RECENZIA: Bad Boys: Na život a na smrť – takto má vyzerať našľapaná akčná komédia so super hláškami

Bad Boys 4 rozhodne nie je sklamaním. Ak sa chceš ísť do kina zasmiať a vychutnať si top akčné scény, nič lepšie tam nenájdeš.

Dvadsaťdeväť rokov po filme Bad Boys od režiséra Michaela Baya sú zlí chlapci späť so štvrtou časťou, ktorá má divákom stále čo ponúknuť. Je neuveriteľné, že sa Bad Boys dokázali vrátiť a že sa im to podarilo s takou eleganciou, keď pred štyrmi rokmi osviežili svoj štýl a ponúkli atmosféru 90. rokov a vtedajších akčných komédií v modernom kabáte. Režisérom Adil El Arbimu a Bilallovi Fallahovi pred premiérou nikto neveril a oni všetkým vytreli zrak. Málokto však tušil, že sa im to podarí aj druhýkrát.

Prvá polhodina najnovšieho pokračovania o tom divákov ešte nepresvedčí, keďže viaceré vtipy vôbec nefungujú, akcia chýba a Marcus (Martin Lawrence) prechádza divným spirituálnym „oživením“. Zatiaľ čo jeho pacifistická stránka v trojke fungovala, tu to tvorcovia trochu prehnali a je to skôr otravné a nezmyselné, aj keď to v druhej polovici vyústi do niekoľkých podarených vtipov.

Prvá polovica snímky sa spolieha najmä na chémiu medzi Marcusom a Mikeom (Will Smith) a režiséri majú šťastie, že jej herci majú na rozdávanie. Niektorým divákom úplne sadne, že s týmito postavami konečne trávia viac času aj mimo prestreliek. Rodinnú idylku však naruší správa, že ich priateľa a zosnulého kapitána Howarda obvinili z dlhoročnej korupcie.

Jeho „bad boys“ sa ho rozhodnú očistiť za každú cenu, čo ich navedie na cestu k odhaleniu veľkého sprisahania v polícii. Zhodou okolností sa ocitnú na úteku pred zákonom, a to spoločne s Mikeovým synom Armandom. V trojke figuroval ako klišéovitý záporák s klišéovitým dejovým zvratom, ale vo štvorke už funguje úplne úžasne.

S otcom Mikeom má veľmi pošramotený vzťah a tvorcovia si dávajú načas, kým sa vôbec pokúsia trochu ich zblížiť. Je to autentický a svieži prístup k príbehovej rovine, ktorá je väčšinou vo filmoch veľmi klišéovitá. Akurát je škoda, že Armando nedostal viac priestoru a nemali s Mikeom viac spoločných scén. To platí aj pre postavu Judy (Rhea Seehorn z Better Call Saul), ktorá hrá dcéru zosnulého kapitána Howarda.

Film sa naplno rozbehne až v druhej polovici. Tá je oveľa dynamickejšia, zábavnejšia, vtipnejšia, akčnejšia a originálnejšia. Akcia je vo štvorke ešte lepšia ako v trojke (najmä finále sa im tentoraz podarilo oveľa viac). Režiséri na čele s kameramanom Robrechtom Heyvaertom vymysleli nevšedné kamerové uhly a prelety, vďaka ktorým sa aj obyčajné akčné scény vynímajú ako skvelo natočené adrenalínové sekvencie.

V druhej polovici oveľa lepšie fungujú aj vtipy aj vzájomné uťahovanie si hlavných postáv, ktoré nie je ani po štyroch filmoch únavné a stereotypné, čo je v záplave priemerných, až trápnych komédií moderného Hollywoodu husárskym kúskom. Diváci sa pobavia aj na tom, ako tvorcovia do filmu zapracovali slávnu facku Willa Smitha v scéne, ktorá Willa metaforicky očisťuje ako v rámci filmu, tak i v rámci jeho súkromného života.

V Bad Boys: Na život a na smrť nefunguje divná dejová línia s osvieteným Marcusom či predvídateľní a nevýrazní záporáci. Nepodarilo sa ani niekoľko počiatočných vtipov, Marcusova manželka Theresa, ktorú hrá nová herečka a ide v podstate o úplne inú (a slabšiu) postavu, a divákov nepoteší ani málo priestoru pre vedľajšie postavy. Štvorka je najkratšou v celej sérii a je to škoda, pretože by zniesla ďalších 20 minút.

Na druhej strane keď sa film rozbehne, už sa nezastaví a nastolené tempo udrží diváka jednak v napätí, jednak vychutnávajúc si skvelú chémiu medzi hercami. S každou ďalšou polhodinou sa zlepšujú vtipy, pri ktorých sa ku koncu budeš už nahlas smiať. Will Smith a Martin Lawrence sa skvelo dopĺňajú a ich protikladné povahy už jedna bez druhej hádam ani nemôžu existovať.

Hlášky strieda úžasná akcia s originálnymi a neopozeranými kamerovými trikmi, sympatickí herci a zábavné postavy. Vďaka 30-ročnej histórii môžu tvorcovia robiť s postavami nostalgické a cool veci, z čoho tentoraz ťaží legendárny Marcusov švagor Reggie.

Bad Boys 4 je podarená akčná komédia, ktorá vo svojich žánroch ponúka nadpriemerný zážitok, a tak si zaslúži osem bodov z desiatich.