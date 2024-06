Nič lepšie sme tento rok nevideli. Toto sú najlepšie filmy a seriály roka 2024, pre ktoré si kúpiš streamingové služby

Tieto filmy a seriály nás tento rok dostali najviac. Koľko z nich si videl?

Kinopriemysel zažíva ťažké obdobie, filmy skôr prepadávajú, než zarábajú. Dôsledky toho cítiť na kvalite a množstve originálnych filmov už tento rok. Nezabránilo to však tomu, aby ich predsa len niekoľko vzniklo. V tomto článku ti odporučíme nielen najlepšie filmy, ale aj najlepšie seriály, ktoré sme videli v prvej polovici roka.

Shogun (seriál, Disney+)

Prvá séria bola taká úžasná a úspešná, že sa tvorcovia rozhodli spraviť z uzatvoreného príbehu niečo širšie a už chystajú ďalšie dve série. Tie budú zrejme opäť o vodcovi Japonska Toranagovi (Hirojuki Sanada) a prvom Angličanovi v Japonsku. Ten v prvej sérii rozvíril vody medzi viacerými lordami, ktorí súperili o moc v dramatickom, napínavom a emotívnom príbehu s originálne spracovanými historickými postavami. V prvej sérii nebolo veľa akcie, ale vynahrádzali to famózne dialógy, vizuál a zobrazenie japonskej kultúry.

Furiosa: A Mad Max Saga (v kinách)

Najnovší film zo série Mad Max je kasovým sklamaním. Ide pritom o bravúrny akčný film s najlepším príbehom v rámci celej série. Ten sa odohráva naprieč 15 rokmi a divák v ňom sleduje mladú Furiosu z Fury Road (v pôvodnej snímke ju hrala Charlize Theron) a jej cestu pomsty.

Tvorcovia si pre divákov pripravili aj dejové prekvapenie, ale už tradične najviac dominuje bravúrna akcia natočená spôsobom, akým to nikto iný v Hollywoode nedokáže. Vysoko adrenalínový blockbuster treba vidieť v kinách, kde ohúri úplne každého.

Challengers (v kinách, neskôr na Prime Video/Max)

Režisér Luca Guadacnino (Call Me By Your Name) natočil najlepší film svojej kariéry. Challengers je strhujúca dráma s milostným trojuholníkom v centre príbehu. Hlavnými postavami sú celoživotní priatelia a tenisoví rivali Art a Patrick, ktorým sa zapáči svetová tenisová hviezda Tashi. Ich vzťah je pre divákov zdrojom šťavnatých scén, emocionálnych výbuchov a napínavých momentov vrátane dialógov a famózneho finále, pri ktorom sa divákom zastavuje dych.

One Day (miniséria, Netflix)

Romantika aj pre tých, ktorí romantiku príliš neobľubujú. One Day totiž zobrazuje niekoľko dní v životoch dvoch spriaznených duší, ktorí sa k sebe nedokážu dostať takmer celý život. Diváci sledujú, ako dospievajú, ako ich menia životné okolnosti a ako bojujú s tým, aby si k sebe zakaždým našli cestu. V minisérii excelujú aj herci v hlavných rolách.