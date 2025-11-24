Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Kaufland.
dnes 24. novembra 2025 o 15:00
Čas čítania 1:42
Sponzorovaný obsah

Sereď získala moderné športovisko. Ďalšie na Slovensku pribudnú aj budúci rok

Sereď získala moderné športovisko. Ďalšie na Slovensku pribudnú aj budúci rok
Zdroj: Kaufland
Seredčanov neodradilo ani novembrové počasie, Lady Mel a Osťa so Separom si nenechali ujsť.

Keď sa v areáli nového multifunkčného športoviska zídu desiatky športovcov a tanečníkov, aby predviedli svoje triky, je jasné, že o zábavu bude postarané.

A presne tak to vyzeralo minulú sobotu, 15. novembra, pri otváraní K Parku na Mlynárskej ulici v Seredi. Priamo na mieste si si mohol/-a otestovať svoje schopnosti vo viacerých súťažiach a workshopoch. Tí najlepší si domov odniesli Separov merch. Raper sa neskôr chopil mikrofónu a odpálil svoj nadupaný koncert pod holým nebom, a to úplne zadarmo, pretože ťa naň pozval Kaufland.

Separov koncert si nenechali ujsť stovky miestnych.
Separov koncert si nenechali ujsť stovky miestnych. Zdroj: KAUFLAND

Nová „dobrá“ adresa v tvojom meste

Ak aj tebe v Seredi chýbalo miesto, kde by si si mohol vyskúšať športy, ktoré ťa naozaj bavia, a tráviť svoj voľný čas vonku, K Park je pre teba ako stvorený. Nájdeš v ňom:

  • Workoutovú zónu
  • Streetbalové ihrisko
  • Lezeckú stenu
  • Skejtovú a kolobežkovú plochu
  • Pingpongové stoly
  • Chill zónu pre kamošov
  • Stojany na bicykle

Už pri prvom pohľade je jasné, že toto športovisko sa líši od klasických ihrísk, bolo totiž na mieru navrhnuté pre mladých, ktorí z bežných preliezok dávno vyrástli. Nový K Park od Kauflandu máš doslova na skok.

Moderný K Park ti ponúka atraktívny priestor na pohyb a zábavu.
Moderný K Park ti ponúka atraktívny priestor na pohyb a zábavu. Zdroj: KAUFLAND

K Parky ťa rozhýbu od Bratislavy po Humenné

Kaufland dodnes vybudoval už dvadsaťosem moderných multifunkčných športovísk od Bratislavy až po Michalovce. Ďalších 7 K Parkov pribudne na Slovensku aj v roku 2026, už teraz sa ne môžu tešiť obyvatelia bratislavskej mestskej časti Rača, košickej mestskej časti Západ, ale tiež Sniny, Žiaru nad Hronom, Medzilaboriec, Tvrdošína a Bánoviec nad Bebravou.

Nový K Park slávnostne otvorili Nikoleta Lörincová zo spoločnosti Kaufland, primátor Serede Ondrej Kurbel a Separ.
Nový K Park slávnostne otvorili Nikoleta Lörincová zo spoločnosti Kaufland, primátor Serede Ondrej Kurbel a Separ. Zdroj: KAUFLAND

„Pohyb na čerstvom vzduchu a motivácia k zdravému životnému štýlu je pre Kaufland veľmi dôležitá. Preto sme sa rozhodli dať mestám a mestským častiam možnosť získať moderné športovo-oddychové ihriská K Park pre svojich obyvateľov a dopriať im tak miesto pre trávenie ich voľného času. Nášmu dvadsiatemu ôsmemu K Parku na Slovensku prajeme, aby sa stal obľúbeným miestom pre všetkých, ktorí si chcú aktívne oddýchnuť, zašportovať si a stretnúť sa s priateľmi naživo.“ vysvetľuje vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., Nikoleta Lörincová.

Sobota v Seredi bola plná tanca, hudby a športu.
Sobota v Seredi bola plná tanca, hudby a športu. Zdroj: KAUFLAND

Známy reťazec sa do otvárania ihrísk pre mladých pustil už v roku 2022. O tom, kde svoje K Parky postaví, každý rok rozhoduje verejnosť v online hlasovaní. Pravidlá sú nastavené tak, aby mali šancu nielen veľké mestá, ale tiež malé obce. Jedným z víťazov minuloročného hlasovania bola aj Sereď.

„V našom meste upriamujeme pozornosť na mládež, šport a zmysluplné trávenie voľného času. Vyhrať nové športovisko pre nás bolo jasným cieľom. V hlasovaní sa spojila silná komunita a Seredčania opäť ukázali, že spoločne dokážeme veľké veci. Teší ma, že sa nám podarilo premeniť dobrú energiu na niečo, čo pomôže celému mestu,“ dodáva primátor mesta Sereď, Ondrej Kurbel.

