hlavných návrhárov je posunutá na úplne inej úrovni.

Taška v tvare ploskačky od módneho domu Prada

Miuccia Prada a Raf Simons zobrali milánsky týždeň módy útokom, keď predstavili mužskú kolekciu s titulom „Let's Talk About Clothes“. V polovici januára pred približne tromi stovkami pozvaných hostí ukázali elegantnú sériu návrhov na obdobie jeseň/zima 2023, medzi ktorými pútali najviac pozornosti tašky v tvare ploskačiek.

Veľké nákupné kabelky vyrobené v rôznych textúrach kože alebo v lesklom striebornom vyhotovení so štruktúrou ihneď vzbudili vlnu diskusií aj záujem médií, čo bolo pravdepodobne hlavným zámerom kreatívneho tandemu Prada-Simons.

Celá kolekcia predstavuje „skúmanie základov módy“, ako stojí vo vyjadrení vedenia odevnej spoločnosti. Zdokonaľuje a redukuje už jednoduché uniformy, aby im dala nový význam. To platí aj v prípade tohto originálneho dizajnu tašky s fľašou.

Ak máš približne polhodinu voľného času, pozri si záznam z milánskej prehliadky. Stojí za to.

Plyšová bageta Fendi

V tieni Prady nezostala ani Silvia Venturini spoločne s kreatívnym tímom módneho domu Fendi, keď v Miláne predviedli vizuálne atraktívnu mužskú kolekciu plnú sofistikovaných línií. Jednotlivé kusy oblečenia na čele s nadrozmernými vrchnými dielmi, svetrami či košeľami, doplnili luxusné doplnky.

Najviac pozornosti si pritom získalo chutné francúzske pečivo – bageta, ktorú Venturini zahalila do plyšového kabáta, a išlo o skvelý krok. Na prvý pohľad chrumkavý kus pečiva s mäkkou textúrou najprv vyčnieval z klasickej nákupnej tašky s monogramom Fendi, aby následne poslúžil ako obal na dáždnik.

Giorgio Armani vyrazil na zjazdovky

Meno, ktoré pozná celý svet. Osemdesiatosemročný návrhár Giorgio Armani patrí medzi elitu vo svojom odbore už takmer päťdesiat rokov a svoju mágiu predviedol aj na domácej pôde v Miláne prostredníctvom novej mužskej kolekcie jeseň/zima 2023. Armani vyrazil na zasnežené zjazdovky a výsledné produkty nás nadchli.

Zdroj: Giorgio Armani

Armani pri tvorbe jednotlivých vrchných, respektíve spodných vrstiev aj doplnkov vsadil na úzku paletu farieb, keď ich zahalil do minimalistickej kombinácie čiernej, sivej a červenej. Priprav sa na dlhé prešívané kabáty, páperové bundy, športové slnečné okuliare, lyžiarske rukavice aj vlnené súpravy ako stvorené do après-ski.

Toto nie sú ani zďaleka gýčové dizajny, ktoré poznáš z línie Emporio Armani 7 (EA7). Väčšinu modelov by sme radi vlastnili vo svojej zbierke, keďže sú univerzálne, nadčasové a trendy.

Masívna pracovná obuv od Givenchy

Návrhár Matthew M. Williams nastavil francúzskej módnej ikone novú futuristickú tvár a obdobie bez vlastnej identity je minulosťou. Givenchy je moderná značka pre mladú generáciu.

Tridsaťsedemročný kreatívny riaditeľ má vlastný štýl, ktorý často pripomína postapokalyptické filmové kostýmy so šmrncom súčasného streetwearu. Dôkazom sú aj novinky z mužskej kolekcie na obdobie jeseň/zima 2023 vrátane vrchných vrstiev, doplnkov a v neposlednom rade obuvi, ktoré sme videli v Paríži.

Williams tentokrát vystriedal futuristické siluety tenisiek z elastických syntetických tkanín za masívnu pracovnú obuv z kože či zo semišu, s ktorou zaboduješ nielen v chladných uliciach New Yorku.

Šéfkuchár Gabriel z Emily in Paris otvoril prehliadku inšpirovanú Americkým psychom

Návrhár Louis Gabriel Nouchi zatiaľ nepatrí medzi známe mená odevného priemyslu, ale na svojej poslednej prehliadke v Paríži urobil veľký krok k tomu, aby bol. Prehliadku mužskej kolekcie jeseň/zima 2023, ktorá je inšpirovaná filmom Americké psycho, otvoril herec Lucas Bravo známy ako šéfkuchár Gabriel z úspešného seriálu Emily in Paris.

Bravo zahviezdil na prehliadkovom móle v dlhom kabáte s dvojradovým zapínaním a s ostrými ramenami, pričom tvár mal postriekanú „krvou“.

Jedny z najatraktívnejších párov tenisiek New Balance v posledných sezónach

Tenisky s ikonickým logom značky New Balance v podobe veľkého písmena N sú v posledných sezónach v kurze, čo vo svojej najnovšej kolekcii využil návrhár Ryota Iwai. Pod hlavičkou vlastného labelu Auralee predstavil dvojicu vyhotovení modelového radu s označením 1906.

Japonský kreatívny tím vsadil pri úprave bežeckých tenisiek na jednoduché farebné schémy, dekonštrukciu jednotlivých vrstiev a priedušné materiály. Výsledkom sú minimalistické, štýlové páry komfortnej obuvi, ktoré sú ako stvorené na celodenné prechádzky vo veľkých svetových metropolách.

Záleží len na tebe, či siahneš po svetlom variante so sviežimi zelenými akcentmi a so zažltnutou podrážkou alebo uprednostníš modro-sivú verziu. My potrebujeme oba páry.

Vystúpenie Rosalíe na streche auta počas prehliadky Louis Vuitton

Vedenie módneho domu Louis Vuitton predstavilo v Paríži veľkolepú šou, ktorú otvorila speváčka Rosalía živým vystúpením na streche auta, aby následne zaspievala niekoľko ďalších skladieb uprostred detailných kulís detskej izby. Pochváliť musíme aj odvážnu vizáž a outfit, v ktorom 30-ročná Španielka odpálila svoj súkromný „koncert“.

Viac informácií o mužskej kolekcii na obdobie jeseň/zima 2023 od Louis Vuitton nájdeš v článku. Len dodáme, že interný tím značky Studio Prêt-à-Porter Homme v spolupráci s návrhárom labelu KidSuper (Colm Dillane) odviedli skvelú prácu.

Jenna Ortega v štýle Grace Jones na prehliadke Saint Laurent

Herečka Jenna Ortega je po predstavení seriálového hitu Wednesday na roztrhanie a svoj šarm ukázala aj v Paríži, keď na prehliadke Saint Laurent ohúrila prítomných fotografov v štýle Grace Jones.

Len 20-ročná hviezda z Kalifornie mala na sebe oblečené dlhé čierne šaty s odhaleným chrbtom, zatiaľ čo predná časť plynulo prechádzala až do prekrytia hlavy. Odvážny návrh spod rúk Anthonyho Vaccarella doplnila o topánky na vysokých podpätkoch a vyzerala božsky.

Viac o módnom vkuse nekorunovanej kráľovnej gotiky nájdeš v článku.

Ludovic de Saint Sernin a jeho predstava o mužských sukniach

Mužské sukne sú v rámci bežnej populácie stále pomerne tabu témou, avšak vo svete módy ide o staronový trend, ktorý využil Ludovic de Saint Sernin v novej kolekcii. Na parížskej prehliadke predstavil hneď niekoľko vyhotovení krátkych sukní v asymetrických strihoch, ktoré odhaľovali celé stehná modelov.

Rodák z Bruselu využíva oblečenie na skúmanie aspektov homosexuálnej sexuality a pod hlavičkou vlastnej značky zúročuje krajčírske skúsenosti, ktoré nadobudol počas stáží v módnych domoch Dior, Saint Laurent a Balmain.

Výsledok necháme na tvojom posúdení – z nášho pohľadu ide o originálne, ale možno príliš odvážne dizajny, ktoré si nevieme predstaviť v outfitoch mimo prehliadkového móla.

Futuristická 3D vytlačená obuv zo spolupráce značiek Botter a Reebok

Sladkou bodkou na záver výberu najzaujímavejších momentov z mužských týždňov módy si pre seba získali značky Botter a Reebok vďaka konceptu futuristickej 3D vytlačenej obuvi. Dizajnéri vsadili na masívne oblé tvary vo viacerých farebných vyhotoveniach a výsledný vzhľad všetkých predstavených noviniek hodnotíme ako skvelý počin.

Mladý parížsky brand vždy vedel zaujať a inak to nie je ani v tomto prípade, keď sa pri tvorbe návrhov inšpirovali mušľou Murex, ktorú používala bohyňa Venuša na česanie vlasov.

