ZOZNAM: Všetky nové filmy a seriály na Netflixe v januári 2024

Všetko, čo na Netflixe pribudne v januári 2024.

Poľaví Netflix v roku 2024? Zďaleka nie. Najväčšia streamingová služba chystá desiatky nových filmov, seriálov, dokumentov, reality šou, anime seriálov a množstvo ďalšieho. Čo všetko teda na Netflixe pribudne v januári, či už ide o novinky, alebo staršie klasiky?

1. január

Annabelle (2014) – horor o bábike posadnutej zlom.

Antz (1998) – animovaný film o mravcoch.

Aquaman (2016) – komiksovka od DC s Jasonom Momoom.

Arkansas (2020) – kriminálny thriller v hlavných rolách s Vinceom Vaughnom a Liamom Hemsworthom.

Beethoven (1992) – rodinná komédia.

Bitconned (2024) Netflix Original – dokument o kryptomenách.

Black Sails (viac sérií) – pirátsky seriál.

Escape Plan: The Extractors (2019) – Sylvester Stallone v akčnom filme o úniku z väzenia.

Fool Me Once (miniséria) Netflix Original – britská adaptácia rovnomennej knihy.

How to Train Your Dragon (2010) – vynikajúci animovaný film o vzťahu Vikingov s drakmi.

John Wick trilógia – prvé tri filmy zo série John Wick s Keanu Reevesom.

Jurský Park trilógia

Justice League (2016) – komiksovka od DC.

Loudermilk (viac sérií) – komediálna dráma o hudobnom kritikovi.

Malignant (2021) – skvelá hororová paródia od Jamesa Wana, ktorý si uťahuje z hororových klišé.



Mamma Mia! (2008) – muzikál o ABBA.

Mamma Mia! Here We Go Again (2018) – pokračovanie muzikálu o ABBA.

ONE PIECE: Marineford – nová séria slávneho anime.

Peppa Pig (série 3 – 6) – detský seriál.

School of Rock (2003) – Jack Black učí deti hrať rockovú hudbu v rodinnej komédii.

Survivor (séria 7) – reality šou o súťažení v rôznych disciplínach.

The Croods (2013) – praveká rodina sa musí vydať na dobrodružstvo naprieč nádhernou, avšak nebezpečnou krajinou v skvelom animovanom filme.

The Equalizer 3 (2023) – Denzel Washington ničí taliansku mafiu v závere akčnej trilógie.

The Flintstones (1994) – John Goodman je Fred Flinstone v komediálnej klasike.

The First Purge (2018) – akčný thriller o tom, ako sa v USA zrodilo The Purge, udalosť, počas ktorej je dovolený akýkoľvek zločin.

The Purge: Election Year (2016) – Frank Grillo ochraňuje senátorku pred útočníkmi počas udalosti The Purge.

The Wonder Years (viacero sérií) – komediálny sitcom.

Those Who Wish Me Dead (2021) – akčný thriller s Angelinou Jolie od režiséra Taylora Sheridana (Wind River).

You Are What You Eat: A Twin Experiment (miniséria) Netflix Original – identické dvojčatá si vymenia jedálniček a stravovacie návyky, aby zistili, ako to zmení ich telá.

4. január

Delicious in Dungeon (séria 1) Netflix Original – japonské anime.

Society of the Snow (2024) Netflix Original – biografia od režiséra J. A. Bayona (Nič nás nerozdelí) o slávnom rugbyovom tíme, ktorý po páde lietadla uviazol v zasnežených horách bez pomoci.

The Brothers Sun (séria 1) Netflix Original – oscarová Michelle Yeoh sa stará o synov, ktorých zapletie do svojho mafiánskeho života v akčnej komediálnej sérii.

5. január

Good Grief (2024) Netflix Original – Daniel Levy (Schitt’s Creek) režíruje a hrá hlavnú rolu v romantickej komédii o umelcovi, ktorý oplakáva smrť svojho manžela a rozhodne sa prekonať to výletom do Paríža s najlepšími kamarátmi.

Gyeongseong Creature (séria 1 – druhá časť) Netflix Original – druhá časť prvej série kórejského hororového thrilleru.

8. január

Mighty Bheem’s Playtime (séria 1) – detský seriál z Indie.

This is Us (viac sérií) – romantická dráma zachytávajúca život rodín troch súrodencov naprieč viacerými obdobiami ich životov.

9. január

Di4ries (séria 2 – druhá časť) Netflix Original – talianska dráma.

Teen Titans Go! To The Movies (2018) – animovaný komiksový DC film.