1. epizóda The Last of Us: Ak ťa nezabije infikovaný, zabije ťa sused. Nový seriál od HBO pohlcuje už v prvej epizóde

HBO práve odpremiérovalo prvú časť svojho očakávaného post-apokalyptického seriálu The Last of Us, ktorý nakrútili podľa slávnej videohry na PlayStation. Podľa očakávaní je seriál veľký hit, keď v USA v trendoch na Twitteri prekonal aj zápasy NFL.

V článku nájdeš spoilery k prvej časti. Nie je to však nič nové, ak poznáš základy príbehu.

V prvej polhodine sme spoznali Joela, jeho dcéru Sarah a brata Tommyho. Sledovali sme ich každodenný život pred tým, než vypukla pandémia huby cordyceps. Tú nám v mrazivom úvode predstavil jeden z epidemiológov, ktorý pred niečím takým varoval už koncom 60. rokov. Dej poskočil do roku 2002 a Joel musel s Tommym a Sarah uniknúť pred infikovanými ľuďmi, z ktorých sa po nakazení cordycepsom stávajú nemysliace príšery. Ich cieľom je jediné – zabiť čo najviac ľudí a ideálne ich pri tom infikovať.

Zdroj: HBO Max

Tommy a Joel prežijú, no Sarah zomiera v náručí svojho otca, ktorého to poznamená a zmení na celý život. Na scénu prichádza druhý časový skok. Tentoraz o 20 rokov, počas ktorých sa svet zmenil na nepoznanie. Ulice zarástli hubami a rastlinami, všade sú skupiny infikovaných a mimo karanténnych zón sú mestá a dediny buď prázdne, alebo plné lupičov a otrokárov.

Ak ťa v tomto svete nezabije sused, lebo mu dlžíš tri konzervy jedla, zabije ťa nákaza, infikovaný clicker, ktorý sa ti zahryzol do krku alebo niečo celkom iné. Na starobu sa tu veľmi nezomiera. Joel aj napriek tomu riskuje život na pravidelnej báze. Je z neho pašerák a vozí užitočné a raritné predmety do karanténnej oblasti v Bostone, ktorú má pod nadvládou FEDRA (Federal Disaster Response Agency).

Zdroj: HBO Max

Je to jedna z posledných existujúcich inštitúcii spred pandémie, ktorá sa stará o poriadok. Ľudí pritom trestajú prísne a takmer denno-denne zabíjajú ľudí, ktorí sa buď nakazia, alebo porušujú pravidlá. Joel je jedným z nich, no dáva si pozor, až do momentu, keď po niečom túži tak veľmi, že svoje pravidlá poruší.

Spoločne so svojou najbližšou priateľkou Tess (Anna Torv z Mindhunter) chcú nájsť. Prijmú tak netradičnú zákazku od Marlene (Merle Dandridge, ktorá hrala Marlene aj v hrách), vodkyne odboja zvaného Fireflies. Marlene sa do rúk dostane tínedžerka Ellie (Bella Ramsey z Game of Thrones).

Ellie je možno prvá osoba imúnna voči hube cordyceps, takže ju Marlene chce prepašovať mimo mesta do väčšej základne Fireflies, kde sa pokúsia vytvoriť vakcínu, ktorá by vrátila ľudstvo späť k poriadku, bezpečiu a demokracii.

Obchodník Robert síce Marlene podrazí a zraní ju, ona ho však zabije. Ellie však teraz musia dostať do bezpečia Joel a Ellie, a tak začína ich dobrodružstvo, ktoré budeme sledovať najbližšie dva mesiace (prvá séria má celkom 9 epizód).

Zdroj: HBO Max

Čo sa stane ďalej? To sa môžeš dozvedieť, ak si zahráš rovnomenné videohry na PS4 alebo PS5. Tvorcovia seriálu však urobili v príbehu menšie zmeny a pokúsili sa poriadne rozšíriť svet The Last of Us. Obohatili vzťahy medzi postavami a išli viac do hĺbky charakterov postáv.

PS: Na konci epizódy sa z rádia ozve skladba Never Let Me Down Again od Depeche Mode, ktorú vydali v roku 1987. Podľa kódu, ktorý má Joel a Tess so svojimi známymi pašerákmi Billom a Frankom to znamená zlé správy. Bill a Franka spoznáme v tretej epizóde.

