Módna evolúcia Jenny Ortegy: Z Disney hviezdy v šatách s káčerom Donaldom ku kráľovnej gotiky v outfite od značky Versace

Jenna Ortega sa v posledných mesiacoch dostala na zoznam najsledovanejších svetových celebrít. Napriek tomu, že si rodáčka z Kalifornie vyslúžila neutíchajúcu popularitu vďaka seriálu Wednesday, najskôr začínala ako detská hviezda v seriáloch Jane the Virgin či Stuck in the Middle.

V rozhovore v šou Jimmyho Kimmela úprimne priznala, že jeden rok „hviezdila“ aj v reklamách pre McDonald's, neskôr si však svoje portfólio rozšírila o hity vrátane You, The Fallout, Yes Day či Scream 5 aj 6.

Gotický look Wednesday sa stal virálnym hitom internetu. Hviezda naň stavila aj vo večernej šou Jimmyho Kimmela. Zdroj: Instagram/allanface

Okrem statusu populárnej herečky si však celkom určite môže hovoriť aj fashion diva. Keď sa prvýkrát objavila na hollywoodskej scéne, jej šatník bol mladistvý, svieži a elegantný. Dnes ju svet považuje za kráľovnú gotiky a majsterku hororu. Prečítaj si, ako sa počas rokov menil štýl Jenny Ortegy, a inšpiruj sa jej outfitmi.

2016: Moana, Káčer Donald aj trblietky

V roku 2016 predviedla Jenna niekoľko nezabudnuteľných outfitov, ktoré korešpondovali s jej vtedajším statusom Disney hviezdy. Na premiére filmu Miracles from heaven mala vlasy zopnuté do drdola, ktorý nechal vyniknúť jej jemný mejkap. Romantický outfit tvorili šaty s leoparďou sukňou a čierny flitrovaný top na ramienka. Ešte raz pripomíname, bol rok 2016 a Jenna mala 14 rokov.

Ešte dievčenskejšie vyzerala na premiére rozprávky Moana. Na sebe mala volánovú blúzku so zlatou výšivkou a sukňu s rovnako zlatým patentom, no symbolicky nezabudla ani na kvet vo vlasoch.

V tom istom roku sa ukázala v o čosi ležérnejšom outfite na Jessica and Jerry Seinfeld host GOOD+ Foundation’s Bash v New Yorku, kde zvolila džínsy, bielo-ružovú mikinu a zlaté tenisky. Na Teen Choice Awards 2016 si zase obliekla Sugarbird Daisy šaty (s potlačou Daisy z Káčera Donalda) a obula tenisky Adidas Superstar.

2017: Fashion diva na premiére Star Wars aj Pirátov z Karibiku

Nude komplet zvolila hviezda na premiéru piateho pokračovania Pirátov z Karibiku. Béžový korzet doplnila rovnako béžovými nohavicami s výšivkou a výrazným náhrdelníkom. Ako fashion diva sa ukázala na premiére Star Wars: Poslední Jediovia, kde predviedla výrazné čierno-biele šaty značky Gosia Bacynska z jesennej kolekcie 2017.

Jenna Ortega predviedla jeden zo svojich najikonickejších lookov na premiére Star Wars. Zdroj: Getty Images/Jon Kopaloff

2018: Luxusne aj rozprávkovo

Outfit hodný červeného koberca Oscarov predviedla Jenna Ortega na Latin Grammy Awards 2018. Róba Monsoori a strieborné sponky Drippin Glam našepkávali, že Jenna vstúpila do svojho éterického obdobia.

Párty outfit vyvetrala na premiére filmu Emma v Los Angeles, kde sa od hlavy po päty obliekla do luxusných značiek. Na sebe mala minišaty Raisa Vanessa, šperky Swarovski, kabelku značky Marzook a topánky od Giuseppeho Zanottiho.

2019: Modrá, ktorú by závidela aj seriálová Enid

Ako dospievala Jenna, dospieval aj jej módny vkus. Na premiére Miss Bala v roku 2019 sa predviedla v dvojdielnom modrom komplete s dlhým rukávom a v trblietavých lodičkách.



Romantickým doplnkom bol aj jednoduchý účes, a teda rozpustené vlasy, ktoré boli po ľavej strane zopnuté výraznými striebornými sponkami. Tento look by sa hodil skôr seriálovej Enid ako Wednesday, no Jenne to vtedy nesmierne pristalo.

2022: Nepohrdla barbiecorom

Jenna Ortega neunikla tohtoročnému trendu „barbiecore“. Okrem Anne Hathaway či Seleny Gomez predviedla ružový outfit od Valentina aj Jenna, ktorá sa do fuksiovej ružovej obliekla na Met Gala 2022. Na sebe mala vyšívanú tuniku, ružové silonové pančuchy a vražedne vysoké podpätky.

Jenna Ortega na Met Gala 2022. Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur/MG22/Contributor

Koniec 2022: Dnes je kráľovnou gotiky

Vďaka úlohe v seriáli Wednesday sa stala Jenna Ortega kráľovnou gotiky. Najčastejšie sme ju tak mohli vidieť zahalenú do čiernej farby, ktorá v jej podaní rozhodne nepôsobí nudne. Dokonalé midi šaty Dion Lee s čipkou, dlhým rukávom a výrazným rozparkom predviedla v šou Jimmyho Kimmela. Skvelou voľbou bol aj červený rúž a saténové lodičky značky Louboutin.

Jenna Ortega predviedla v šou Jimmyho Kimmela nápaditý gotický look. Zdroj: Instagram/allanface

Zrejme najikonickejší outfit svojej kariéry predviedla Jenna na premiére seriálu Wednesday v Los Angeles. Čierne svadobné šaty Versace z kolekcie jar-leto 2023 mali extrémne sexi rozparok a čipkované detaily, ktoré miestami pripomínali luxusnú spodnú bielizeň. „Emo“ čerešničkou na torte bol sieťovaný čierny závoj. Červený koberec si tak ukradla celý pre seba.





V štýle Wednesday sa herečka naposledy ukázala aj vo večernej šou Jimmyho Fallona. Čierny outfit od značky Dolce & Gabbana, ktorého výrazným doplnkom bol strieborný metalický korzet, biely golier a výrazné rukávy, však zatienil Jennin prekvapivý účes. Fanúšikom v šou predviedla kratší strih tmavohnedej farby.

Jenna Ortega predviedla v šou Jimmyho Fallona nový účes. Čiernej hrive dala zbohom, ikonickú ofinu si však nechala. Zdroj: Instagram/Jenna Ortega



Možno si tak chcela nachvíľu oddýchnuť od postavy Wednesday a svetu dáva na známosť novú etapu, ktorá je pred ňou. Tento marec ju uvidíme vo filme Scream 6, kde si zahrá po boku Courtney Cox, a my sa už teraz nevieme dočkať.

