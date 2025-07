Julia Roberts rieši sexuálne obťažovanie. Sleduj trailer na novinku After The Hunt

Film príde do kín na konci tohto roka.

Ikonickú Juliu Roberts zas čaká neľahká úloha. Najnovšie sa objaví vo filme After the Hunt od režiséra Luca Guadagnina, kde stvárňuje univerzitnú profesorku vtiahnutú do víru sexuálneho škandálu.

Keď jedna z jej študentiek obviní kolegu zo sexuálneho napadnutia, všetko sa pre ňu mení. Odrazu sa musí rozhodnúť, na čiu stranu sa postaví a či je pripravená čeliť vlastnej minulosti, ktorú sa celé roky snažila potlačiť.

Ako informuje Variety, silné obsadenie dopĺňajú Andrew Garfield, ktorý hrá obvineného kolegu Hanka, a Ayo Edebiri, známa zo seriálu The Bear, ako študentka Maggie. Vo vedľajších úlohách sa predstavia Michael Stuhlbarg a Chloë Sevigny. Scenár napísala Nora Garrett.

Film sleduje profesorku v podaní Julie Roberts, ktorá sa ocitne na osobnej aj profesionálnej križovatke po tom, čo jej študentka Maggie (Edebiri) obviní kolegu (Garfield) z obťažovania. Zároveň však hrozí, že obvinenie odhalí temné tajomstvo z profesorkinej minulosti. Napätý trailer začína Garfieldovým Hankom, ktorý kritizuje mladú generáciu.

Trailer postupne odhaľuje silné emócie, nejednoznačné vzťahy a psychologickú manipuláciu. Maggie sa jedného večera objaví pri dverách profesorky v otrasenom stave a tvrdí, že ju Hank sexuálne napadol. Ten ju naopak obviňuje z podvádzania pri skúškach. Obvinenia vyústia do výbušného škandálu, v ktorom má každý svoju verziu pravdy. After the Hunt sa do kín dostane 17. októbra.