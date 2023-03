10 virálnych módnych doplnkov, s ktorými budeš okamžite vyzerať luxusnejšie

Vo výbere nájdeš tisícové kabelky z dielní módnych domov Louis Vuitton a Bottega Veneta, ale aj retro bežecké modely tenisiek.

Módne trendy sú vrtkavé a každú sezónu vyskočia do popredia iné produkty, ktoré v priebehu niekoľkých mesiacov potom vidíš takmer všade. Inak to nie je ani v súčasnosti, keď počas zimy dominujú lyžiarske kombinézy a obuv do snehu, ale aj slnečné okuliare z dielní módneho domu Prada, bežecké tenisky od značiek Asics a New Balance či kabelka s monogoramom Louis Vuitton.

Toto sú populárne módne produkty, ktoré ovládli internet, zjazdovky a ulice. Ktorý kúsok vlastníš ty?

Moon Boot®

Množstvo ľudí týmto trendom opovrhuje, ale to nič nemení na tom, že absolútne ovládol sociálne siete aj najznámejšie lyžiarske strediská. Svoj pár majú v zbierke napríklad Dua Lipa, Kim Kardashian, Chiara Ferragni či Emili Sindlev.

Väčšina z nás si pod slovným spojením „obuv do snehu“ predstaví masívne snehule, aké sme nosili v detstve, a ide o zásah do čierneho. Presne tento typ zimných topánok je populárny už druhú sezónu po sebe a všetko nasvedčuje tomu, že s nami budú aj v budúcnosti. Ich popularite nahráva aj cena. K dispozícii sú od 100 eur v prípade nízkych verzií.

Modely od značky Moon Boot® sú škaredé, ale pohodlné a ženy ich milujú. Nepatríme medzi ich priaznivcov, ale uznávame, že v niektorých prípadoch vyzerajú zaujímavo v kombinácii s lyžiarskymi outfitmi a sú inšpiráciou aj pre uznávaných návrhárov vrátane Kima Jonesa alebo Oliviera Rousteinga.

Zdroj: Getty Images/Moon Boot

Opasok Diesel B-1DR

Obuv nachvíľu vymeníme za trendy doplnky, aby sme upriamili pozornosť na opasok s označením B-1DR, ktorý nájdeš v ponuke značky Diesel vo viacerých povrchových úpravách. Horúca záležitosť s výrazným logom talianskej módnej ikony, ktorú vrátil na vrchol popularity medzi mladými kreatívny riaditeľ Glenn Martens.

Nižšie je strieborná verzia opasku, ktorý je vyrobený z teľacej kože s kovovou sponou pokrytou lesklými kamienkami. Cena je 179 eur, avšak základné modely sú v predaji od 90 eur. Ak hľadáš originálny a neprehliadnuteľný doplnok svojich každodenných outfitov, našiel/našla si.

Zdroj: Vitkac

Slnečné okuliare Prada Symbole

Svoje miesto vo výbere populárnych produktov majú aj slnečné okuliare, a to konkrétne model Prada Symbole, ktorý je v predaji v rôznych veľkostných aj farebných vyhotoveniach už niekoľko mesiacov.

Tieto slnečné okuliare z acetátu majú nadrozmerný dizajn a mohutný objem, ktorý vyzerá skvelo na mužskej aj ženskej tvári. Odvážne geometrické línie v kombinácii s výrazným rámom a so štvorcovou prednou časťou sú ako stvorené do mestských ulíc. Z bočných strán nechýba ani ikonografická interpretácia tradičného trojuholníkového loga módneho domu Prada.

Jednotlivé typy Prada Symbole sú k dispozícii od približne 300 eur, pričom verzia, ktorú vidíš na fotografii, stojí 370 eur.

Zdroj: Prada

Slnečné okuliare Balenciaga Rectangular

Horúcim trendom v kategórii dizajnérskych slnečných okuliarov je tiež model Rectangular od značky Balenciaga. Dizajnérsky tím pod dozorom kreatívneho riaditeľa Demnu Gvasaliu predstavil svoju víziu jednoduchých okuliarov s výrazným detailom, s ktorými zaboduješ kdekoľvek prídeš.

Tieto čierne slnečné okuliare z acetátu sú symbolom oživenia módy z obdobia deväťdesiatych rokov minulého storočia. Majú výrazné obdĺžnikové rámy s dymovosivými šošovkami s plnou UV ochranou a ikonický zlatý monogram s písmenami „BB“ na spánkoch. Nie nadarmo ich majú v zbierke domáci aj zahraniční raperi, modelky či najznámejšie módne influencerky.

Čo sa týka ceny, jednotlivé vyhotovenia modelu slnečných okuliarov Balenciaga Rectangular sú v predaji od približne 330 eur. Kupuješ?

Zdroj: Mytheresa

Asics GEL-1130

Tenisky Asics GEL-1130 považujeme za jednu z najatraktívnejších retro bežeckých siluet, ktorá ovládla ulice metropol, a pritom je stále neopozeraná.

Ak si navštívil/-a niektorú zo škandinávskych krajín v posledných rokoch, určite ti neušlo, že miestni ľudia milujú bežecké tenisky a nosia ich s čímkoľvek vrátane elegantných nohavíc alebo šiat v prípade žien. Tento trend prenikol aj do ostatných kútov sveta a svoje miesto získal aj v našom domácom prostredí, kde sa teší obrovskej popularite.

Práve silueta GEL-1130 značky Asics patrí medzi najvyhľadávanejšie produkty, a to vďaka priedušnému telu s atraktívnym tvarom a komfortnej medzipodrážke s technológiou GEL, ktorá zabezpečuje mäkké odpruženie pri došľape. Ich cena začína na približne 110 eur, čo poteší takmer každú peňaženku. Viacero verzií nájdeš v ponuke online obchodov Footshop či Queens.

Zdroj: Asics

New Balance 530

Okrem tenisiek z dielní značky Asics sú medzi modelkami či influencerkami obľúbené aj retro bežecké siluety s logom New Balance, ktorých minimalistické línie sú dokonalé.

V poslednom období najviac rezonuje silueta s číselným označením 530, ktorú ma v zbierke viacero známych osobností vrátane Kendall Jenner alebo Hailey Bieber. Ide o klasickú retro športovú obuv, ktorú vedenie značky New Balance uviedlo na trh v deväťdesiatych rokoch a dnes sú v predaji v odľahčenej verzii zo zmesi syntetických materiálov. Vyzbrojené sú technológiou ABZORB, ktorá zabezpečuje dokonalé odpruženie a mäkký došľap, pričom ich cena je takmer totožná ako v prípade tenisiek Asics GEL-1130.

Okrem modelového radu 530 odporúčame aj drahšie vyhotovenia, ako napríklad 2002R, 990v5 alebo limitované vydanie 574, ktoré vzniklo v spolupráci s módnym domom Miu Miu. Aj v tomto prípade skontroluj ponuku obchodov Footshop a Queens.

Zdroj: New Balance

Louis Vuitton Over The Moon Bag

Doplnky a obzvlášť kabelky patria medzi najdôležitejšie doplnky v ženských outfitoch, čo desaťročia využívajú návrhári v službách známych módnych domov a predbiehajú sa medzi sebou v tom, kto predstaví viac cool model, ktorý osloví masy.

Dôkazom je kabelka Over The Moon s vyrazeným monogramom Louis Vuitton, ktorá si získala srdcia mnohých žien vďaka univerzálnemu, ale originálnemu tvaru. Ikonický vzor LV prináša pocit výnimočnosti, zatiaľ čo nastaviteľný popruh a zlatá retiazka poskytujú nespočetné množstvo možností nosenia – na lakti, krátkom aj dlhom pleci, cez telo alebo s odopnutým popruhom ako večerná kabelka do spoločnosti.

Svoju verziu kabelky v tvare mesiaca predstavili napríklad aj značky Staud, The Row, CELINE alebo Fendi, avšak verzia z dielní parížskeho ateliéru Louis Vuitton víťazí pred konkurenciou na plnej čiare. Cena kabelky je 2 300 eur. Kúpu si preto dobre premysli.

Zdroj: Louis Vuitton

Bottega Veneta Sardine Metal Handle Intrecciato Leather Bag

Množstvo pozornosti si získala aj druhá kabelka v článku, a to model s názvom Sardine od módneho domu Bottega Veneta. Ide o dielo kreatívneho riaditeľa značky Matthieu Blazyho z jeho debutovej ženskej kolekcie, keď koženú tašku s charakteristickou väzbou intrecciato doplnil o originálny úchyt v podobe sardinky v zlatej farbe.

Atraktívna prešívaná taška Sardine si už získala srdcia celebrít ako Rosie Huntington-Whiteley či Kendall Jenner. Cena tohto trendy módneho doplnku je približne 3 000 eur.

Zdroj: Bottega Veneta

Lyžiarske kombinézy Goldbergh

Pravdepodobne najviac obľúbený produkt na zjazdovkách v tejto sezóne a zároveň jeden z najatraktívnejších après-ski módnych trendov, ktorý bol populárny najmä na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov.

Lyžiarske kombinézy od značky Goldbergh sú odolné, pohodlné a v neposlednom rade štýlové, čo platí aj v prípade modelu s názvom „Parry“ – vyzerá elegantné a je vyplnený izolačnou vrstvou mäkkého páperia. Dizajnéri umiestnili okolo kapucne umelú kožušinu, ktorá chráni pred chladom. Opasok nie je len na ozdobu, ale v prípade potreby stiahne pás, vďaka čomu sa budeš cítiť v bezpečí na svahu aj neskôr počas zábavy s priateľmi.

Množstvo farebných vyhotovení kombinéz Goldbergh je v predaji za približne 800 eur. Pri dobrom zaobchádzaní ti vydrží dlhé roky. Takto ich nosia slovenské známe osobnosti.

Zdroj: Goldbergh

Spodná bielizeň od Kim Kardashian

„SKIMS je značka zameraná na riešenia, ktorá vytvára novú generáciu spodnej bielizne, domáceho a tvarovacieho oblečenia,“ uvádza marketingový tím značky, ktorú založila Kim Kardashian, v opise a definuje dôvod, prečo produkty milujú všetky ženy, a to bez ohľadu na fakt, či sympatizujú s najslávnejšou Kardashiankou.

Populárna je predovšetkým spodná bielizeň v minimalistických farebných vyhotoveniach, ktorá sa prispôsobí každému typu postavy a je dostupná za férové ceny s ohľadom na kvalitu. Efekt podprseniek či nohavičiek s logom SKIMS si obľúbili aj domáce influencerky, ktoré nedajú dopustiť na prémiové spracovanie jednotlivých produktov.

Zdroj: SKIMS