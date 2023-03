Aké postapokalyptické seriály pozerať, keď sa skončilo The Last of Us?

Leftovers, Chernobyl a Station Eleven sú vynikajúce postapokalyptické seriály, ktoré ocenia najmä diváci obľubujúci pomalé tempo a komplexné vzťahy medzi ľuďmi.

Seriál The Last of Usna HBO Max sa skončil a množstvo divákov zrazu nevie, čo ďalej pozerať. Predsa len, kvalitných postapokalyptických seriálov až tak veľa nie je. Preto ti dnes odporučíme rovno tri, pričom všetky nájdeš na rovnakej streamovacej službe ako The Last of Us – HBO Max.

The Leftovers – 3 série

Damon Lindelof je známy televízny tvorca, ktorý stvoril kultový seriál Lost, perfektný seriál Watchmen a v neposlednom rade The Leftovers. Naprieč 28 epizódami vyrozprával príbeh o rôznych ľuďoch a ich spôsoboch, ako sa vyrovnávajú so životom „po tom“.

Reč je o dni, keď sa z planéty Zem v rovnakú chvíľu vyparili 2 percentá ľudskej populácie. Nikto nedokáže vysvetliť, čo sa s nimi stalo a či vôbec žijú. Niektoré rodiny to kompletne rozbilo, ako napríklad v prípade Nory, ktorej pred očami zmizli jej dve deti a manžel, a ona sa preto zrútila. Hlavnou postavou je šerif Kevin Garvey (Justin Theroux), ktorý bojuje s vnútornými démonmi a so psychickými problémami.

Jeho syn blúdi niekde v Amerike, jeho tínedžerská dcéra rebeluje a jeho manželka sa pridala ku kultu, ktorý ubližuje ľuďom. The Leftovers nie je klasický postapokalyptický seriál.

Tvorcovia sa nezamerali ani na sci-fi prvky a viac než odpoveď na otázku, čo sa stalo so zmiznutými ľuďmi, ukazuje to, aké dôsledky mala táto udalosť na pozostalých (leftovers), ako sa s tým vyrovnávajú a aké dôležité sú vzťahy medzi ľuďmi po takej hroznej udalosti. Každá séria je niečím výnimočná a všetky oplývajú prekvapivými dejovými zvratmi. Samozrejmosťou sú vynikajúci herci a špičková produkcia.

Chernobyl – miniséria

Vďaka tomuto seriálu si tvorca Craig Mazin mohol vybrať, na čom chce pracovať ďalej. Výsledkom bolo práve The Last of Us, no Chernobyl skvelo zobrazuje Mazinovu schopnosť pracovať s postavami a ukazovať emotívne príbehy v tragických životných situáciách. Miniséria zobrazuje udalosti krátko pred výbuchom jadrovej elektrárne, počas neho a po ňom.

Tvorcovia sa zamerali na hrdinov, ktorí sa obetovali, aby zabránili ďalšiemu šíreniu nebezpečných látok. Ukazujú nám však aj ľudí zodpovedných za výbuch, byrokratické problémy zamedzujúce vyčisteniu elektrárne či súd a vyšetrovanie toho, čo sa vlastne udialo. Miniséria má len 5 častí, ktoré zhltneš aj za deň.

Station Eleven – miniséria

Tento seriál si nenašiel až tak veľa divákov. Je to najmä preto, že má pomalšie tempo, minimum akcie a takmer žiadne veľkolepé scény. Jeho tvorcovia sa zamerali najmä na vzťahy medzi postavami pred apokalypsou, počas apokalypsy a po nej. Tú spôsobila chrípka, ktorá zabila takmer všetkých ľudí na planéte.

Dej sa zameriava na dospelého Jeevana (Himesh Patel z Yesterday), ktorý si zoberie na starosť malé dievčatko Kirsten (Mackenzie Davis z Terminator: Dark Fate), ktoré si nikto neprišiel vyzdvihnúť po divadelnom predstavení. Dievčatko nemá kam ísť, a tak sa Jeevan rozhodne, že ho postráži. Nakoniec spolu zostanú už navždy. Tvorcovia zasadili hlavnú časť príbehu do obdobia 20 rokov po chrípke.

Ľudia sa v ňom snažia vybudovať spoločnosť odznovu, pričom sa dej venuje skupine ľudí s kočovným štýlom života, ktorí sa snažia zachovať kultúrne dedičstvo civilizácie a robia divadelné predstavenia všade po okolí. Seriál má pomalší rozbeh, no diváci, ktorí obľubujú komplexné budovanie vzťahov medzi postavami, si ho obľúbia.