Veľkolepá šou Moncler Genius: Mercedes-Benz so zipsom cez strechu, luxusné bundy Adidas či umelecké návrhy od Ricka Owensa

Londýnsky týždeň módy je v plnom prúde a okrem prehliadky debutovej kolekcie Daniela Leeho pre Burberry, patrila medzi najsledovanejšie udalosti šou v podaní značky Moncler.

Vedenie spoločnosti Moncler predstavilo novú víziu v rámci divízie Genius prostredníctvom veľkolepého živého podujatia s názvom „The Art of Genius“.

V priestoroch výstavného centra Olympia London sme videli desiatky futuristických dizajnov páperových vrchných vrstiev, umelecké návrhy od Ricka Owensa či G-éčko s lesklým reflexným povrchom, obrovskými pneumatikami aj zipsom cez strechu.

Futuristické návrhy páperových vrchných vrstiev sú pastvou pre oči. Zdroj: Moncler Genius

Kreatívny aj marketingový tím Moncler Genius vsadil na množstvo partnerstiev so svetovými značkami a osobnosťami, vďaka čomu posunuli hranice v kombinácii módy s umením, dizajnu, zábavy, hudby, športu či kultúry. Rozsiahly line-up obsahoval mená ako Alicia Keys, Pharrell Williams, Mercedes-Benz AG, Palm Angels, Adidas Originals, fragment design alebo Rick Owens.

Každý priniesol odlišný vizuálny aj umelecký koncept a výsledkom sú originálne modely, ktorých funkčnosť je vo viacerých prípadoch otázna, ale to nebol ani hlavný zámer.

„The Art of Exploration“ v podaní značky Adidas Originals. Zdroj: Adidas Originals

Hlavným motívom „The Art of Exploration“ v podaní značky Adidas Originals bolo vykročenie do neznáma. Vzhľad jednotlivých návrhov vychádza z mestských ulíc aj z ostrých štítov hôr – z prirodzeného prostredia Moncler. Počas šou na móle boli náznaky ľadovej hmly, zvukové efekty aj lešenie, ktoré prezentuje spoločnú kolekciu „City to Summit“.

„Keď sme v roku 2018 spustili projekt Moncler Genius, našou hlavnou ambíciou bolo vytvárať a zdieľať novú energiu so stále novými komunitami a zároveň prekračovať konvencie módneho sektora a spolupracovať s výnimočnými talentmi, aby sme vytvorili niečo úplne nové a neočakávané,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Moncler Remo Ruffini.

Pri pohľade na posledné dielo, musíš uznať, že stanovené ciele naplnili na jednotku s hviezdičkou.

Hlavnými poznávacími znameniami vozidla sú obrovské pneumatiky, lesklý reflexný povrch a zips cez strechu. Zdroj: Mercedes-Benz AG

Možno najvýraznejším momentom prehliadky bolo predstavenie automobilky Mercedes-Benz AG s prívlastkom „The Art of Imagination“. Po vystúpení tanečníkov v komore s nízkou gravitáciou a mrazivých vizuáloch na priehľadných LED obrazovkách, sme v závere videli umeleckú interpretáciu nového „stroja na objavovanie“ v podobe diela s názvom PROJECT MONDO G – išlo o klasický terénny automobily triedy G zahalený do páperovej bundy Moncler s lesklým reflexným povrchom, obrovskými pneumatikami a zipsom cez strechu.

Hostia prehliadky dostali NFT od umelca Antoniho Tudisca – ide o zberateľský predmet a tiež kľúč na získanie skorého prístupu k tohtoročným dropom značky Moncler Genius.

Nájdi si čas a vychutnaj si takmer dvojhodinový videozáznam z londýnskej prehliadky Moncler Genius. Neoľutuješ.

Odevná značka Moncler so sídlom v Miláne patrí medzi najznámejších výrobcov luxusnej športovej módy s viac ako sedemdesiatročnou históriou. Priamy predaj spotrebiteľovi spoločnosti Moncler Group v roku 2021 dosiahol takmer 1,5 miliardy eur, pričom takmer 50 % podiel zaznamenal ázijský trh, uvádza vedenie vo výročnej správe.

