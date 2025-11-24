Sereď získala moderné športovisko. Ďalšie na Slovensku pribudnú aj budúci rok

Seredčanov neodradilo ani novembrové počasie, Lady Mel a Osťa so Separom si nenechali ujsť.
Keď sa v areáli nového multifunkčného športoviska zídu desiatky športovcov a tanečníkov, aby predviedli svoje triky, je jasné, že o zábavu bude postarané.
A presne tak to vyzeralo minulú sobotu, 15. novembra, pri otváraní K Parku na Mlynárskej ulici v Seredi. Priamo na mieste si si mohol/-a otestovať svoje schopnosti vo viacerých súťažiach a workshopoch. Tí najlepší si domov odniesli Separov merch. Raper sa neskôr chopil mikrofónu a odpálil svoj nadupaný koncert pod holým nebom, a to úplne zadarmo, pretože ťa naň pozval Kaufland.
Nová „dobrá“ adresa v tvojom meste
Ak aj tebe v Seredi chýbalo miesto, kde by si si mohol vyskúšať športy, ktoré ťa naozaj bavia, a tráviť svoj voľný čas vonku, K Park je pre teba ako stvorený. Nájdeš v ňom:
- Workoutovú zónu
- Streetbalové ihrisko
- Lezeckú stenu
- Skejtovú a kolobežkovú plochu
- Pingpongové stoly
- Chill zónu pre kamošov
- Stojany na bicykle
Už pri prvom pohľade je jasné, že toto športovisko sa líši od klasických ihrísk, bolo totiž na mieru navrhnuté pre mladých, ktorí z bežných preliezok dávno vyrástli. Nový K Park od Kauflandu máš doslova na skok.
K Parky ťa rozhýbu od Bratislavy po Humenné
Kaufland dodnes vybudoval už dvadsaťosem moderných multifunkčných športovísk od Bratislavy až po Michalovce. Ďalších 7 K Parkov pribudne na Slovensku aj v roku 2026, už teraz sa ne môžu tešiť obyvatelia bratislavskej mestskej časti Rača, košickej mestskej časti Západ, ale tiež Sniny, Žiaru nad Hronom, Medzilaboriec, Tvrdošína a Bánoviec nad Bebravou.
„Pohyb na čerstvom vzduchu a motivácia k zdravému životnému štýlu je pre Kaufland veľmi dôležitá. Preto sme sa rozhodli dať mestám a mestským častiam možnosť získať moderné športovo-oddychové ihriská K Park pre svojich obyvateľov a dopriať im tak miesto pre trávenie ich voľného času. Nášmu dvadsiatemu ôsmemu K Parku na Slovensku prajeme, aby sa stal obľúbeným miestom pre všetkých, ktorí si chcú aktívne oddýchnuť, zašportovať si a stretnúť sa s priateľmi naživo.“ vysvetľuje vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., Nikoleta Lörincová.
Známy reťazec sa do otvárania ihrísk pre mladých pustil už v roku 2022. O tom, kde svoje K Parky postaví, každý rok rozhoduje verejnosť v online hlasovaní. Pravidlá sú nastavené tak, aby mali šancu nielen veľké mestá, ale tiež malé obce. Jedným z víťazov minuloročného hlasovania bola aj Sereď.
„V našom meste upriamujeme pozornosť na mládež, šport a zmysluplné trávenie voľného času. Vyhrať nové športovisko pre nás bolo jasným cieľom. V hlasovaní sa spojila silná komunita a Seredčania opäť ukázali, že spoločne dokážeme veľké veci. Teší ma, že sa nám podarilo premeniť dobrú energiu na niečo, čo pomôže celému mestu,“ dodáva primátor mesta Sereď, Ondrej Kurbel.